„Posada Rock” 40, o sărbătoare națională a rockului underground

publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, de la ora 23:00, Doru Ionescu vă invită să urmăriți o ediție specială "Remix" la TVR Cultural.

 

De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

La patru decenii de la prima ediție, festivalul-concurs de la Câmpulung Mușcel este sărbătorit cu arhive TVR și private dintre cele mai variate.

Interviurile cu Călin Ilie, care a avut ideea în 1986, respectiv Bogdan Trîmbaciu, care a preluat coordonarea organizării din 2012, sunt punctate cu raportaje TVR de-a lungul deceniilor, de la „Întâlnirea de la miezului nopții” prezentată de Petre Magdin la „Veni Video Vici" și "Remix" într-o ediție de colecție.

(w882) remix / tvDacă anii 80 nu pot fi ilustrate decât prin amintiri orale și scrise, prima decadă a libertății este reamințită cu destule filmări de arhivă, datorate în primul rând emisiunilor muzicale TVR, dar și cu interviuri cu Alex Revenco, Antigona Theofanidis, Cătălin Cătană, plus instrumente și soliști. Dintre grupurile înregistrate, cu sau fără premii, cele mai multe nu mai ființează, dar există și excepții care confirmă o dată în plus rampa de lansare reprezentată de festival de-a lungul deceniilor.

(w882) remix / tvO enumerare selectivă: Altar, Trooper, Taine, Kumm, White Walls, Cash, Anarhia, Indian Fall, Target, Legion, Kratos, Thunderstorm, Clone, Phenomenon, Defect, Crepuscul, iar din ultima decadă: Jet Black, Fittonia, Diluvian Collapse, Gunshee, Shifting Sands influențat-o două.

Producător: Doru Ionescu
Credite foto: Posada Rock, TVR

Tag-uri: Doru Ionescu, Posada, Remix, TVR Cultural

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Irina Păcurariu, „Acasă la Dragoș Pătraru”, într-o nouă ediție „Rețeaua de Idoli”

Luni, 20 aprilie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la o întâlnire sinceră și revelatoare cu Dragoș Pătraru, autor și ...

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Conflictul lui Trump „Vindecătorul” cu Papa Leon, pus sub lupă la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre controversele din jurul aselelnizării şi reformele eşuate din România. Pe 18 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne ...

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Povești pe gustul fiecăruia, de la Mureș. Duminică, la „Exclusiv în România”

Istorie, mister și oameni care duc mai departe tradiția. Duminică, 19 aprilie, împreună cu Cristian Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, luăm ...

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Din underground în lumina reflectoarelor – trupa RawKing, la „Rock Maniac”

De la punk old-school la metalcore modern. Realizatorul Cristi I. Popescu ne aşteaptă alături de membrii trupei la ediția a patra a noului sezon ...

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

  RECOMANDARI     TVRI 

Femei care schimbă România, la TVR Internaţional

Într-o lume care îşi caută reperele, iar România trece prin perioade de cumpănă economică şi socială, rolul femeilor în schimbarea şi ...

Popularitatea crescută a sporturilor extreme

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Popularitatea crescută a sporturilor extreme

Popularitatea crescută a sporturilor extreme în rândul celor care caută experiențe unice și senzații tari este alimentată de oportunitatea de a ...

Sondaj național despre veniturile și cheltuielile românilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Sondaj național despre veniturile și cheltuielile românilor

Banca Națională a României demarează în luna aprilie 2026 o cercetare de anvergură la nivel național, menită să analizeze situația veniturilor, a ...

Basarabia în sărbătoare la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Basarabia în sărbătoare la “Drag de România mea!”

Paul Surugiu-Fuego ne invită la o nouă ediție „Drag de România mea!”, în care muzica vine de peste Prut.

Cum își înțeleg românii identitatea națională și cum o prezintă lumii. Sâmbătă, la „Ora Regelui”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum își înțeleg românii identitatea națională și cum o prezintă lumii. Sâmbătă, la „Ora Regelui”, pe TVR 1

Nava-școală a Marinei Române, „Mircea”, din elita marilor veliere, va traversa Oceanul spre America. Institutul Culturii Ospitalității va crea ...

De ce nu îi tolerează românii pe muncitorii străini. Cercetătorul Anatolie Coșciug: Nu mai e doar discurs, au loc violențe fizice

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

De ce nu îi tolerează românii pe muncitorii străini. Cercetătorul Anatolie Coșciug: Nu mai e doar discurs, au loc violențe fizice

Cum au ajuns românii, care au una dintre cele mai extinse diaspore din Uniunea Europeană, și care s-au confruntat cu valuri de discriminare în ...

Atletico Madrid și PSG, în semifinalele Ligii Campionilor

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Atletico Madrid și PSG, în semifinalele Ligii Campionilor

Atletico Madrid și Paris Saint-Germain și-au asigurat prezența în semifinalele Ligii Campionilor, în urma manșelor secunde disputate marți seară.

„Ecourile Imperiului

  RECOMANDARI     TVR2 

„Ecourile Imperiului", un nou capitol „SACRA EUROPA" despre memoria vie a civilizației europene

O incursiune captivantă prin Bulgaria dezvăluie transformarea imperiilor în cultură vie, de la mozaicurile antice din Plovdiv la ambiția ...

„Paul Newman, perfecţionistul”, un documentar-portret emoţionant, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Paul Newman, perfecţionistul”, un documentar-portret emoţionant, la TVR 1

Veşnic nemulţumit, obsedat de perfecţionism, dar şi de o angoasă secretă, actorul Paul Newman şi-a trăit viaţa liber, departe de lanţurile ...

Misterul unei unei crime despre care s-au scris cărţi şi sute de articole. Documentarul „Ioan Petru Culianu. Ioan, câte dimineţi în numele tău”, la TVR Cultural

  TVRINFO     TVR1   TVRINFO   TVRCULTURAL 

Misterul unei unei crime despre care s-au scris cărţi şi sute de articole. Documentarul „Ioan Petru Culianu. Ioan, câte dimineţi în numele tău”, la TVR Cultural

21 mai 1991. Profesorul  Ioan Petru Culianu, discipolul lui Mircea Eliade, este asasinat, în Chicago, Statele Unite. Un asasinat fără asasini! ...

