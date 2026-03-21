loader
Foto

Galerie foto

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

publicat: Sâmbătă, 21 Martie 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de exprimare, într-o lume din ce în ce mai obligată să tacă.

 

Înregistrată în decorul rafinat al Muzeului de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică Minovici”, această ediție propune o reflecție lucidă asupra infrastructurii invizibile a cenzurii contemporane.

Jurnaliștii Stéphane Luçon și Patrick de Hillerin sunt invitații ediției de duminică a emisiunii „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște și difuzată de la ora 17:00, pe TVR Cultural. O întâlnire necesară și tensionată, un dialog despre adevăr, libertate și noile forme ale cenzurii în era digitală.

Într-o lume în care adevărul nu mai este un reper stabil, ci un teritoriu disputat, presa se confruntă cu o transformare profundă. Invitați la „Omul și timpul”, Stéphane Luçon și Patrick de Hillerin, ei înșiși confruntați cu mecanismele moderne ale controlului informațional, vorbesc despre realități pe care le-au trăit direct. Cei doi au sesizat Consiliul Național al Audiovizualului și ANCOM, semnalând forme noi de cenzură și abuz în spațiul audiovizual și digital.

Discuția aduce în prim plan mecanismele invizibile care modelează astăzi accesul la informație, de la moderarea algoritmică și etichetările automate, până la limitarea vizibilității și deciziile netransparente ale platformelor digitale. Este o reflecție despre putere, adevăr și libertatea de a spune lucrurilor pe nume, într-o lume în care liniile dintre protecție și control devin tot mai greu de distins.

Pentru a completa această perspectivă, emisiunea include și opiniile istoricului Ionuț Cojocaru, ale jurnalistei Monica Ghiurco și ale actriței Magda Catone, care oferă un unghi suplimentar asupra felului în care cenzura, manipularea și presiunea asupra libertății de exprimare afectează societatea, memoria colectivă și spațiul cultural românesc.

Este o dezbatere esențială despre presiuni vechi și noi, influențe politice și economice, dar și apariția unui control tehnologic subtil, dificil de identificat și aproape imposibil de contestat. Publicul va descoperi nu doar perspective teoretice, ci și experiențe directe ale unor jurnaliști și personalități publice care au confruntat aceste realități.

„Trăim într-o epocă în care adevărul nu mai este un dat, ci un teritoriu disputat. Întrebarea nu mai este doar cine spune adevărul, ci cine are puterea să-l lase să circule”, afirmă Rafael Udriște, realizatorul emisiunii, subliniind miza profundă a acestei ediții care deschide cel de-al nouălea sezon al emisiunii „Omul și timpul”.

Dincolo de justificările oficiale — protecția publicului, combaterea dezinformării sau limitarea discursului instigator la ură — se conturează o realitate complexă, în care algoritmii filtrează realitatea înainte ca aceasta să ajungă la noi. În acest context, linia dintre protecție și control devine tot mai greu de distins, iar jurnalistul este obligat să și redefinească rolul.

(w882) TVR

„Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște, este un demers de reflecție asupra prezentului prin instrumentele memoriei și ale analizei critice. Fiecare emisiune aduce în prim plan teme esențiale și voci relevante, într-o încercare de a înțelege lumea în care trăim dincolo de aparențe.

„Omul și timpul”, duminică, ora 17.00, la TVR Cultural (în reluare marți, de la 23.30)

Producător: Ruxandra Țuchel

Tag-uri: omul si timpul, rafael udriste, TVR Cultural

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate