Primul "Remix" din grila de primăvară TVR Cultural, dedicat scenei rock clujene de ieri şi de azi

publicat: Vineri, 20 Martie 2026

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și revine asupra sumarului uneia dintre cărţile emisiunii, apărută în urmă cu un deceniu – “Timpul chitarelor. Muzica tinereţii… a la Cluj”.

 

De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Duminica noaptea, la TVR Cultural.

(w882) 5 remixuri /O perspectivă dezvoltată pe parcursul a două episoade, de fiecare dată cu o primă parte dedicată istoriei (rock, dar şi cu ingerinţe progresive, jazz, electro...).

(w882) 2 remixuri /În primul episod, sunt revizitate titulaturi precum Rodion G.A. (plecând de la un studiu inedit al lui Matei Şerbulea, intervievat de Andrei Ionescu, ambii cu vârste de până în 25 de ani), Kappa (cu Sandy Deac), Cluj Raving Society (mişcarea electro fondată de Horace Dan-D), Sensor şi Ipse (cu Paul Ilea), Răzvan Krivach, Luna Amară (cu Mihnea Blidariu), Narkoma (Paul Opriş), Grimus.

(w882) remix / tvÎntre secvenţele inedite din arhiva Remix, un festival organizat sub Feleac, în Music Pub, de Richard Constantinidi (jurnalist şi impresar).

(w882) 4 remixuri /În partea a doua a emisiunii, interviul cu Andrei Bobiş este motivat de grupul Zimbru, cu care a activat până de curând (cu numeroase prezenţe internaţionale în doar câţiva ani), dar şi de actuala trupă pe care o produce, Alone At Parties.

Credit foto: Remix

Tag-uri: Doru Ionescu, Remix, TVR Cultural, zimbru

