Marius Popa, „un om. Imperfect, dar dispus să muncească în fiecare zi pentru a fi un pic mai bun”

VEDETE

La 14 ani, a început colaborarea la o televiziune locală din Giurgiu, unde a ajuns după o selecție cu sute de copii. Și, de atunci, a rămas îndrăgostit de această lume magică a televiziunii. Timp de 21 de ani, Marius Popa a fost de la reporter, la documentarist, redactor, editor și mai nou, e prezentator. Face echipă cu Laura Fronoiu la prezentarea Telejurnalului matinal de la TVR 1 şi TVR INFO. „Jurnalismul a fost, este și va fi marea mea iubire. Cred că a fost și prima”, ne-a mărturisit Marius. Despre televiziune, provocările de a prezenta un program matinal, despre emoţiile trăite când a păşit prima dată în Televiziunea Română, dar şi despre valorile care îl ghidează în viaţă ne vorbeşte jurnalistul şi prezentatorul Marius Popa de la Ştirile TVR.

1. Cine eşti tu, Marius Popa? Şi cum ai vrea să te cunoască telespectatorii?

1. Cine sunt... e o întrebare la care caut încă un răspuns. Sigur, glumesc, însă doar pe jumătate. Ce am aflat pănă acum este că încerc să fiu în fiecare zi un om. Un om care să construiască, să sprijine, să informeze şi să aducă macar un pic de speranţă. Într-o lume atât de digitală este foarte greu să mai scoți la lumină omul. Eu încerc să îl scot la lumină în mine și să îl promovez în ceea ce fac. Pentru că știrile sunt profund umane. Sunt despre oameni, cu oameni și pentru oameni. Așa de imperfecte cum sunt oamenii. Așa că asta sunt, un om imperfect, dispus să muncească în fiecare zi pentru a fi un pic mai bun.

2. Care a fost parcursul tău profesional până în prezent? Te rugăm să faci o scurtă trecere în revistă.

2. Jurnalismul a fost, este și va fi marea mea iubire. Cred că a fost și prima. Am început la 14 ani la o televiziune locală din Giurgiu, unde am ajuns după o selecție cu sute de copii. Și de atunci am rămas îndrăgostit de această lume dură a jurnalismului. Timp de 21 de ani, am fost de la reporter, la documentarist, redactor, editor și acum, mai nou, prezentator. Am avut norocul să lucrez, poate, cu cele mai bune echipe de jurnaliști de televiziune din România. Am trăit momente unice în direct, în spatele sau în fața camerei. Și încă încerc să descopăr această lume. Știre cu știre, text cu text. Om cu om. Și după 21 de ani, încă o fac cu aceeași pasiune.

3. Cât de greu a fost să te adaptezi la ritmul unui jurnal matinal? Mai ai zile în care îți spui: „De ce fac asta așa devreme?”

3. Telejurnal matinal a fost o provocare în sine, încă de la prima emisie. M-am întors în fața camerei după 10-11 ani și nu ca reporter. Ca prezentator! Doamne, și ce provocare imensă a fost și este. Mai ales că nu eram o persoană matinală. Acum, am descoperit că pot funcționa și la 3 dimineața, că pot susţine un program breaking news la ora 6. Și asta, pe termen lung. Sigur, contează enorm echipa. Ea îți face diminețile mai ușoare. Iar eu am norocul de o echipa senzațională. Când spun „Bună dimineața, România, este ora 6” și o simt pe colega mea, Laura Fronoiu, lângă mine, dispare și oboseala. La fel, oamenii din redacție, din regie, cu toții sunt lumea mea de dimineață. Așa că, nu, nu mă întreb de ce mă trezesc la ora 3, uneori 2 și jumătate. Ci, doar la ce avem azi și cum putem face mai bine.

4. Ți-ai imaginat vreodată, când erai copil, că vei fi omul care dă startul zilei pentru o țară întreagă?

