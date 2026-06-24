Documentarul 360° GEO, la TVR 2: „Italia – insula închisoare Gorgona”

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O poveste cu totul inedită, despre ultima colonie penitenciar din Europa: Gorgona, cea mai mică insulă a arhipelagului toscan! Vedem documentarul producţie Franţa-Germania, 2024, la TVR 2 joi, 25 iunie, ora 14.00.

Gorgona, cea mai mică insulă a arhipelagului toscan, este ultima colonie-penitenciar din Europa. Deţinuţii trăiesc printre culturi de măslin şi de viţă-de-vie, pe marginea falezelor scăldate de Marea Tireniană. Un paradis cu o suprafaţă de 2,23 kilometri pătraţi, unde trăiesc 85 de deţinuţi, majoritatea în libertate! Şi asta pentru că evadarea este imposibilă, în ciuda absenței zidurilor perimetrale și a faptului că ușile celulelor rămân deschise în timpul zilei. Cu ţărmul la 34 de kilometri distanță, marea însăși formează o barieră de netrecut! Descoperim întreaga poveste a insulei închisoare Gorgona în documentarul „Italia – insula închisoare Gorgona” (Italie, l’île-prison de Gorgona, Franţa-Germania, 2024), joi, 25 iunie, ora 14.00, la TVR 2.

Foto 1: Prizonierii de pe insula Gorgona locuiesc în celule cu gratii - dar acestea sunt încuiate doar noaptea.

Foto 3: Palo a lucrat ca constructor de standuri pentru târguri comerciale în toată Europa. Pe Gorgona, este apicultor.

Asigurarea unui transfer în „închisoarea de vis” a Gorgonei nu este o sarcină ușoară. Eligibilitatea este limitată la deținuții care s-au remarcat prin comportament bun și sunt considerați nepericuloși. Aceștia își ispășesc restul pedepselor aici, înainte de a se reintegra în societate. Majoritatea bărbaților care locuiesc pe insula italiană sunt hoți condamnați, criminali, membri ai mafiei și traficanți de droguri cu ani de încarcerare anterioară. Pe Gorgona, ei învață o meserie - fie în agricultură, creșterea animalelor sau în alt domeniu. Munca independentă le redă încrederea și demnitatea, în timp ce salariile pe care le câștigă le permit să economisească bani pentru eliberarea lor finală. Rata de recidivă este sub 10%, iar violența este rară.

Foto 4: Pe Gorgona, prizonierilor li se permite chiar să cânte în propriile formații muzicale.

Foto 5: În timpul zilei, prizonierilor li se permite să se deplaseze liber pe insulă.

Cu toate acestea, gardieni experimentați patrulează insula în vehicule de teren, supraveghind prizonierii pentru a înăbuși orice tensiuni chiar din fașă.

Foto 6: Pe Gorgona, prizonierilor li se permite chiar să cânte în propriile formații muzicale.

Cum este viața pe o insulă unde deținuții practică o formă de autogestionare? Filmul semnat de Carmen Butta urmărește viața de zi cu zi a doi bărbați condamnați pentru crimă. Paolo și Filippo au grijă de stupi de albine, lucrează în bucătăria închisorii, cântă într-o formație sau uneori petrec timp singuri în celulele lor. Conceptul de închisoare deschisă încurajează o călătorie interioară și îi ajută să depășească violența.

Foto 7: Pietro aproape a reușit. În două zile, va fi în sfârșit eliberat după trei ani de închisoare.

Foto 8: Prizonierii lucrează și ca mecanici auto și întrețin mașinile poliției insulare.

Foto 9: Luisa Citti, în vârstă de 96 de ani, este descendentă a unei dinastii de pescari și ultima rezidentă civilă a insulei-închisoare Gorgona.

Credit foto: © MedienKontor / Samuel Kaufmann