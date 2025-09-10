loader
Foto

Exclusivitate TVR: interviu cu Președintele României, Nicușor Dan

publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025

TVRINFO

Miercuri, 10 septembrie, în direct de la Cotroceni, urmărim interviul acordat de Preşedintele României jurnalistei TVR Ramona Avramescu. De la ora 21.00, la TVR 1, TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL și TVR MOLDOVA.

 

Televiziunea Română transmite în direct miercuri, 10 septembrie, un interviu în exclusivitate cu Preşedintele României. Nicușor Dan va răspunde întrebărilor adresate de jurnalista TVR Ramona Avramescu într-un dialog transmis LIVE de la Cotroceni, începând cu ora 21.00.

„Se spune că primele 100 de zile sunt cele mai importante din mandatul unui președinte, atunci își definește prioritățile și arată cum înțelege să conducă statul. Lunile de când președintele Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni au fost pline de evenimente și crize politice, avem evoluții foarte interesante și pe plan internațional, s-au adunat multe întrebări și incertitudini în societate. Sper că președintele va răspunde măcar la o parte dintre ele și va explica publicului încotro ne îndreptăm în această perioadă care a adus tuturor îngrijorări legate de stabilitatea economică și politică, securitate, dialog în societate”, ne-a declarat Ramona Avramescu.

Întrebări esenţiale şi răspunsuri directe – miercuri seară, în interviul Ramonei Avramescu cu președintele Nicușor Dan. De la ora 21.00, TVR 1, TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL și TVR MOLDOVA.

Tag-uri: interviu Nicusor Dan, președintele României, Ramona Avramescu, TVR 1, TVR INFO, TVR Internaţional, TVR Moldova

Logo

10 Septembrie, 12:04

Cel puţin 6 morţi în urma inundaţiilor din insula Bali

10 Septembrie, 11:32

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO

10 Septembrie, 11:29

Ursula von der Leyen propune suspendarea parțială a Acordului de asociere UE-Israel. „Ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil. Foamentea nu este o armă”

10 Septembrie, 11:23

Donald Tusk: Este prima dată când drone ruse sunt doborâte într-o ţară aliată. „Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Trei cetăți și un festival | VIDEO

Trei cetăți și un festival | VIDEO

publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025

Regiunea Brașovului se distinge prin bogăția patrimoniului său istoric, manifestat în special prin fortificațiile medievale.

Exclusivitate TVR: interviu cu Președintele României, Nicușor Dan

Exclusivitate TVR: interviu cu Președintele României, Nicușor Dan

publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025

Miercuri, 10 septembrie, în direct de la Cotroceni, urmărim interviul acordat de Preşedintele României jurnalistei TVR Ramona Avramescu. De la ...

Via Transilvanica - ziua 41: Pianu de Sus - Cugir

Via Transilvanica - ziua 41: Pianu de Sus - Cugir

publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025

Alexandru Ungureanu vrea să străbată cei 30 kilometri dintre Pianu de Sus şi Cugir, în cea de-a 41-a zi pe Via Transilvanica. Colegul nostru a ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate