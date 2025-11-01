loader
Proteste ale confederațiile sindicale împotriva măsurilor de austeritate

publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025
Patru mari confederații sindicale din România pun piciorul în prag și pregătesc un protest masiv în fața sediului Guvernului, programat pentru miercuri. Liderii sindicali au transmis luni, în cadrul unei conferințe de presă comune, că acțiunea este un „mesaj ferm” de respingere a austerității și a ceea ce ei numesc „disprețului față de muncă și față de cei care muncesc”.

 

Peste 20.000 de angajați din toate sectoarele de activitate sunt așteptați să inunde Piața Victoriei pentru a-și arăta nemulțumirea față de pachetul de măsuri economice și sociale asumate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

Principala sursă de tensiune o reprezintă intenția Guvernului de a îngheța salariul minim pe economie, o decizie care ar afecta direct peste 1,7 milioane de români. Pe lângă această temere, sindicaliștii se opun vehement disponibilizărilor anunțate în anumite domenii, acuzând că măsurile de austeritate lovesc exclusiv în oamenii de rând și nu reușesc să rezolve problema deficitului bugetar.

Reprezentanții din domenii vitale—educație, sănătate și transporturi—sunt în prima linie a protestului. Aceștia avertizează că politicile actuale pot declanșa o grevă generală dacă Executivul nu renunță la abordarea care afectează categoriile vulnerabile.

Revendicările sunt clare: renunțarea la măsurile de austeritate, investiții reale în economie, indexarea salariilor în funcție de rata inflației, protejarea locurilor de muncă existente, asigurarea predictibilității în salarizare, evoluția în carieră și sistemul de pensii, în special pentru personalul bugetar.

Ironia face ca demonstrația să aibă loc chiar în ziua în care se reunește Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Acolo, Guvernul, sindicatele și patronatele se vor așeza la masa negocierilor pentru a stabili nivelul salariului minim pe economie pentru anul următor, sub presiunea celor 20.000 de protestatari adunați în fața clădirii.

 

