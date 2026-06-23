loader
Foto

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

publicat: Marţi, 23 Iunie 2026

PROMO  TVR1 

Un documentar francez despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi şi civili de către NKVD la Katyn, în 1940... Urmărim filmul documentar la TVR 1 joi, 25 iunie, ora 22.00.

 

Joi seară, de la ora 22.00, TVR 1 difuzează documentarul „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn” (Les bourreaux de Staline – Katyn 1940, Franţa, 2020), regia Cedric Tourbe, despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi de către NKVD la Katyn, în 1940. Acest episod reprezintă doar o mică parte din crimele de neînchipuit comise în URSS, de-a lungul a trei decenii, de călăii lui Stalin. Katyn deschide o ușă către o mașinărie necruțătoare, ale cărei secrete au putut fi dezvăluite recent.

(w882) documentar

În primăvara anului 1940, în pădurea Katyn, forţele NKVD – poliţia politică sovietică – au executat în masă peste 4.000 de cetăţeni polonezi. Majoritatea celor asasinaţi erau ofiţeri capturaţi ca prizonieri de război în timpul războiului polonez de apărare din 1939, dar printre ei se aflau şi numeroşi civili. Timp de peste 50 de ani acest masacru a fost pus în seama trupelor naziste, până când Mihail Gorbaciov a fost constrâns să recunoască responsabilitatea lui Stalin. Succesorul lui, Boris Elţîn, a deschis arhivele, astfel găsindu-se mult-aşteptatele dovezi.

(w500) documentar

Filmul documentar „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn” spune pentru prima dată povestea masacrului de la Katyn văzută din ambele părți: cea a victimelor și cea a făptuitorilor. Dezvăluie modul în care această crimă, atribuită naziștilor timp de 50 de ani, a fost de fapt săvârșită de poliția secretă sovietică, NKVD.

(w882) documentar

În aprilie 2026, s-au împlinit 86 de ani de la teribila crimă. Numele Katyn a ajuns să se refere la acest masacru pe scară largă, pus la cale şi executat în cel mai mare secret. Într-o poiană din apropierea orașului Smolensk, la granița cu Belarus, mulți dintre soldați, în principal ofițeri, dar şi civili au fost executați. Apelând la arhive și animație, Cédric Tourbe ne reaminteşte povestea masacrului de la Katyn. Urmărim documentarul joi, 25 iunie, de la 22.00, la TVR 1.

foto: AKG-Images, via Selecţie Film TVR

 

Tag-uri: asasinarea ofiterilor polonezi, crimele comise in URSS, documentar, NKVD, politia politica sovietica, prizonieri de razboi, TVR 1, „Calaii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

  PROMO     TVR1 

Jurnalista TVR Alina Amza se alătură juriului „International Emmy Awards 2026”

Alina Amza, producător TVR 1, a a fost selectată pentru a face parte din juriul semifinalelor "International Emmy Awards 2026”, la categoria ...

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Spectacolul rezistenței, ambiției și performanței! Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton pentru seniori, tineret şi juniori, în direct la TVR Sport

Campionatul European de Kaiac Canoe Maraton 2026 a luat startul la Bascov, Piteşti, România! Timp de 6 zile, între 21 şi 28 iunie, aproape 500 de ...

Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

Tentativa de formare a unui nou Executiv s-a soldat cu un insucces în cadrul legislativului național, după ce echipa guvernamentală propusă de ...

„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

„Ora Regelui” ne mai invită în Camera Știrilor și în Studioul de înregistrări al Teatrului Național Radiofonic, la 100 de ani ai Radiodifuziunii ...

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Adevărul ascuns timp de jumătate de secol: „Călăii lui Stalin - Masacrul de la Katyn”, joi seară la TVR 1

Un documentar francez despre un moment cumplit din istorie: masacrul a 4.400 de ofițeri polonezi şi civili de către NKVD la Katyn, în 1940... ...

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

Turneul internațional Sette Colli, considerat un veritabil „mini Campionat Mondial” al natației, aduce la start unii dintre cei mai valoroși ...

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

În spatele fiecărei ediții speciale, al fiecărei transmisiuni sau știri se află o echipă care lucrează sub presiunea evenimentelor și a ...

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

  TVRINFO     TVRINFO 

Guvernul propus de Adrian Veștea: Vot în plenul Parlamentului la ora 21.30

Procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet a intrat în linie dreaptă, după ce conducerea legislativului a aprobat calendarul acestei ...

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

  FILM     TVR1 

Documentarul „Albă ca Zăpada și cele 7 mineriade”, difuzat la „Dosar România”

Documentarul realizat de Cornel Mihalache, dedicat unuia dintre cele mai controversate fenomene sociale și politice din România postdecembristă, ...

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sport și reziliență la Onești: Cupa Invictus la rowing „Perfect 10”

Municipiul Onești a devenit în 21 iunie centrul recunoștinței și al solidarității internaționale prin sport, găzduind Cupa Invictus la Rowing ...

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cuviosul Ghelasie Isihastul, chip al iubirii dumnezeiești

Duminică, 21 iunie, de la ora 8.30, la TVR Cultural, emisiunea „Convorbiri spirituale” vă invită să urmăriți un reportaj realizat la colocviul ...

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Lecțiile uitate ale istoriei. Eminescu, un gazetar incomod

Duminică, 21 iunie, de la ora 17.00, la TVR Cultural, emisiunea „Omul și timpul”, moderată de Rafael Udriște, propune o incursiune în universul ...

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

Dan Cristian Radu, medic primar în domeniul obstetricii şi ginecologiei, este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a ...

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

  TVRINFO     TVRINFO 

În paralel cu Mondialul de fotbal, avem și noi meciuri grele

Selecționerul ”interesului național” caută echipă. Dar și suporteri. Suveraniștii primesc cartonașul roșu, se fac transferuri de ultimul moment, ...

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

  PROMO     TVR1 

„Rock Maniac” la final de sezon, cu recomandări de vacanţă şi noutăţi de la trupa Odyssey

Tot acum, despre cel mai recent album Rolling Stones, dar şi despre ce rock mai cântă trupele tinere. Cristi I. Popescu, ne aşteaptă la TVR 1 ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate