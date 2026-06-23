Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

PROMO TVR1

Un documentar francez despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi şi civili de către NKVD la Katyn, în 1940... Urmărim filmul documentar la TVR 1 joi, 25 iunie, ora 22.00.

Joi seară, de la ora 22.00, TVR 1 difuzează documentarul „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn” (Les bourreaux de Staline – Katyn 1940, Franţa, 2020), regia Cedric Tourbe, despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi de către NKVD la Katyn, în 1940. Acest episod reprezintă doar o mică parte din crimele de neînchipuit comise în URSS, de-a lungul a trei decenii, de călăii lui Stalin. Katyn deschide o ușă către o mașinărie necruțătoare, ale cărei secrete au putut fi dezvăluite recent.

În primăvara anului 1940, în pădurea Katyn, forţele NKVD – poliţia politică sovietică – au executat în masă peste 4.000 de cetăţeni polonezi. Majoritatea celor asasinaţi erau ofiţeri capturaţi ca prizonieri de război în timpul războiului polonez de apărare din 1939, dar printre ei se aflau şi numeroşi civili. Timp de peste 50 de ani acest masacru a fost pus în seama trupelor naziste, până când Mihail Gorbaciov a fost constrâns să recunoască responsabilitatea lui Stalin. Succesorul lui, Boris Elţîn, a deschis arhivele, astfel găsindu-se mult-aşteptatele dovezi.

Filmul documentar „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn” spune pentru prima dată povestea masacrului de la Katyn văzută din ambele părți: cea a victimelor și cea a făptuitorilor. Dezvăluie modul în care această crimă, atribuită naziștilor timp de 50 de ani, a fost de fapt săvârșită de poliția secretă sovietică, NKVD.

În aprilie 2026, s-au împlinit 86 de ani de la teribila crimă. Numele Katyn a ajuns să se refere la acest masacru pe scară largă, pus la cale şi executat în cel mai mare secret. Într-o poiană din apropierea orașului Smolensk, la granița cu Belarus, mulți dintre soldați, în principal ofițeri, dar şi civili au fost executați. Apelând la arhive și animație, Cédric Tourbe ne reaminteşte povestea masacrului de la Katyn. Urmărim documentarul joi, 25 iunie, de la 22.00, la TVR 1.

foto: AKG-Images, via Selecţie Film TVR