Eurovision 2026, accesibil și în limba semnelor române pe TVR+: o premieră pentru televiziunile din România

publicat: Miercuri, 13 Mai 2026

TVR1 

• A doua semifinală și Marea Finală Eurovision 2026 vor fi transmise în direct pe TVR 1, iar pe platforma TVR+ competiția va putea fi urmărită și în limba semnelor române, într-un demers dedicat accesibilității și incluziunii comunității surzilor din România.

 

Prin această inițiativă, TVR se alătură televiziunilor europene care dezvoltă proiecte dedicate accesibilității și incluziunii, susținând egalitatea de acces la cultură și divertisment pentru comunitatea surzilor din România.

Platforma de streaming gratuit TVR+ va transmite în direct, în limba semnelor române, cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, joi, 14 mai, de la ora 22:00, precum și Marea Finală, sâmbătă, 16 mai, de la aceeași oră. Proiectul marchează o premieră pentru televiziunile din România.

Eurovision 2026, tradus vizual pentru comunitatea Surzilor din România

Proiectul a debutat odată cu Finala Selecției Naționale Eurovision și continuă acum cu cea de-a doua semifinală și Marea Finală. Echipa dedicată interpretării în limba semnelor române este formată din Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret în limba semnelor române, alături de Andreea Darie, Bianca Rasol și Marieta Negru – interprete Deaf Interpreter – și Denis Blidariu, interpret Child of Deaf Adults (CODA).

„Andreea, Bianca și Marieta sunt hipoacuzice și vor interpreta toate melodiile, iar eu și Denis vom fi gazdele transmisiunii. Cele trei interprete au repetat toate cele 35 de melodii imediat după aflarea câștigătorilor finalelor naționale. Au tradus versurile în limba română și au studiat de zeci de ori fiecare piesă, pentru a transpune emoțiile și mesajele astfel încât să transmită vizual muzica. Echipa de interpreți în limba semnelor române promite că Eurovision va ajunge și la sufletele și ochii Surzilor din România!”, a declarat Lena Dermengiu.

„Suntem pregătiți să dăm totul în semifinală”, spune Alexandra Căpitănescu

România va intra în concurs joi, 14 mai, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa și va interpreta piesa „Choke Me”.

Semifinalele și Marea Finală Eurovision 2026 vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 și TVR+, în zilele de 12, 14 și 16 mai, de la ora 22:00. Transmisiunea în limba semnelor române va fi disponibilă exclusiv pe platforma TVR+, pentru semifinala din 14 mai și pentru Marea Finală din 16 mai.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Televiziunea Română mulțumește Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) pentru sprijinul acordat participării României la Eurovision Song Contest 2026, BCR, Venetic şi Cube Roastery.

Pentru alte informații, vă rugăm să ne scrieți la: eurovision.romania@tvr.ro

 

Echipa Eurovision România

 

