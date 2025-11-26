loader
Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în "Dialoguri Academice" cu vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru

publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025

"Dialogurile Academice", organizate de TVR Cultural şi Academia Română, continuă duminică, 30 noiembrie 2025, ora 13:00, când specialistul în stilistică, istorie literară şi literatură comparată, MIHAI ZAMFIR, se întâlneşte cu MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

 

MIHAI ZAMFIR a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia română-portugheză. A fost discipolul profesorului Tudor Vianu, iar în studenţie a participat la şedinţele Cercului de Stilistică, înfiinţat şi condus de Vianu.

În perioada 1966-1967, MIHAI ZAMFIR a urmat un stagiu de specializare la Universitatea din Nisa, Franţa, sub îndrumarea profesorului Pierre Guiraud, iar în 1970 îşi susţine doctoratul în litere cu o teză coordonată de profesorul Şerban Cioculescu.

Specialist în stilistică, istorie literară, literatură comparată şi traducător din limba portugheză, MIHAI ZAMFIR înfiinţează în anul 1975 secţia de limba şi literatura portugheză de la Universitatea din Bucureşti.

Pe lângă activitatea didactică din ţară, profesorul MIHAI ZAMFIR colaborează şi cu universităţile din Lisabona şi Brasilia.

MIHAI ZAMFIR a fost şi consilier în Ministerul Învăţământului, subsecretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, dar şi ambasador al României în Portugalia şi în Brazilia.

Debutul său literar a avut loc în 1962 cu articole în revista "Contemporanul". A publicat romane şi numeroase studii de specialitate, iar o selecţie a articolelor sale de după anul 1990 a apărut în volumele "Jurnal Indirect" şi "Alt Jurnal Indirect".

MIHAI ZAMFIR este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al PEN-Clubului Portughez şi al PEN-Clubului Român, iar din 2024 este membru de onoare al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

Tag-uri: Academia Romana, Dialoguri academice, Mircea Dumitru

