Noi aventuri pe malul apei: „Pescar hoinar” revine cu un nou prezentator la TVR 2

publicat: Luni, 30 Martie 2026

PROMO  TVR2 

Duminică, 5 aprilie, de la ora 10:00, emisiunea revine cu un nou sezon și o energie proaspătă, adusă de noul prezentator, Alexandru Bucur. Alături de el, telespectatorii o vor regăsi, în fiecare ediție, pe Iulia Popescu, alături de invitați speciali uniți de aceeași pasiune pentru pescuit.

 

Pasionat de pescuit încă din copilărie, Alexandru Bucur promite să transforme fiecare ediție într-o experiență autentică, plină de aventură și emoție. Pentru el, pescuitul nu este doar un hobby, ci un mod de viață conturat încă din primii ani: „Pasiunea pentru pescuit a început încă din copilărie. Primele partide le-am făcut alături de familie și de atunci am simțit că locul meu este pe malul apei”, povestește prezentatorul.

Cu o comunitate dedicat pescuitului, deja formată în mediul online, Alexandru aduce în emisiune experiența și naturalețea comunicării directe cu publicul: „Cred că experiența din mediul online mă va ajuta foarte mult în rolul de prezentator. Sunt deja obișnuit să povestesc și să arăt oamenilor ce se întâmplă într-o partidă de pescuit. În emisiunea «Pescar hoinar» voi putea duce toate aceste lucruri la un alt nivel”.

Spirit explorator, Alexandru Bucur se definește chiar prin conceptul emisiunii: „Da, pot spune că sunt un «Pescar hoinar», pentru că îmi place să descopăr mereu locuri noi și să caut pești în ape diferite. În acest sezon, telespectatorii vor vedea partide reale de pescuit, locuri frumoase și momente autentice”.

Una dintre cele mai emoționante amintiri ale sale rămâne prima experiență de pescuit, trăită la doar patru ani: „Îmi amintesc perfect emoția momentului, liniștea de pe malul apei și bucuria pe care am simțit-o atunci. Poate că nu a fost cea mai mare captură, dar a fost momentul care mi-a aprins pasiunea pentru pescuit”.

Dincolo de hobby, Alexandru Bucur este tatăl a două fete și își leagă întreaga activitate profesională de natură și pescuit, organizând excursii tematice și realizând vloguri pentru comunitatea sa. În toate aceste experiențe, este însoțit adesea de Salmo, câinele său, găsit într-o drumeție pe creasta Făgărașului și devenit parte din familie. „Salmo are o fire foarte calmă și este un câine extrem de cuminte. Îi plac mult ieșirile la pescuit și, de fiecare dată când merg pe malul apei, mă urmărește peste tot. De obicei stă lângă mine și parcă așteaptă și el captura, urmărind atent tot ce se întâmplă. Nu trebuie să fac ceva special ca să stea liniștit la pescuit, pentru că este deja foarte echilibrat și obișnuit cu aceste ieșiri. Cred că îi place pur și simplu atmosfera de acolo și faptul că suntem împreună în natură”, a povestit prezentatorul.

Noul sezon „Pescar hoinar” pune accent pe autenticitate, povești reale și conexiunea profundă cu natura. Fiecare invitat aduce cu sine nu doar experiențe capturilor, ci și lecții despre răbdare, prietenie și bucuria lucrurilor simple. „Adevărata frumusețe a pescuitului nu stă doar în peștele prins, ci în emoțiile care se nasc pe malul apei. Zâmbetul unui copil care ține lanseta în mână sau bucuria sinceră a unei capturi transformă o zi de pescuit într-o amintire de neuitat”, surprinde Iulia Popescu esența emisiunii.

„Pescar hoinar” revine din 5 aprilie cu un sezon care promite nu doar capturi spectaculoase, ci și povești care apropie oamenii de natură și unii de alții, în fiecare duminică, de la ora 10:00, la TVR 2.

 

