Întoarcerea la natură: Povestea Fermei Lerescu la "Viața Satului" | VIDEO

Întoarcerea la natură: Povestea Fermei Lerescu la "Viața Satului"

Atras de natură, de un stil de viață mai sănătos, plin de provocări și durabil, Bogdan Lerescu împreună cu soția sa, Oana, au renunțat la carierele corporatiste pentru a se muta într-o comunitate slovacă de munte.

Cu o investiție considerabilă, susținută în mare parte de fonduri europene, familia Lerescu a pus bazele unei ferme ecologice specializate în cultivarea alunelor de pădure și a zmeurei.

Această transformare radicală a implicat și o recalificare profesională pentru Bogdan, care s-a înscris la facultatea de horticultură pentru a dobândi expertiza necesară.

Afacerea de familie, având origini modeste în cultivarea zmeurei, s-a confruntat inițial cu provocări semnificative în distribuție. Perisabilitatea ridicată a produsului a limitat accesul la rețelele de retail în primul an de producție. O soluție inovatoare a fost implementată prin intermediul grupurilor online de mămici din Oradea, unde zmeura ecologică certificată a fost promovată cu succes.

Cererea a depășit așteptările, generând o bază de clienți fideli datorită livrărilor directe la domiciliu. Această abordare directă, de la fermă la consumator, a consolidat încrederea în calitatea superioară a produselor din fermă. Ulterior, extinderea distribuției în retail a fost realizată, menținând în același timp o legătură strânsă cu comunitatea online. Rețelele sociale au facilitat o comunicare directă cu consumatorii interesați, creând o relație durabilă.

În timp ce unele produse, precum zmeura, sunt supuse unei perioade de producție scurte și intense, necesitând o muncă considerabilă, altele, precum alunele, permit un ritm mai relaxat, fiind prelucrate în timpul iernii. Bogdan și Oana Lerescu demonstrează versatilitate, producând alune învelite în ciocolată pe vreme rece și alune sărate în timpul primăverii și verii. Această adaptare la sezonalitate le permite să-și mențină activitatea pe tot parcursul anului.

Valoarea adăugată joacă un rol esențial în succesul lor. În timp ce alunele crude sau neprocesate au o cerere limitată, alunele învelite în ciocolată cu lapte, ciocolată albă și scorțișoară, caramel ușor sărat sau ciocolată albă și pudră de zmeură liofilizată se bucură de o popularitate sporită. Această diversificare a produselor permite o acoperire mai largă a pieței și o profitabilitate mai mare.

Povestea Fermei Lerescu este un exemplu inspirațional despre curajul de a renunța la convenții pentru o viață mai împlinită și conectată cu natura.

Alte subiecte ale ediției:

* Evenimentul anual Târgul Național al Mierii, desfășurat la București în perioada 12-14 septembrie, a găzduit peste o sută de expozanți, reunind apicultori și companii specializate în utilaje apicole. Publicul bucureștean a avut oportunitatea de a explora o gamă diversificată de produse apicole, de la miere tradițională la suplimente nutritive și produse cosmetice. Un punct de atracție notabil l-au reprezentat produsele apicole certificate ecologic, reflectând interesul crescut pentru practicile agricole sustenabile și produsele naturale.

* Deși creșterea animalelor este o activitate accesibilă oricui, performanța, transformarea ei într-o afacere profitabilă, necesită cunoștințe teoretice și practice solide, dobândite prin educație specializată. Centrul din Dej oferă tocmai această formare, după cum demonstrează și seria de cursanți care vor urma cursul de operator în însămânțări artificiale.

* Creșterea struților, deși o activitate agricolă de nișă, necesită o atenție deosebită la calitatea hranei. Experiența fermierilor evidențiază importanța utilizării boabelor de porumb din culturi proprii, evitând astfel chimicalele prezente în produsele comerciale..

Practica asigură o producție optimă și, implicit, o sănătate mai bună a animalelor. Deși atracția vizuală a unei ferme de struți este indubitabilă, promovarea acesteia prin intermediul rețelelor de socializare și a mass-media nu trebuie să umbrească necesitatea unei alimentații ecologice, esențială pentru succesul pe termen lung al afacerii.

* Migrația forței de muncă din România către alte state europene, precum Marea Britanie, reprezintă o realitate complexă, adesea motivată de aspirația către un trai mai bun și posibilitatea de a investi în viitorul propriu, chiar și de la distanță. Exemplul unui tânăr fermier din județul Neamț ilustrează perfect această situație.

Forțat de circumstanțe să lucreze în străinătate pentru a-și susține familia, el nu a abandonat niciodată visul de a reveni în țară și de a-și construi propria fermă.

Cu economiile realizate, a reușit să demareze o afacere zootehnică, un prim pas concret către împlinirea ambițiilor sale. Deși drumul este încă lung și presărat cu provocări, determinarea și perseverența acestui tânăr demonstrează potențialul antreprenorial al românilor și dorința profundă de a contribui la dezvoltarea economică a țării, chiar și după o perioadă de muncă în străinătate.

Moderator și producător Gabriel Gherghescu

"Viața Satului", duminică, 21 septembrie

