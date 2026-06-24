loader
Foto

Galerie foto

„O lume de secrete”, un thriller dramatic despre vină, adevăr și mistere, vineri seară, la TVR 1

publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026

PROMO  TVR1 

Telespectatorii TVR 1 văd vineri, 26 iunie, de la ora 20.00, o producție americană ce îmbină drama psihologică și misterul polițist într-o poveste tensionată despre trecut, responsabilitate și consecințele faptelor din copilărie.

 

Cu interpretări convingătoare și o intrigă care menține suspansul până la final, „O lume de secrete” („Every Secret Thing”, SUA, 2014) este o alegere potrivită pentru iubitorii dramelor psihologice și ai filmelor polițiste construite inteligent. Regizat de Amy Berg după un scenariu semnat de Nicole Holofcener, lungmetrajul este inspirat din romanul cu același nume publicat în 2004 de scriitoarea Laura Lippman. Îl urmărim vineri seară, pe 26 iunie, de la ora 20.00, la TVR 1.

(w882) O lume de

Povestea începe într-un mic oraș american, unde două fetițe de opt ani, Alice și Ronnie, sunt acuzate de răpirea și uciderea, posibil accidentală, a unui bebeluș. Zece ani mai târziu, după ce și-au ispășit pedeapsa, cele două tinere încearcă să își refacă viața și să se reintegreze în comunitate. Însă stigmatul trecutului continuă să le urmărească la fiecare pas.

(w882) O lume de

Situația se complică atunci când un alt copil dispare în mod misterios. Suspiciunile se îndreaptă imediat către Alice și Ronnie, iar vechea tragedie revine în atenția tuturor. Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală secrete, resentimente și adevăruri incomode, iar granița dintre vinovăție și nevinovăție devine tot mai greu de trasat.

(w882) O lume de

Dincolo de intriga polițistă, „O lume de secrete” explorează teme profunde și actuale, precum manipularea emoțională, prejudecățile sociale și modul în care trecutul poate modela sau chiar distruge viitorul unei persoane. Filmul propune o reflecție asupra felului în care societatea judecă și etichetează oamenii, chiar și după ce aceștia încearcă să își reconstruiască viața.

(w882) O lume de

Titlul original, „Every Secret Thing”, sugerează una dintre ideile centrale ale producției: fiecare personaj ascunde un secret, iar adevărul nu este niciodată simplu sau complet. Povestea se construiește din perspective diferite, iar spectatorii sunt provocați să descopere, pas cu pas, ce s-a întâmplat cu adevărat.

Filmul a avut premiera la Tribeca Film Festival, unde a fost apreciat atât de critici, cât și de public, în special pentru interpretările actoricești remarcabile. Din distribuție fac parte nume cunoscute ale cinematografiei americane, precum Diane Lane, Dakota Fanning și Danielle Macdonald.

(w882) O lume de

„O lume de secrete”, o poveste captivantă despre secrete, vinovăție și căutarea adevărului, vineri, 26 iunie, de la ora 20.00, la TVR 1.

 

foto via Selecţie Film TVR

Tag-uri: Dakota Fanning, Diane Lane, drama psihologica, O lume de secrete, thriller, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Prietene în film, prietene în viaţa reală. Drew Barrymore şi Toni Collette, roluri principale în filmul „Mi-e dor de tine”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Prietene în film, prietene în viaţa reală. Drew Barrymore şi Toni Collette, roluri principale în filmul „Mi-e dor de tine”, la TVR 1

Relaţia specială dintre două prietene de-o viață este pusă la încercare atunci când una își întemeiază o familie, iar cealaltă se îmbolnăvește. ...

„O lume de secrete”, un thriller dramatic despre vină, adevăr și mistere, vineri seară, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„O lume de secrete”, un thriller dramatic despre vină, adevăr și mistere, vineri seară, la TVR 1

Telespectatorii TVR 1 văd vineri, 26 iunie, de la ora 20.00, o producție americană ce îmbină drama psihologică și misterul polițist într-o ...

Memoria unei tragedii, în filmul „Călătoria lui Gruber”, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Memoria unei tragedii, în filmul „Călătoria lui Gruber”, la TVR 2

Inspirată de referințe din romanul „Kaputt” al lui Curzio Malaparte, producția regizată de Radu Gabrea propune o abordare inedită a pogromului de ...

Vacanţa mare aduce celor mici bucuria reîntâlnirii cu „Fram, ursul polar”

  FILM     TVR2 

Vacanţa mare aduce celor mici bucuria reîntâlnirii cu „Fram, ursul polar”

Câte două episoade ale îndrăgitului serial pentru copii şi familie pot fi urmărite din 28 iunie, în fiecare duminică, de la orele 13.00 şi 14.00, ...

Documentarul 360° GEO, la TVR 2: „Italia – insula închisoare Gorgona”

  PROMO     TVR2 

Documentarul 360° GEO, la TVR 2: „Italia – insula închisoare Gorgona”

O poveste cu totul inedită, despre ultima colonie penitenciar din Europa: Gorgona, cea mai mică insulă a arhipelagului toscan! Vedem ...

Șeful statului propune accelerarea negocierilor pentru un guvern minoritar bazat pe un acord parlamentar

  TVRINFO     TVRINFO 

Șeful statului propune accelerarea negocierilor pentru un guvern minoritar bazat pe un acord parlamentar

Procesul de identificare a unei ieșiri din actualul blocaj instituțional a intrat într-o nouă etapă crucială, în urma rundei de discuții ...

Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

  PROMO     TVR1 

Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

Alina Amza, producător TVR 1, a a fost selectată pentru a face parte din juriul semifinalelor "International Emmy Awards 2026”, la categoria ...

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton 2026 a luat startul la Bascov, Piteşti, România! Timp de 6 zile, între 21 şi 28 iunie, aproape 500 de ...

Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

Tentativa de formare a unui nou Executiv s-a soldat cu un insucces în cadrul legislativului național, după ce echipa guvernamentală propusă de ...

„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

„Ora Regelui” ne mai invită în Camera Știrilor și în Studioul de înregistrări al Teatrului Național Radiofonic, la 100 de ani ai Radiodifuziunii ...

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

Un documentar francez despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi şi civili de către NKVD la Katyn, în 1940... ...

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

Turneul internațional Sette Colli, considerat un veritabil „mini Campionat Mondial” al natației, aduce la start unii dintre cei mai valoroși ...

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

În spatele fiecărei ediții speciale, al fiecărei transmisiuni sau știri se află o echipă care lucrează sub presiunea evenimentelor și a ...

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

Procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet a intrat în linie dreaptă, după ce conducerea legislativului a aprobat calendarul acestei ...

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

  FILM     TVR1 

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

Documentarul realizat de Cornel Mihalache, dedicat unuia dintre cele mai controversate fenomene sociale și politice din România postdecembristă, ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate