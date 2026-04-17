„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 23:00, Doru Ionescu vă invită să urmăriți o ediție specială "Remix" la TVR Cultural.

De 25 de ani, „Remix" propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

La patru decenii de la prima ediție, festivalul-concurs de la Câmpulung Mușcel este sărbătorit cu arhive TVR și private dintre cele mai variate.

Interviurile cu Călin Ilie, care a avut ideea în 1986, respectiv Bogdan Trîmbaciu, care a preluat coordonarea organizării din 2012, sunt punctate cu raportaje TVR de-a lungul deceniilor, de la „Întâlnirea de la miezului nopții” prezentată de Petre Magdin la „Veni Video Vici" și "Remix" într-o ediție de colecție.

Dacă anii 80 nu pot fi ilustrate decât prin amintiri orale și scrise, prima decadă a libertății este reamințită cu destule filmări de arhivă, datorate în primul rând emisiunilor muzicale TVR, dar și cu interviuri cu Alex Revenco, Antigona Theofanidis, Cătălin Cătană, plus instrumente și soliști. Dintre grupurile înregistrate, cu sau fără premii, cele mai multe nu mai ființează, dar există și excepții care confirmă o dată în plus rampa de lansare reprezentată de festival de-a lungul deceniilor.

O enumerare selectivă: Altar, Trooper, Taine, Kumm, White Walls, Cash, Anarhia, Indian Fall, Target, Legion, Kratos, Thunderstorm, Clone, Phenomenon, Defect, Crepuscul, iar din ultima decadă: Jet Black, Fittonia, Diluvian Collapse, Gunshee, Shifting Sands influențat-o două.





Producător: Doru Ionescu

