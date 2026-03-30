“Lumea de aproape”: Soprana Anita Hartig | VIDEO

publicat: Luni, 30 Martie 2026

RECOMANDARI  TVR3 

„Si, mi chiamano Mimi, ma il mio nome e... “ (G. Puccini – Boema) - Anita. Anita Hartig. Luni, 30 martie, de la ora 17:30, descoperim portretul talentatei soprane, realizat de Mihaiela Mihale-Ilea, la TVR 3.

 

Sunt în fond, un om simplu, care se bucură de lucrurile simple, atât de mult, încât nici nu vă puteți imagina. Și asta cred că mă ține pe pământ, simplitatea. M-am gândit la faptul că aș vrea, dacă o să pot, să dăruiesc mai departe din cunoștințele pe care le-am dobândit și o să le mai dobândesc unui tânăr, unei tinere, poate e mai ușor să lucrez pe același tip de voce, mărturisește Anita Hartig.

Soprana Anita Hartig, originară din Bistrița, absolventă în 2006 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, s-a stabilit la Viena și cântă pe scena Operei de Stat.

Anita Hartig are o ascensiune spectaculoasă, evoluând alături de elita artiștilor lirici mondiali, pe marile scene de operă ale lumii.

În mod particular, rolul Mimi, din opera Boema, i-a adus un imens succes, în 2006 și în 2015 ea interpretându-l la Cluj-Napoca, în 2009 la Oradea, în 2012 la Welsh National Opera, The Royal Opera Londra, Metropolitan Theatre New York și Viena State Opera.

Cu același rol (Mimi/ Boema), în 2014, încântă publicul din Paris și Munchen.

Tot în 2014, debutează cu Micaela din Carmen de Bizet la Metropolitan, iar în 2015, la Barcelona, cu Violetta din Traviata de Verdi.

Anita Hartig

Cântatul în sine e ca o chestiune de psihologie, de meditație, de rugăciune, poți să spui. Sunt vibrații în sunet, sunt frecvențe care ajung la suflet. E un fel de rugăciune în grup, de ce nu? Și muzica asta care a fost scrisă sub un har ne înalță, ne unește, ne umple sufletul cu poate un pic de bunătate despre care am uitat de mult, pentru că suntem așa de mâhniți și triști și supărați toți, că numai mizerii se întâmplă în jur, numai violență, numai crime, numai războaie. Singura care ne poate salva cât de cât sau ne poate alina atâta durere cât există în lumea asta, e arta.


 

Urmărim o nouă ediție “Lumea de aproape” și pătrundem în universul sopranei Anita Hartig, luni, 30 martie, de la ora 17:30, la TVR 3 și online pe TVR+.

Toate ediţiile emisiunii pot fi vizionate pe canalul de YouTube al TVR Cluj.

***

Producător: Mihaiela Mihale-Ilea

 

Credit foto: capturi din emisiune/ YouTube TVR

 

Noul sezon al emisiunii „Hai-Hui… cu Marina” debutează pe Coasta de Azur

  PROMO     TVR2 

Noul sezon al emisiunii „Hai-Hui… cu Marina” debutează pe Coasta de Azur

Pentru cei care vor să admire privelişti ce-ţi taie respiraţia, pentru cei care vor să arunce un ochi la cum trăiesc şi, mai ales, la cum se ...

Aprilie, luna Shakespeare la TVR Cultural: spectacole-eveniment și montări de referință ale teatrului românesc

  PROMO     TVRCULTURAL 

Aprilie, luna Shakespeare la TVR Cultural: spectacole-eveniment și montări de referință ale teatrului românesc

De la „Romeo și Julieta” în regia Cătălinei Buzoianu, un spectacol crezut pierdut, la trei viziuni memorabile asupra „Hamlet” și comedii ...

Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă”, la TVR 1

O expediție plină de mister și pericol, inspirată din mitologia nordică, într-o poveste despre artefacte antice și simboluri enigmatice. ...

"Lumea de aproape": Soprana Anita Hartig | VIDEO

  RECOMANDARI     TVR3 

“Lumea de aproape”: Soprana Anita Hartig | VIDEO

„Si, mi chiamano Mimi, ma il mio nome e... “ (G. Puccini – Boema) - Anita. Anita Hartig. Luni, 30 martie, de la ora 17:30, descoperim portretul ...

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 1

Fie că stârnește admirație sau hohote de râs, Jean-Claude Van Damme rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale cinematografiei de acțiune. ...

Documentar TVR 1: „Eddie Murphy: regele de culoare al Hollywoodului”

  PROMO     TVR1 

Documentar TVR 1: „Eddie Murphy: regele de culoare al Hollywoodului”

Superstar al stand up-ului şi primul mare erou afro-american, cometa Eddie Murphy a luminat cerul divertismentului popular al anilor 1980-1990. ...

Limite în practica sportivă de performanţă

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Limite în practica sportivă de performanţă

Analiza practicii sportive de performanță evidențiază trei limite structurale majore care necesită intervenții corective riguroase pentru a ...

Femeile din România, mai puțin implicate în roluri de decizie financiară

  TVRINFO     TVRINFO 

Femeile din România, mai puțin implicate în roluri de decizie financiară

Conform unui studiu realizat de OECD, femeile au, în medie, scoruri mai mici la testele de alfabetizare financiară comparativ cu bărbații.

O lecție despre credință și jertfă la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

O lecție despre credință și jertfă la TVR Cultural

Emisiunea „Convorbiri spirituale”, ajunsă la al treilea sezon, revine duminică, 29 martie, de la ora 8:30, cu o ediție dedicată Sfintei Doamne ...

Basarabia: Memorie vie sau identitate rescrisă?

  PROMO     TVRCULTURAL 

Basarabia: Memorie vie sau identitate rescrisă?

Emisiunea „Omul și timpul” vă invită duminică, 29 martie, ora 17:00, la TVR Cultural, să urmăriți o dezbatere lucidă despre memorie, identitate ...

Un muzician rafinat, invitatul lui Marius Constantinescu la „Ediţie Limitată”, pe TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un muzician rafinat, invitatul lui Marius Constantinescu la „Ediţie Limitată”, pe TVR Cultural

Mari creatori culturali ai momentului sunt invitaţii lui Marius Constantinescu în fiecare sâmbătă, la „Ediţie limitată”, pe TVR Cultural. ...

Comoara Franţei, dezvăluită pas cu pas în „Valea Loarei – tărâm al castelelor”, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Comoara Franţei, dezvăluită pas cu pas în „Valea Loarei – tărâm al castelelor”, la TVR INFO

Un colț de lume unde natura și istoria se împletesc spectaculos prinde viață într-un documentar captivant difuzat la TVR INFO, pe 29 martie, de ...

Arad, între medieval și retro – duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Arad, între medieval și retro – duminică, la „Exclusiv în România”

Istorie, tehnologie, cultură. Vizităm, alături de Cristi Tabără, Cristina Şoloc şi întreaga echipă a emisiunii, Muzeul Retro IT din Arad, Muzeul ...

110 ani de relaţii diplomatice România – Suedia. Ediţie nouă „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

110 ani de relaţii diplomatice România – Suedia. Ediţie nouă „Ora Regelui”, la TVR 1

„România, o țară nici prea mică, nici prea mare, dar importantă în regiune”. O realitate recunoscută în prezentul continentului european, ...

România ratează încă o calificare la Cupa Mondială de Fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

România ratează încă o calificare la Cupa Mondială de Fotbal

Naționala României a fost eliminată din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut cu 1-0 în fața Turciei, la Istanbul.

