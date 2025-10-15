"Forța Ideilor": Cât de actuale sunt dilemele personajelor din romanul „Ion” de Liviu Rebreanu în lumea de astăzi?

O ediție dedicată unuia dintre cei mai importanți prozatori români - Liviu Rebreanu şi o incursiune în romanul „Ion”. La peste un secol de la publicare, continuă să fascineze prin actualitatea temelor: lupta pentru demnitate, iubire, avere și alegerile morale care definesc ființa umană. Joi, de la ora 22:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Liviu Rebreanu rămâne o forță a literaturii române prin modul cinematografic în care surprinde realitatea și prin poveștile în care cititorul se regăsește, indiferent de epocă.

Invitată este prof. Cristina Issa, director al Colegiului Național „Constantin Brâncoveanu”, un dascăl care transformă fiecare oră de literatură într-o conversație vie, plină de idei și emoții.

Alături de elevii săi de la Colegiului Național „Constantin Brâncoveanu” și de cei de la Liceul Tehnologic Special nr. 3, prof. Cristina Issa redescoperă, împreună cu telespectatorii, lumea lui Rebreanu printr-o întrebare esențială: „Cât de actuale sunt dilemele personajelor sale în lumea de astăzi?”

Prof. Cristina Issa: "Sunt cât se poate de actuale aceste dileme mai ales ca vorbim despre o alegere care nu se termină niciodată, nu este doar o prelungire a secolului al XX-lea, se regăseşte şi acum. Când vorbim despre maturitate, vorbim şi despre aceasta capacitate de a alege între raţiune şi ce ne spune inima iar adolescenţii de astăzi au aceste dileme. Le spun că toate aceste lucruri se regăsesc în paginile din carte, iar oglinda care reflecta adevarul se regaseste in ceea ce spun ochii lor... Întotdeauna mă gândesc la actualitatea acestui scriitor şi mă gândesc că el este cel care ne ofera lecţii de viaţă. Viaţa înseamnă un şir de alegeri, de asumări”.

Ediția este filmată la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București, un loc simbolic pentru dialogul dintre cultură și memorie. Atmosfera este completată de intervențiile elevilor, care transformă lectura într-o experiență vie și personală.

Monica Cătuțoiu, interpret autorizat LSR, a asigurat accesibilizarea emisiunii pentru copiii cu deficiență de auz, contribuind la deschiderea proiectului către o educație incluzivă.

Prin această emisiune, "Forța ideilor", Televiziunea Română își reafirmă misiunea de a aduce educația și cultura într-un dialog autentic cu tinerii, oferindu-le un spațiu în care întrebările, emoțiile și reflecțiile devin parte dintr-o poveste comună. Pentru că educația adevărată se naște din dialog, nu doar din lecții.

"Forța ideilor" este un proiect TVR 2, realizat de Mihaela Crăciun și prezentat de Măriuca Mihăilescu.

Producţia: Dănuţ Cristişor

Jurnalist: Diana Ilica

Editor imagine: Ela Ştefănescu

Director imagine: Mario Pancu

Regia tv Manuela Apostol

Moderator: Măriuca Mihăilescu.

Producător: Mihaela Crăciun

