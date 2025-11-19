"Bucuria credinței": Planetariul și Observatorul Astronomic din Baia Mare

În periplul său cultural, echipa emisiunii "Bucuria credinței" a poposit la Complexul Astronomic din Baia Mare, un important reper științific și educațional. Duminică, 23 noiembrie, de la ora 8:00, la TVR 1.
Inaugurat în 1969, Planetariul este un pilon cultural al regiunii, fiind primul planetariu public din România și, până în 2019, singurul din Transilvania.
În 1971 a fost finalizat Observatorul Astronomic, care s-a transformat într-un centru esențial pentru colectarea și analiza datelor astronomice. Acesta furnizează informații valoroase despre sistemul solar, constelații, galaxii și mecanica cerească.
Prin expoziții permanente și temporare, precum și prin posibilitatea de a observa cerul cu telescopul, Planetariul și Observatorul contribuie la înțelegerea fenomenelor cosmice, oferind vizitatorilor — în special copiilor și tinerilor — o perspectivă asupra planetelor și sateliților sistemului solar, dar și asupra vastității universului.
Chiar și în Postul Crăciunului, pelerinii caută să afle despre astrele cerului, urmărind Steaua vestitoare a Nașterii Domnului.
