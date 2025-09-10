Exclusivitate TVR: interviu cu Președintele României, Nicușor Dan

Miercuri, 10 septembrie, în direct de la Cotroceni, urmărim interviul acordat de Preşedintele României jurnalistei TVR Ramona Avramescu. De la ora 21.00, la TVR 1, TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL și TVR MOLDOVA.

Televiziunea Română transmite în direct miercuri, 10 septembrie, un interviu în exclusivitate cu Preşedintele României. Nicușor Dan va răspunde întrebărilor adresate de jurnalista TVR Ramona Avramescu într-un dialog transmis LIVE de la Cotroceni, începând cu ora 21.00.

„Se spune că primele 100 de zile sunt cele mai importante din mandatul unui președinte, atunci își definește prioritățile și arată cum înțelege să conducă statul. Lunile de când președintele Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni au fost pline de evenimente și crize politice, avem evoluții foarte interesante și pe plan internațional, s-au adunat multe întrebări și incertitudini în societate. Sper că președintele va răspunde măcar la o parte dintre ele și va explica publicului încotro ne îndreptăm în această perioadă care a adus tuturor îngrijorări legate de stabilitatea economică și politică, securitate, dialog în societate”, ne-a declarat Ramona Avramescu.

Întrebări esenţiale şi răspunsuri directe – miercuri seară, în interviul Ramonei Avramescu cu președintele Nicușor Dan. De la ora 21.00, TVR 1, TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL și TVR MOLDOVA.