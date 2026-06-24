„O lume de secrete”, un thriller dramatic despre vină, adevăr și mistere, vineri seară, la TVR 1

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Telespectatorii TVR 1 văd vineri, 26 iunie, de la ora 20.00, o producție americană ce îmbină drama psihologică și misterul polițist într-o poveste tensionată despre trecut, responsabilitate și consecințele faptelor din copilărie.

Cu interpretări convingătoare și o intrigă care menține suspansul până la final, „O lume de secrete” („Every Secret Thing”, SUA, 2014) este o alegere potrivită pentru iubitorii dramelor psihologice și ai filmelor polițiste construite inteligent. Regizat de Amy Berg după un scenariu semnat de Nicole Holofcener, lungmetrajul este inspirat din romanul cu același nume publicat în 2004 de scriitoarea Laura Lippman. Îl urmărim vineri seară, pe 26 iunie, de la ora 20.00, la TVR 1.

Povestea începe într-un mic oraș american, unde două fetițe de opt ani, Alice și Ronnie, sunt acuzate de răpirea și uciderea, posibil accidentală, a unui bebeluș. Zece ani mai târziu, după ce și-au ispășit pedeapsa, cele două tinere încearcă să își refacă viața și să se reintegreze în comunitate. Însă stigmatul trecutului continuă să le urmărească la fiecare pas.

Situația se complică atunci când un alt copil dispare în mod misterios. Suspiciunile se îndreaptă imediat către Alice și Ronnie, iar vechea tragedie revine în atenția tuturor. Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală secrete, resentimente și adevăruri incomode, iar granița dintre vinovăție și nevinovăție devine tot mai greu de trasat.

Dincolo de intriga polițistă, „O lume de secrete” explorează teme profunde și actuale, precum manipularea emoțională, prejudecățile sociale și modul în care trecutul poate modela sau chiar distruge viitorul unei persoane. Filmul propune o reflecție asupra felului în care societatea judecă și etichetează oamenii, chiar și după ce aceștia încearcă să își reconstruiască viața.

Titlul original, „Every Secret Thing”, sugerează una dintre ideile centrale ale producției: fiecare personaj ascunde un secret, iar adevărul nu este niciodată simplu sau complet. Povestea se construiește din perspective diferite, iar spectatorii sunt provocați să descopere, pas cu pas, ce s-a întâmplat cu adevărat.

Filmul a avut premiera la Tribeca Film Festival, unde a fost apreciat atât de critici, cât și de public, în special pentru interpretările actoricești remarcabile. Din distribuție fac parte nume cunoscute ale cinematografiei americane, precum Diane Lane, Dakota Fanning și Danielle Macdonald.

„O lume de secrete”, o poveste captivantă despre secrete, vinovăție și căutarea adevărului, vineri, 26 iunie, de la ora 20.00, la TVR 1.

foto via Selecţie Film TVR