Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

publicat: Luni, 23 Martie 2026

TVR1   TVRCULTURAL 

Televiziunea Română marchează săptămâna 23–29 martie prin spectacole-eveniment la TVR 1 și TVR Cultural dedicate spectacolului de teatru, susținând Campania UNITER „Artiștii pentru artiști” și celebrând Unirea Basarabiei cu România

 

Într-o săptămână marcată de trei momente cu semnificație aniversară – Ziua Mondială a Teatrului (27 martie), Campania Națională UNITER „Artiștii pentru artiști” și celebrarea Unirii Basarabiei cu România – Televiziunea Română propune telespectatorilor o serie de spectacole care aduc în prim-plan forța și expresivitatea teatrului. În centrul programului se află două premiere teatrale de excepție, construite în jurul acestor repere: „Regina nopții” și „Grădina de sticlă”.

Producția și regia TV a spectacolelor este semnată de Ruxandra Țuchel, care ne invită, miercuri, 25 martie, de la ora 17:30, la TVR Cultural, să urmărim o ediție specială a emisiunii „Artiști pentru artiști – premieră”.

TVR Cultural completează oferta cu o premieră de operă inspirată din universul lui Caragiale. Săptămâna se încheie cu un spectacol clasic din arhiva de aur a Teatrului TV.

Caragiale în variantă lirică: „D’ale Carnavalului”, premieră la TVR Cultural

Marți, 24 martie, de la ora 21:00, TVR Cultural difuzează în premieră opera „D’ale Carnavalului”, de Dan Dediu, pe libretul lui Ștefan Neagrău, un spectacol al Operei Naționale București (foto) după celebra piesă a lui I.L. Caragiale.

Spectacolul propune o reinterpretare modernă și dinamică a universului caragialian, în care personajele binecunoscute prind viață într-o formulă muzicală plină de culoare și ritm. Construită în două acte (prolog și trei tablouri), opera aduce în prim-plan atmosfera carnavalescă, intrigile și umorul inconfundabil al dramaturgului.

Adaptarea regizorală este semnată de Eugen Dediu, scenografia de Viorica Petrovici, iar echipa artistică

reunește profesioniști ai scenei lirice, într-o producție care îmbină teatrul și muzica într-un spectacol viu și expresiv.

„Regina nopții” – memoria satului românesc, într-un spectacol plin de sensibilitate

Prima premieră teatrală a săptămânii este programată miercuri, 25 martie, de la ora 21:00, la TVR Cultural: spectacolul „Regina nopții”, de Leta Popescu, producție a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați.

„Regina nopții” este o incursiune tandră și nostalgică în universul copilăriei, într-un sat moldovenesc în care timpul pare să curgă altfel. Spectacolul aduce pe scenă 17 personaje și tot atâtea povești, conturând o lume în care amintirile, umorul și melancolia coexistă.

Atmosfera este construită din detalii sensibile – mirosul bătătorii stropite cu apă, parfumul florii de regină a nopții – într-un spațiu în care trecutul continuă să trăiască prin memorie.

„Grădina de sticlă” – identitate, memorie și rădăcini, într-un spectacol tulburător

La TVR 1, vineri, 27 martie, dată la care aniversăm Ziua Unirii Basarabiei cu România, de la ora 22:00 telespectatorii sunt invitați să urmărească premiera spectacolului „Grădina de sticlă”, după romanul Tatianei Țîbuleac, în regia lui Petru Hadârcă, producție a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Programată de Ziua Mondială a Teatrului, difuzarea capătă o semnificație aparte, devenind un gest de memorie și reflecție identitară.

Spectacolul urmărește destinul Lastocikăi, un copil crescut între lumi, între limbi și între identități, într-un Chișinău marcat de realitățile dure ale perioadei sovietice. O poveste despre traumă, apartenență și nevoia profundă de iubire.

„Mult zgomot pentru nimic” – o comedie clasică din arhiva de aur TVR

Sâmbătă, 28 martie, de la ora 15:30, TVR Cultual readuce în atenția publicului spectacolul „Mult zgomot pentru nimic” de William Shakespeare, în adaptarea pentru televiziune realizată de Cornel Popa și Valentin Plătăreanu și un portret dedicat uneia dintre marile noastre actrițe: Irina Petrescu.

Parte a ciclului „Istoria Comediei”, spectacolul oferă o distribuție remarcabilă, cu nume importante ale scenei românești, precum Irina Petrescu, Tamara Crețulescu, Emil Hossu și Traian Stănescu.

Povestea binecunoscută despre iubire, intrigi și farsă se desfășoară într-un ritm alert, în care planurile și încurcăturile se succed cu umor și inteligență, demonstrând farmecul etern al textului shakespearian.

Teatrul, între memorie și emoție

Instituită în 1962 de Institutul Internațional de Teatru, Ziua Mondială a Teatrului este celebrată anual pe 27 martie și reprezintă un prilej de a onora arta spectacolului și impactul său asupra societății.

Prin această selecție specială de producții – de la operă și teatru contemporan, până la spectacole clasice din arhivă – Televiziunea Română reafirmă rolul culturii ca spațiu al memoriei, al dialogului și al solidarității.

Program

Marți, 24 martie, TVR Cultural, ora 21:00 - Opera „D’ale Carnavalului” premieră

Producător: Claudia Robu

Miercuri, 25 martie, TVR Cultural

ora 17:30 TVR 70. Artişti pentru artişti premieră

Producător: Ruxandra Ţuchel

ora 21:00 „REGINA NOPȚII” premieră

De Leta Popescu

Spectacol al Teatrului Fani Tardini Galați înregistrat în cadrul FNT 2025

Vineri, 27 martie, TVR 1, ora 22: 00 – „Grădina de sticlă” premieră

După Tatiana Ţibuleac

Producător Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău

Sâmbătă, 28 martie, TVR Cultural, ora 15 : 30 „Mult zgomot pentru nimic”

De William Shakespeare

Spectacol cu public din ciclul „Istoria Comediei”.

 

