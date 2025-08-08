„Vulturii Din Ţaga”, un documentar despre fotbal, dar mai ales despre viaţa oamenilor de la sate

Echipa lui pierde meci după meci. Dar managerul echipei de fotbal dintr-un sat din Transilvania nu renunță! După fiecare înfrângere, o ia de la capăt, pentru că datoria îi dă sentimentul că trăieşte. Documentarul „Vulturii din Ţaga” se vede la TVR Cultural vineri, 8 august, de la ora 22.00.

„Ne-am dorit să facem un film despre fotbal - fotbalul ca pretext, să fie de fapt despre viața oamenilor în sate”, mărturisea Iulian Manuel Ghervas, cel care semnează regia filmului documentar alături de Adina Popescu. „Vulturii din Ţaga”, coproducţia România – Slovacia lansată în 2021 şi care are ca subiect evoluţia unei echipe de fotbal în campionatul local şi într-un turneu în Slovacia poate fi urmărită la TVR Cultural vineri, 8 august, de la ora 22.00.

Aproape în fiecare duminică, seniorul Nelu Târnovan, mare manager de fotbal, marchează terenul pe stadionul local, situat undeva la marginea unui sat din Transilvania. Echipa sa, „Vulturii din Țaga”, evoluează în ultima ligă. Vulturii nu au câștigat niciun meci în ultimii doi ani. Dar Nelu încearcă să mențină echipa în viață, chiar dacă totul pare să fie împotriva lui: arbitrii, vremea, soția sa și uneori proprii jucători.

În tinerețe, Nelu fusese un fotbalist talentat, dar, după ce s-a căsătorit, viața lui s-a schimbat. A renunțat să mai joace fotbal. Acum lupta sa de a face tot posibilul pentru echipa locală reprezintă, de fapt, rămășițele unui vis.

Filmul urmărește evoluția echipei în timpul unui campionat din România, precum și la un turneu internațional din Slovacia, folosind fotbalul ca pretext pentru a explora viața unei comunități rurale prinse într-o lume anonimă, hilară și fără speranță.

În acelaşi timp, „Vulturii din Ţaga” conturează un portret savuros al antrenorului, al omului-instituţie. El e un om gospodar acasă şi la stadion, membru în „comisia de învăţământ, cultură, sport”, precum şi iubitor de animale domestice. Nelu face tot ce trebuie pentru ca meciurile de duminică să se desfăşoare şi tradiția să continue în pofida faptului că echipa nu a reuşit niciodată să avanseze din ultima ligă.

foto: capturi din filmul documentar „Vulturii din Ţaga”, via Selecţie Film TVR