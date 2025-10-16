O punte de romanță peste generații: Festivalul „Crizantema de Aur” la TVR

Televiziunea Română transmite în direct a 58-a ediție a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur”. Desfășurat în perioada 16-18 octombrie 2025, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, cel mai longeviv festival muzical din România, organizat neîntrerupt din anul 1968 la Târgoviște, „Crizantema de Aur” poate fi urmărit în direct, de la ora 18.00, la TVR Folclor și TVR Craiova.

Romanța, regină între genurile muzicale și cântec al sufletului românesc, cum o numesc organizatorii festivalului, vă invită la o nouă întâlnire în cetatea istorică Târgoviște. Tema ediției din acest an, „Poduri de romanță”, își propune celebrarea valorilor unioniste și identitare românești slujite de „Romanța românească” – punte între suflete și între toate provinciile românești – a cărei tradiție este dusă mai departe de noile generații de interpreți și compozitori.

Evenimentul se va desfăşura la Cinematograful „Independența” din Târgovişte. Deja de tradiție, prezentatorii vor fi și în acest an Alexandra Velniciuc şi Octavian Ursulescu, alături de Eda Marcus și Silviu Biriș.

Festivalul Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur”. va continua Programele Naționale Educaționale „Romanța ne unește” și „Tinerețea Romanței”, prin care dorim să promovăm în rândul tinerilor din România și Diaspora acest gen muzical al sufletului românesc, pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale.

Organizatorii ediţiei a 58-a: Primăria şi Consiliul Local Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova. Direcția artistică a festivalului este asigurată de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște.

Programul Festivalului „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția a 58-a:

Concursul de interpretare – Joi, 16 Octombrie și Vineri, 17 Octombrie;

Concursul de creaţie – Vineri, 17 Octombrie;

Gala laureaților – Sâmbătă, 18 Octombrie;

Microrecitaluri „Crizanteme ale Romanței” susținute de laureați ai concursului de interpretare (16-18 Octombrie)

Concertul omagial „Romanța poeziei eminesciene” - 175 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu - Joi, 16 Octombrie;

Concertul extraordinar „Poduri de Romanță” – Sâmbătă, 18 Octombrie;

Medalioane omagiale dedicate compozitorilor Eugen Doga, Svetlana Bardajan (Republica Moldova), Henry Mălineanu, Vasile Veselovski, Laurențiu Profeta, Ioan Tomescu, Nelu Danielescu, precum și pentru compozitorul Dumitru Caulea din Cernăuți;

In memoriam „Mari voci ale Romanței”, omagieri: Ioana Radu – 35 de ani de la plecarea în veșnicie.

Acompaniază: - Orchestra „Folclor” din Chișinău - dirijor Adrian Nistreanu - maestru în artă și Orchestra „Romanţa” din București - dirijor Alexandru Ilie.

• Juriul Concursului de Creaţie va fi format din personalități artistice și compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Moldova și de organizatorii festivalului.

• Scenografia: Alin Gavrilă

Director artistic: Alina Mavrodin Vasiliu.

Co-producător: TVR – transmisiune integrală ÎN DIRECT pe TVR Folclor și TVR Craiova.