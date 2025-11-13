Vocea unei generații: „Fericirea vine când te caută lumea nu pentru cine ești pe internet, ci pentru cine poți să fii în realitate”. Interviu cu Graurii, de ziua lor

REPORTAJ-ANALIZA

Interviul acesta, pentru mine, este ca o coliziune pașnică a lumilor. Am vrut să văd cum gândește generația 20+ și pe ce limbă vorbește, cum își traduce semnele lumii de astăzi. Graurii Beniamin și Iosif vin din online, trăiesc și în online, au devenit cunoscuți în online, iar eu lucrez în online de aproape 30 de ani. Când ei se nășteau, se pregătea în laboratoarele TVR lansarea acestui site, pe care ne întâlnim acum, tvr.ro.

Pe 13 noiembrie 2025, Beniamin și Iosif împlinesc 28 de ani. Le spun La mulți ani! și le sunt recunoscătoare că au deschis fereastra generației lor către o ziaristă a generației X.

Lumea nu se termină nicăieri. Se închide doar când încetezi să mai simți.

Dar s-o luăm cu începutul. Cine sunt Graurii ?

„Graurii” vin din numele nostru de familie. A început ca o glumă în sat, între prieteni – „Băi, vin Graurii!”. Dar pe parcurs și-a făcut loc în noi ca identitate. Nu e un brand inventat, nu e un nume de scenă. E povestea familiei noastre. E despre unitate, despre a nu uita de unde am plecat. Noi suntem Graurii pentru că suntem frați, suntem ai casei noastre, ai părinților noștri, ai copilăriei noastre.

Huși, Brașov, București. Unde vreți să ajungeți? Unde se termină lumea pentru voi ?

Am copilărit între sate și orașe mici, în locuri în care oamenii încă se salută și duminica miroase a supă și a liniște. Bucureștiul ne-a format profesional. Dar „unde vrem să ajungem” nu e un loc pe hartă. Vrem să ajungem în oameni. Să rămânem în memoria oamenilor ca niște frați care au făcut ceva bun. Lumea nu se termină nicăieri. Se închide doar când încetezi să mai simți.

Surori și frați. Ce înseamnă pentru voi ?

Familia nu e „valoare tradițională”. E primul tău drum. Noi suntem mulți acasă. Și asta ne-a învățat: să așteptăm rândul, să împărțim, să nu ne fie rușine să cerem, să fim atenți unul la altul. Frații sunt oamenii care te țin în realitate. Nu te lasă să devii personajul tău de pe internet.

6 din cei 9 copii ai familiei Graur

Foto credit: Facebook Gemenii Graur

În ce direcție merge viața voastră față de cum o proiectați la 18 ani ?

La 18 ani credeam că fericirea vine când „reușești”. Când ai, când ești văzut, când te validează lumea. Acum înțelegem că fericirea vine când dăruiești. Când lumea te caută nu pentru cine ești pe internet, ci pentru cine poți să fii în realitate. Viața noastră acum merge înspre sens, nu înspre „următorul pas”.

Ce este Cuvântul ?

Cuvântul este greutate.

Când spui ceva, acel lucru prinde formă.

Cuvântul poate ridica sau poate prăbuși.

De aceea încercăm să vorbim mai puțin, dar adevărat.

Ce este internetul pentru voi ?

Internetul e scenă și lup în același timp. Poate să te facă să crezi că ești important, chiar și când nu ești. Poate să te arunce în sus și să te lase să cazi fără să clipească. Pentru noi, internetul este instrument. Nu e casa noastră. Casa e în oameni. În gesturi. În drumuri făcute spre sate.

Ce înseamnă A fi celebru ?

Celebritatea e zgomot. Valoarea e liniște. Noi nu vrem să fim celebrați. Vrem să fim de folos.

Ce înseamnă A face bine ?

A face bine nu înseamnă să filmezi. Înseamnă să simți. Să stai în casa cuiva și să nu îți fie milă. Ci respect. A face bine înseamnă să vezi omul.

Ce este timpul ?

Timpul e singura resursă pe care nu o poți lua înapoi. De aceea încercăm să nu-l risipim în ură, competiție, comparație, ego. Timpul e dar.

Ce este libertatea ?

Libertatea înseamnă să poți spune Nu la ceea ce nu te reprezintă.

Să nu trăiești pentru ochii altora.

Să fii în pace cu tine.

Filme preferate

„The Pursuit of Happyness” – pentru că arată că omul e mai mare decât viața care i se întâmplă.

„La vita è bella” – pentru că iubirea poate transforma tragedia în sens.

Cărțile preferate

Biblia

Curaj, Prejudecată, Iubire - ce semnificație dați fiecărui cuvânt ?

Curaj – să te arăți vulnerabil.

Prejudecată – să o recunoști în tine și s-o dezveți.

Iubire – să o dai fără să calculezi.

Liniștea nu are nevoie de avion

Câte un cuvânt despre Selly, Mircea Bravo, Joe Rogan, Greta Thunberg

Selly: Inteligent, calculat, pionier în felul lui.

Mircea Bravo: Autentic, aproape de oameni.

Joe Rogan: Ascultă. Și asta e o superputere.

Greta Thunberg: Curaj fără vârstă.

Timp liber, călătorii...?

Călătorim mai mult prin oameni decât prin locuri. Dar da, din când în când, ne retragem la munte. Liniștea nu are nevoie de avion.

Ce va veni după TikTok ?

Platformele se schimbă. Oamenii nu. Va rămâne ceea ce atinge.

Ce rol vor avea VR și Chat GPT ?

VR va schimba modul în care percepem distanța. Chat GPT a schimbat deja modul în care gândim și formulăm. Dar niciuna nu va putea înlocui îmbrățișarea. Nici privirea omului în ochi.

Ce vă propuneți să atingeți, să construiți în tot ce înseamnă rețele sociale, platforme digitale unde sunteți acum activi ? Adică, Beniamin și Iosif, ce vreți să construiți ?

O comunitate vie. Nu o audiență. Să rămână ceva în urma noastră. Nu doar vizualizări.

***

Foto credit: Facebook Gemenii Graur