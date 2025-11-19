"Bucuria credinței": Planetariul și Observatorul Astronomic din Baia Mare

RECOMANDARI TVR1

În periplul său cultural, echipa emisiunii "Bucuria credinței" a poposit la Complexul Astronomic din Baia Mare, un important reper științific și educațional. Duminică, 23 noiembrie, de la ora 8:00, la TVR 1.

Andrei - Victor Dochia Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina, Andrei - Victor Dochia și-a început activitatea în Televiziunea Română în 2003. A fost reporter al Redacției Religie-Istorie, iar apoi prezentator, moderator, videojurnalist și producător tv. Din 2018 este producător al emisiunii Universul Credinței.

Inaugurat în 1969, Planetariul este un pilon cultural al regiunii, fiind primul planetariu public din România și, până în 2019, singurul din Transilvania.

.

În 1971 a fost finalizat Observatorul Astronomic, care s-a transformat într-un centru esențial pentru colectarea și analiza datelor astronomice. Acesta furnizează informații valoroase despre sistemul solar, constelații, galaxii și mecanica cerească.

.

Prin expoziții permanente și temporare, precum și prin posibilitatea de a observa cerul cu telescopul, Planetariul și Observatorul contribuie la înțelegerea fenomenelor cosmice, oferind vizitatorilor — în special copiilor și tinerilor — o perspectivă asupra planetelor și sateliților sistemului solar, dar și asupra vastității universului.

.

Chiar și în Postul Crăciunului, pelerinii caută să afle despre astrele cerului, urmărind Steaua vestitoare a Nașterii Domnului.

.

Prezintă Andrei-Victor Dochia

Invitat: preot profesor Constantin Necula

. Invitat: preot profesor

Realizator: Estela Dinca

Producator: Victor Andrei Dochia

.