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Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

publicat: Marţi, 23 Iunie 2026

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Alina Amza, producător TVR 1, a a fost selectată pentru a face parte din juriul semifinalelor "International Emmy Awards 2026”, la categoria Documentar.

 

Organizate de International Academy of Television Arts & Sciences, International Emmy Awards se numără printre cele mai importante competiții dedicate producțiilor de televiziune realizate în afara Statelor Unite. În cadrul procesului de selecție, profesioniști din industria audiovizuală din întreaga lume sunt invitați să participe la evaluarea producțiilor înscrise în competiție.

Conform procedurilor oficiale, nominalizarea ca jurat se face exclusiv pe bază de invitație din partea Academiei. Juriile semifinalelor sunt alcătuite din profesioniști cu experiență relevantă în televiziune, film și producție audiovizuală.

(w500) Alina Amza

„Categoria Documentary a International Emmy Awards este una dintre cele mai importante zone ale competiției, dedicată producțiilor care explorează realitatea cu profunzime, curaj și responsabilitate. A juriza astfel de programe nu înseamnă doar evaluare cinematografică sau jurnalistică, ci și înțelegerea contextului, a impactului social și a modului în care este construită o poveste adevărată”, afirmă Alina Amza.

(w500) Alina Amza

Cu o experiență de peste trei decenii în televiziune, Alina Amza este implicată de aproape zece ani în proiecte și festivaluri internaționale de film documentar, atât ca realizator, cât și ca membru al unor jurii de specialitate. Selecția sa în juriul semifinalelor International Emmy Awards reprezintă o recunoaștere a experienței profesionale acumulate în domeniul documentarului și al producției de televiziune.

Tag-uri: Alina Amza, International Emmy Awards 2026, jurnalist, TVR, TVR1

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