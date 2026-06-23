„Valori care rezistă timpului” - 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. Final de sezon „Ora Regelui”, la TVR 1

PROMO TVR1

„Ora Regelui” ne mai invită în Camera Știrilor și în Studioul de înregistrări al Teatrului Național Radiofonic, la 100 de ani ai Radiodifuziunii publice. Iar 35 de ani de succes în proiectele Fundației Regale Margareta României - tot sâmbătă, 27 iunie, ora 13.00, la TVR 1.

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

„Nu porți doar un ceas. Porți tradiție, inginerie și caracter”, spunea unul dintre celebrii creatori din orologeria de lux, iar colecționarii pasionați susțin cu tărie că un ceas mecanic nu este doar un instrument de măsurat timpul, ci o operă de artă vie.

În expoziția „Valori care rezistă timpului”, numele Regelui Carol I, aflat pe documentele datate 9 mai 1911, certifică 115 ani de relații diplomatice între România și Confederația Elvețiană. „În mică măsură, dar cu un imens simbolism, această durată în timp vorbește despre continuitate, fidelitate, inovație și putere de adaptare, calități cu temelii profunde în specificul național elvețian, dar care au modelat și îndelungata prietenie dintre Elveția și România”, declara la evenimentul găzduit de Banca Națională a României, Excelența Sa Massimo Baggi, ambasadorul Confederației Elvețiene la București.

Faimoasa pasiune a elvețienilor pentru timp, transpusă în miniaturile artistice de care sunt atât de mândri, i-a slujit și Regelui Carol I care a domolit apetitul pentru întârzieri al miniștrilor săi oferindu-le ceasuri. Reședințele regale au fost și ele dotate cu numeroase penduluri de perete, de birou ori pentru podea. Unele dintre ceasurile de buzunar ale Regelui Carol și alte piese valoroase din patrimoniul muzeal, împreună cu obiecte de colecție și simboluri ale statului elvețian au compus inedita expoziție aniversară. Vedem imagini de la eveniment la TVR 1, în ultima ediţie a sezonului „Ora Regelui”, sâmbătă, 27 iunie, ora 13.00.

„Atenție, lăsați aparatele deschise! În curând, vom transmite un comunicat important pentru țară”, s-a auzit pe 23 august 1944. De-a lungul existenţei sale, instituţia radioului s-a aflat în centrul tuturor faptelor memorabile ale istoriei noastre, mai ales în vremea în care era principalul mijloc de comunicare. Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu au fost oaspeţii Radio România. 160 de ani de la fondarea Casei Regale şi a statului român modern sunt sărbătoriți și aici, ca și de celelalte instituții care au o relație istorică și contemporană cu Coroana.

Radiodifuziunea publică, al cărei act de naștere a fost semnat de Regele Ferdinand cu o sută de ani în urmă, a păstrat o remarcabilă legătură cu Familia Regală. Tradiția continuă, Radio România organizeazând anual două evenimente aflate sub auspicii regale, Concertul de 10 Mai și Festivalul Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova. Concursul ajuns la a XIV-a ediție, dedicată inovaţiei în creaţia radiofonică, a adus la București creatori din 13 țări. Cele mai bune dintre producțiile radiofonice, de ficţiune, din întreaga lume sunt premiate în fiecare an, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Elisabeta.

Aflate împreună la ceas aniversar, Coroana Română şi Radioul public se dovedesc două instituţii care au învins timpul, graţie misiunii asumate: mereu în slujba românilor.

Generozitatea, responsabilitatea, puterea exemplului şi loialitatea sunt câteva dintre valorile promovate de Fundaţia Regală Margareta a României. Tineri talentaţi fără posibilităţi materiale, bătrâni singuri, uitaţi de societate, copii din familii defavorizate, sute de suflete salvate au devenit fiecare în parte împlinirea unei poveşti admirabile.

Cele 8 proiecte de succes derulate de Fundaţia Regală Margareta a României nu ar fi fost posibile fără sprijinul financiar al sposorilor. Mulțumindu-le pentru susţinere, în fiecare an, la începutul verii, o seară organizată la Palatul Elisabeta, îi aduce împreună pe beneficiari, parteneri și voluntari. Telefonul Vârstnicului, Centrele Generaţii, Fondul Special pentru Copii, Fondul Special pentru Vârstnici, Hi Digital, conectarea Generaţiilor prin Tehnologie sunt deja binecunoscute, iar Tinere Talente a devenit o platformă importantă de susţinere a valorilor artistice ale țării. Totul despre proiectele Fundaţiei Regale Margareta a României - sâmbătă, ora 13.00, la „Ora Regelui”, pe TVR 1.

Bursa le aduce artiștilor nu numai sprijin financiar, ci și îndrumare din partea mentorilor cu o experienţă vastă, evoluția pe scene alături de profesioniști, expunerea lucrărilor în galerii renumite sau în spaţii mai puţin convenţionale.

Aproape zece mii de tineri, aproape patruzeci de mii de oameni de vârste diferite sunt beneficiari ai programelor Fundației Regale. Dincolo de realizările cuantificate în cifre, timp de 35 de ani, rămân poveștile de viață ale celor cărora fundația și partenerii săi au reușit să le schimbe destinul.

Telespectatorii pot urmări ultima ediţie a sezonului actual „Ora Regelui” după următorul program:

TVR 1 – sâmbătă, 27 iunie 2026, ora 13.00 (30 iunie, ora 8.15)

TVR Internațional - sâmbătă, 27 iunie 2026, ora 16.30

TVR Moldova – joi, 2 iulie 2026, ora 16.00

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizatori: Diana Ilica, Bogdan Șerban-Iancu

foto: romaniaregala.ro