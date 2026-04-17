Crizele suprapuse și supraviețuirea micilor antreprenori

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Veronica DUȚU, analist economic și antreprenor, și pe domnul Dragoș PUFULETE, membru în Biroul Permanent al IMM România.

Narcis Popescu ”Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune.” Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea ”Lumea financiară”, un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

… România a fost dintotdeauna o țară atractivă, pentru că avem resurse, avem oameni harnici care fac treabă, avem antreprenori care doresc să facă antreprenoriat și să-și dezvolte companiile. Eu cred că în acest moment investitorii străini urmăresc în România să-și recupereze investițiile cât mai repede, urmăresc să aibă o marjă de profit cât mai mare și cred că riscă să vină în această piață emergentă, unde deciziile fiscale se iau de pe-o zi pe alta…noi trăim în perioada asta economică destul de complicată. Când companiile trebuie să facă eforturi foarte mari să obțină cash flow-ul necesar de rulării activității lunare. Companiile mici sunt cele mai afectate. De ce? Pentru că, din păcate, companiile din România, mare parte din ele, nu vorbesc de toate, nu au acel buffer pe 3-6 luni de zile care să le asigure un echilibru financiar în așa fel încât să poată să-și plătească toate datoriile. Companiile mari, într-adevăr, au susținere și au această capacitate financiară foarte puternică de a rezista în aceste vremuri complicate din punct de vedere financiar. Noi, companiile românești, pentru că și eu sunt întreprinzător și știu ce înseamnă să plătești salarii și taxele la stat, facem toate eforturile în așa fel încât să rezistăm și să trecem cu succes de această perioadă complicată. Numai că trebuie să apelăm la linii de credit de la bancă, trebuie să facem optimizarea cheltuierilor la noi în companie, să vedem care sunt cheltuielile pe care putem să le mai amânăm, ne uităm la partea de investiții și decidem dacă este momentul oportun să facem o investiție sau nu, dar trebuie să mai adaug altceva, să știți că în perioade de criză sunt companii care au prosperat și care s-au dezvoltat foarte mult.

Veronica DUŢU

… Statul ar trebui să fie un partener, dar din păcate se pare că suntem mai degrabă buni pentru a acoperi diverse goluri care nu sunt cauzate de IMM-uri și acest lucru nu prea are viitor, pentru că luăm astăzi, luăm mâine, nu avem absolut deloc predicibilitate cu taxe și impozite apărute peste noapte, TV-ul a crescut la propriu de azi pe mâine, iar într-un final, nu toată lumea va spraviețui și deja vedem semne în acest sens…un antreprenor nu iese de pe piață la primul hop, avem o putere destul de mare, suntem destul de rezilienți, dar se adună lucrurile. Adică un antreprenor întâi scade din marjă, apoi mai amână câteva investiții, dar de la un punct încolo nu mai are ce face și va trage obloanele. Din păcate, deja vedem acest lucru. Ultimii doi ani, 2024 și 2025, au arătat că, deși au intrat foarte multe IMM-uri pe piață, au și ieșit mai multe. Per total, avem o scădere a numărului de IMM-uri, un lucru care nu s-a întâmplat nici în pandemie și cred că de un deceniu nu s-a mai întâmplat.

Dragoș PUFULETE

… Lipsa de predictibilitate este plătită de antreprenori. De ce? Pentru că nu poți să-ți faci un plan de business pe termen lung, nu poți să faci investiții în așa fel încât să cuantifici care este termenul în care tu îți recuperezi investiția și apoi este suportat și de români, de toți românii, pentru că prețul se vede în buzunarul românilor și anume, ei plătesc din ce în ce mai mult pe toate mărfurile pe care le cumpără din magazine, plătesc din ce în ce mai mult pe servicii. În concluzie, și companiile și cetățenii au de suferit din cauza acestei lipse de predictibilitate. Mai mult decât atât, aceste decizii fiscale luate în pripă duc într-adevăr pe termen scurt la o sumă mai mare încasată la bugetul statului, dar pe termen mediu și lung nu fac decât să distrugă un mediul economic corect și durabil…statul este un partener foarte important în lumea de business. De ce? Pentru că toate lucrările făcute pentru statul român sunt făcute de antreprenori. Statul roman l-aș vedea ca pe un partener de business impredictibil și un partener de business unde schimbările sunt doar unilaterale. Și în acest fel ar trebui să-mi fac provizioane care sunt în sume destul de mari, acele provizioane de risc economic.

Veronica DUŢU

… Dacă ar fi o întrepindere, statul nu ar fi prea eficient și probabil, dacă nu ar fi în faliment, ar fi aproape. Observăm și asta în câteva exemple de întrepinderi de stat. În general, da, ar trebui să fie parteneri, pentru că, până la urmă, banii la bugetul de stat de la întreprinderii vin în principal și ar trebui să ne sprijine…există acel principiu one-in, one-out, în care dacă pui o taxă în plus, să și scoți ceva la schimb, astfel încât birocrația să fie cel puțin la fel, dacă nu chiar mai bine, cu un principiu one-in, two-out…din păcate, la faliment, noi încercăm să ajungem ca ultim pas și nu de azi pe mâine la primul hop. Economia gri de obicei apare atunci când taxele și impozitele sunt mai mari decât am putea suporta noi și unii se duc către această direcție greșită, din păcate. Și atunci când lucrurile nu sunt chiar ok, vor apărea și astfel de lucruri. Sperăm totuși să fie o situație de moment și să se revină la o normalitate, astfel încât să putem fi parteneri cu statul și să ne desfăşurăm activitatea în bune condiții.

Dragoș PUFULETE

… În această situație dificilă economic și în România și la nivel mondial, este foarte complicat de a lua decizii de azi pe mâine…ca să construiești încredere. Din punctul meu de vedere, încrederea se construiește în ani de zile. Încrederea se construiește prin deciziile pe care le ia Guvernul în fiecare zi și le iau cei care sunt la conducere în acest moment. Trebuie neapărat, cred că este momentul T zero în care guvernanții trebuie să se îndrepte spre oameni și să construiască acea încredere care în acest moment cred că este pierdută.

Veronica DUŢU

… Noi la IMM România am încercat chiar să măsurăm, să vedem dacă este o stare de moment sau chiar așa rău o ducem. De trei ani de zile facem Indexul Antreprenatului Românesc. Un index care cuprinde 15 elemente statistice aferente anului trecut și un sondaj de percepție pentru anul în curs, astfel încât să vedem proporțional cum stăm. Adică dacă să spunem că PIB-ul a crescut puțin anul trecut, dacă investițiile străine directe au crescut foarte mult, de la 5,8 miliarde la 8,1 miliarde, deci un salt foarte mare…pe de altă parte, salariul n-a mai crescut așa mult, inflația a fost ceva mai mare decât în 2024 şi importurile vs. exporturile încă sunt la un nivel sub 100%, adică importăm mai mult decât exportăm….drept urmare și în statistică se vede că totuși vremurile nu sunt cele mai bune.

