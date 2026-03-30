“Lumea de aproape”: Soprana Anita Hartig | VIDEO

„Si, mi chiamano Mimi, ma il mio nome e... “ (G. Puccini – Boema) - Anita. Anita Hartig. Luni, 30 martie, de la ora 17:30, descoperim portretul talentatei soprane, realizat de Mihaiela Mihale-Ilea, la TVR 3.

Sunt în fond, un om simplu, care se bucură de lucrurile simple, atât de mult, încât nici nu vă puteți imagina. Și asta cred că mă ține pe pământ, simplitatea. M-am gândit la faptul că aș vrea, dacă o să pot, să dăruiesc mai departe din cunoștințele pe care le-am dobândit și o să le mai dobândesc unui tânăr, unei tinere, poate e mai ușor să lucrez pe același tip de voce, mărturisește Anita Hartig.

Soprana Anita Hartig, originară din Bistrița, absolventă în 2006 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, s-a stabilit la Viena și cântă pe scena Operei de Stat.

Anita Hartig are o ascensiune spectaculoasă, evoluând alături de elita artiștilor lirici mondiali, pe marile scene de operă ale lumii.

În mod particular, rolul Mimi, din opera Boema, i-a adus un imens succes, în 2006 și în 2015 ea interpretându-l la Cluj-Napoca, în 2009 la Oradea, în 2012 la Welsh National Opera, The Royal Opera Londra, Metropolitan Theatre New York și Viena State Opera.

Cu același rol (Mimi/ Boema), în 2014, încântă publicul din Paris și Munchen.

Tot în 2014, debutează cu Micaela din Carmen de Bizet la Metropolitan, iar în 2015, la Barcelona, cu Violetta din Traviata de Verdi.

Cântatul în sine e ca o chestiune de psihologie, de meditație, de rugăciune, poți să spui. Sunt vibrații în sunet, sunt frecvențe care ajung la suflet. E un fel de rugăciune în grup, de ce nu? Și muzica asta care a fost scrisă sub un har ne înalță, ne unește, ne umple sufletul cu poate un pic de bunătate despre care am uitat de mult, pentru că suntem așa de mâhniți și triști și supărați toți, că numai mizerii se întâmplă în jur, numai violență, numai crime, numai războaie. Singura care ne poate salva cât de cât sau ne poate alina atâta durere cât există în lumea asta, e arta.





Urmărim o nouă ediție “Lumea de aproape” și pătrundem în universul sopranei Anita Hartig, luni, 30 martie, de la ora 17:30, la TVR 3 și online pe TVR+.

Producător: Mihaiela Mihale-Ilea

Credit foto: capturi din emisiune/ YouTube TVR