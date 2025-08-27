Spectacolul Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime, în direct la TVR SPORT

Sportivii români Constantin Popovici și Cătălin Preda se numără printre marii favoriţi la premiile din Porto Flavia, Sardinia.

Cei mai valoroși săritori în apă de la mare înălțime se pregătesc de un show de zile mari! După spectacolul Campionatelor Mondiale, găzduite de Singapore, sâmbătă şi duminică, 30-31 august, TVR Sport va transmite în direct şi înregistrat Cupa Mondială la sărituri în apă din minunatul Porto Flavia, Sardinia. Comentariul va fi asigurat de Vlad Bucurescu.

Printre cei 15 sportivi invitați la evenimentul premium, unde săriturile se execută de la înălțimea de 27 m, se numără și românii Constantin Popovici (36 ani) și Cătălin Preda (34 ani), ambii venind după prestațiile excelente de la Mondiale, unde au executat cele mai dificile sărituri din concurs.

„Popovici, campion mondial la Fukuoka în 2023, ar fi câștigat fără doar și poate un nou aur la Campionatele Mondiale dacă ar fi fost menținut vechiul sistem de competiție, cu patru sărituri în două zile. Sportivul a fost lider înainte de săriturile 5 și 6, adăugate în program, unde s-a luat în considerare doar punctajul la săriturile ușoare executate anterior. Astfel, românul a cucerit în final medalia de bronz.

Acum caută revanșa în superba locație din Sardinia, unde totul se va desfășura în sistemul clasic cu 4 sărituri. La fel și Cătălin Preda, clasat pe locul 5 la Mondiale și care spune despre Porto Flavia că este „o bază extraordinară pentru high diving – foarte solicitantă pentru sportivi și spectaculoasă pentru fani”, a spus Vlad Bucurescu, comentator TVR.





Sportivii români se vor duela pentru medalii, printre alții, cu americanul James Lichtenstein, proaspătul campion la Singapore, spaniolul Carlos Gimeno, care a ratat aurul la ultima săritură sau legendarul Gary Hunt, multiplul camion britanic, care acum reprezintă Franța, țară în care s-a stabilit după o frumoasă poveste de dragoste.

Neavând o baza de high diving în România, Constantin Popovici și Cătălin Preda se antrenează pe cont propriu. De regulă, folosesc platforma de 10 m pentru exersarea elementelor tehnice și uneori prelungesc înălțimea de lansare cu suporturi improvizate.

Visul lui Constantin Popovici este să participe la un concurs de high diving de pe... Casa Poporului.

Ambii sportivi români sunt invitați constant la etape din circuitul mondial, inclusiv la concursuri demonstrative de sărituri de la mare înălțime de pe stânci ori de pe corăbii, unde impresionează prin dificultatea elementelor acrobatice executate în aer.

În ultimii ani, Word Aquatics, forul mondial de natație, face un lobby puternic la CIO pentru a include high diving-ul în programul Jocurilor Olimpice. Nu s-a reușit la Paris, dar există speranțe pentru Los Angeles 2028, cu condiţia reducerii înălțimii de la 27 la 20 m.

PROGRAMUL COMPETIŢIILOR LA TVR SPORT:

Sâmbătă, ora 13:30 – săriturile 1 și 2 (înregistrare)

Duminică, ora 12:30 – săriturile 3 și 4

Comentator: Vlad Bucurescu.

Credit foto: Profimedia Images