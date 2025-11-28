loader
Gala Premiilor TVR MOLDOVA 2025, transmisă în direct de TVR

Vineri, 28 Noiembrie 2025

TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi al integrării europene. Urmărim evenimentul în direct la TVR MOLDOVA, TVR INTERNAŢIONAL şi TVR 1, duminică, 30 noiembrie, de la ora 17.00.

 

În cadrul unui eveniment de ţinută, TVR MOLDOVA va premia personalităţi la următoarele categorii: Promovarea limbii române, Promovarea Patrimoniului Cultural Românesc, Promovarea Istoriei Neamului, Responsabilitate Socială și Activism Civic, Promovarea Turismului și a Imaginii Republicii Moldova, Performanță în Afaceri și Investiții, Apărarea Democrației și a Ordinii Constituționale, Integrarea Europeană, Start-Up, Cooperare România – Republica Moldova, Performanță în Sport, Premiul pentru Pace. Gala Premiilor TVR MOLDOVA are loc duminică, 30 noiembrie 2025, ora 17.00, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău şi va putea fi urmărită în direct la TVR MOLDOVA, TVR INTERNAŢIONAL şi TVR 1.

La ceremonia de decernare vor participa oameni de cultură, înalți demnitari ai statului, cercetători, telespectatori fideli ai postului de televiziune.

Interpreţi îndrăgiţi pe ambele maluri ale Prutului ne vor încânta cu un program artistic inedit. Printre aceştia: Ansamblul Etnofolcloric „Tălăncuța”, Maria Iliuț și Ansamblul „Crenguță de Iederă”, Tania Turtureanu, Vali Boghean Band și Andia.

Jurnaliştii TVR MOLDOVA Dana Ciobanu şi Vasile Munteanu sunt gazdele evenimentului de la Chişinău. Gala Premiilor TVR MOLDOVA a ajuns la ediţia a VI-a.

 

