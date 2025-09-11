BNR a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o sigură cotă redusă, de 11%.

Inflația a urcat la 9,9% în august 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, arată datele Institutului Național de Statistică. De la începutul anului, prețurile de consum au crescut cu 8,1%, iar rata medie anuală (septembrie 2024 – august 2025 față de septembrie 2023 – august 2024) este de 5,7%.

La nivel european, indicatorul armonizat al prețurilor de consum (IAPC) plasează România la o inflație anuală de 8,5%.