4. Cu siguranță, nu! Și asta pentru că TVR a fost pentru mine un vis. Am crescut cu programele TVR și nu o să uit niciodată ziua în care am intrat pe porțile televiziunii. Timp de câteva ore nu am fost în stare să spun nimic, emoțiile erau până la cer. Cu atât mai puțin mi-am imaginat că se vor aprinde lumina și camere pe mine, în același studiouri în care au scris istorie Tudor Vornicu, Dan Negru, Andreea Marin, că o să lucrez vreodată cu Dan Manoliu și așa mai departe. Pentru mine e un vis pe care îl trăiesc zilnic, cu mulțumire pentru toți cei care au crezut în mine și în povestea mea.

5. Cum arată diminețile tale reale – cele din afara platoului? Ai vreun ritual personal care nu lipsește niciodată?

5. Cafea. Multă cafea și apoi încă un pic de cafea! Plus, multă disciplină. Dimineața mea reală e cazonă. Totul se derulează după un plan stabilit la minut. Adaptat inclusiv la vremea din Capitală, astfel încât să ajung la timp în redacție. Matinalul meu începe după Telejurnal matinal, continuă spre seară și apoi dăm start la 3 dimineață din nou. Nu ai pauze, furi doar somn, când poți, uneori.

6. Există ceva ce faci în fiecare zi și care îți aduce echilibru sau bucurie, indiferent de cât de aglomerată e ziua?

6. Da, îmi iau întotdeaua câteva zeci de minute doar pentru mine. Eu cu mine. Vara asta se întâmplă pe bicicletă, în rest într-o sală de fitness. Sunt momentele mele în care mă reîncarc.

7. Cine te-a influențat cel mai mult în viață – atât ca om, cât şi ca profesionist?

7. Lista este lungă și nu aș vrea să omit pe cineva. Așa că nu o să dau nume. O să spun, însă, ceea ce cred cu tărie. Suntem produsul interacțiunilor cu oamenii din jurul nostru. Cu bine și cu mai puțin bune. Asta ne ajută să ne cunoaștem, să creștem, să ne mai dăm cu capul de tavan și așa mai departe. Norocul meu e că am avut atâția oameni de la care am furat meserie și de la care am învățat. Am crescut pe holurile redacțiilor, așa că da, am furat meserie. Lor, fiecăruia în parte, le mulțumesc că sunt parte din drumul meu și mă ajută să construiesc lumea mea.

8. Ce valori personale încerci să păstrezi mereu, chiar și în fața unei camere de filmat?

8. Am două reguli de aur: ceea ce vezi e ceea ce sunt, nu voi încerca să fiu vreodată altceva. Onestitate e ceea ce primește cineva de la mine. Indiferent că vorbim de prieteni sau de prietenii care se uită la Telejurnal matinal. Acesta sunt eu, cu bune și rele. Trebuie să fiți însă siguri că niciodată, dar niciodată, nu voi spune sau face ceva în care nu cred.

9. Te simți uneori vulnerabil în fața camerei? Cum gestionezi momentele în care poate nu ești „în cea mai bună zi a ta”, dar trebuie să zâmbești?

9. În fiecare zi. Însă, de ce aș ascunde că mă simt vulnerabil... Suntem oameni, muncim pentru oameni. Nu e nimic de ascuns. Trăim împreună o poveste, uneori e cu zâmbete, uneori cu lacrimi. Uneori nu poți zâmbi. Și e ok să nu o facem.

10. Ce face Marius Popa când se opresc reflectoarele și se închide redacția? Ce îți place să faci pur și simplu pentru tine?

10. E același Marius de la televizor. Încerc să zâmbesc, să fiu mai bun, să mă bucur de ceea ce oferă viața. Să citesc mult. Tare mult îmi place și să călătoresc. Nimic nu e mai frumos decât a călători. Lumea nu este despre ce ai, ci despre ce vezi și cunoști. Aceasta este adevarata bogăție.

foto: TVR