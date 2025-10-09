Cristina Soare, despre televiziune, natură, familie şi pasiuni

VEDETE TVR2

Televiziunea a venit în viața ei fără să fie un plan prestabilit şi a devenit locul unde s-a simțit „acasă”. Cristina Soare, jurnalista care ne aduce nu doar informații despre vreme şi mediu, ci și o stare de bine. Energia o găsește în zilele de primăvară, în pomii înfloriți și în libertatea mării - locul unde se reîncarcă de fiecare dată.

Între carieră, rolul de mamă și pasiunile care o relaxează, Cristina a învățat că echilibrul vine din lucrurile simple: timp petrecut cu cei dragi, aer liber și o stare de spirit pozitivă.

Cum a început drumul tău în televiziune? A fost un vis împlinit din copilărie sau un „nor” norocos te-a adus aici?

Cristina Soare: A fost o combinație între vis și întâmplare. Încă din copilărie îmi plăcea să spun povești și să fiu în mijlocul oamenilor, iar televiziunea a venit natural în viața mea. Nu am planificat totul, dar am simțit că e locul meu.

Eşti mereu la curent cu starea vremii sau te mai ia prin surprindere câte o ploaie fără umbrelă?

C.S.: Chiar dacă urmăresc zilnic prognoza, da, mi s-a întâmplat să ies din casă fără umbrelă și să mă prindă ploaia. Natura găsește mereu o cale să ne surprindă.

„E vremea ta!” nu e doar o rubrică meteo, ci un adevărat univers al naturii, cu tradiții, obiceiuri și informații despre mediu. Care e tradiția cea mai haioasă sau neașteptată pe care ai descoperit-o până acum?

C.S.: Am descoperit că în unele sate oamenii încă prezic vremea uitându-se la cum zboară păsările sau la cum se așază animalele înainte de ploaie. Mi s-a părut fascinant că, dincolo de știința meteorologică, există aceste semne transmise din generație în generație, care dau un farmec aparte felului în care oamenii se raportează la natură.

Clima se schimbă, iar noi odată cu ea. Care ar fi trei gesturi mici, dar importante, pe care fiecare dintre noi le poate face pentru a proteja mediul?

C.S.: Putem reduce consumul de plastic, economisi energia și planta mai des un copac sau o floare. Sunt lucruri mici, dar adunate pot face o mare diferență.

Dacă ar fi să alegi o „vreme preferată” care să te reprezinte, cum ar arăta?

C.S.: Pentru mine ar fi o zi de primăvară, cu soare blând și pomi înfloriți. Îmi dă mereu energie și senzația de început.

Ai o carieră în televiziune, ești mamă și ești implicată în proiecte despre natură. Cum reușești să îți găsești echilibrul între toate?

C.S.: Echilibrul meu vine în primul rând din familie. Oricât de aglomerată ar fi o zi, timpul petrecut cu Anastasia și cu cei dragi mă linişteşte imediat. Sigur că organizarea contează și iubesc ceea ce fac, dar familia este ancora mea și cea care mă ajută să rămân echilibrată.

Dacă Anastasia ți-ar cere într-o zi să îi explici „schimbările climatice” pe limba ei, cum i-ai povesti?

C.S.: I-aș spune că Pământul e casa noastră. Dacă facem prea multă dezordine în ea, se strică. De aceea trebuie să avem grijă să o păstrăm curată și sănătoasă, pentru ca toată lumea să se simtă bine în ea.

Dacă ar exista o aplicație care să prezică nu doar vremea, ci și starea de spirit a oamenilor, crezi că ar fi utilă sau prea sinceră?

C.S.: Cred că ar fi utilă pentru că ne-ar ajuta să ne înțelegem mai bine, dar ar fi și foarte sinceră. Nu știu dacă suntem pregătiți mereu pentru asta.

Care e locul tău de suflet, unde ai merge mereu pentru a te reîncărca cu energie?

C.S.: Marea. Îmi aduce liniște, energie și libertate.

Ai o siluetă de invidiat, care e „prognoza” secretă: sport, alimentație sau râs mult și voie bună?

C.S.: Cred că e un echilibru între toate. Am grijă la alimentație, fac mișcare, dar mai ales încerc să am o stare de spirit pozitivă.

Ce faci când nu ești în fața camerelor? Ce pasiuni ai? Cum îţi petreci timpul liber?

C.S.: Îmi place să citesc, să gătesc și să petrec timp cu familia. De fiecare dată când pot, ies în natură și mă bucur de aer liber.

Ce e mai complicat – să convingi telespectatorii că vine furtuna sau să convingi copilul că trebuie să-și ia jacheta?

C.S.: E mai mai dificil cu copilul. (zâmbeşte) Telespectatorii pot să nu creadă prognoza, dar furtuna tot vine. Cu cei mici e nevoie de răbdare și multă diplomație

credit foto: TVR