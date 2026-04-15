loader
Foto

„Ecourile Imperiului", un nou capitol „SACRA EUROPA" despre memoria vie a civilizației europene

publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026

RECOMANDARI  TVR2 

O incursiune captivantă prin Bulgaria dezvăluie transformarea imperiilor în cultură vie, de la mozaicurile antice din Plovdiv la ambiția imperială din Veliko Târnovo. Traseul istoric trece prin Pliska și Preslav, unde credința și cultura au modelat identitatea slavă. O călătorie despre rădăcini, unde istoria nu dispare, ci continuă să dea sens prezentului. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 17:30, la TVR 2.  

 

Cap Compas
De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

„Ecourile Imperiului" - conceput ca o călătorie inițiatică prin spațiul balcanic, acest demers propune nu doar o succesiune de destinații, ci o lectură coerentă a felului în care Europa s-a construit din straturi succesive de civilizație, credință și cultură.

În centrul proiectului se află ideea continuității  nu ca simplă supraviețuire a trecutului, ci ca transformare permanentă a acestuia în sensuri noi. Traseul propus traversează Bulgaria, o regiune adesea percepută ca periferică, dar care se dovedește, în această narațiune, un veritabil nucleu de formare și iradiere culturală pentru întreaga Europă de Sud-Est.

Călătoria începe la Plovdiv, unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din Europa, unde trecutul roman coexistă firesc cu dinamismul contemporan. Aici, istoria nu este izolată în muzee, ci integrată în viața cotidiană, iar vestigiile antice devin parte din identitatea prezentului. Bazilica Episcopală, cu impresionantele sale mozaicuri paleocreștine, nu este doar un monument, ci mărturia unei epoci în care credința a devenit liant social și cultural într-un spațiu aflat la intersecția marilor influențe.

De la rafinamentul bizantin al Plovdivului, drumul continuă spre Pliska – prima capitală a statului bulgar și locul unei decizii istorice fundamentale: creștinarea.

Aici, arhitectura capătă o dimensiune politică și spirituală, iar Marea Bazilică devine simbolul unei transformări profunde. Ridicată la scară monumentală, ea nu reflectă doar ambiția unui conducător, ci și conștiința faptului că identitatea unui stat nu poate exista fără o fundație spirituală comună.

Preslavul marchează momentul de maturitate al acestei evoluții. Sub domnia țarului Simeon cel Mare, Bulgaria devine un centru cultural major al Europei medievale. Aici, credința încetează să mai fie transmisă într-o limbă străină și începe să se exprime în limba poporului. Școala de traducători de la Preslav devine un laborator intelectual de prim rang, iar cultura slavă capătă o formă coerentă și influentă. Biserica Rotundă – cunoscută și ca Biserica de Aur  rămâne simbolul acestei epoci de rafinament, unde arhitectura, teologia și arta se întâlnesc într-o expresie unitară

Apogeul politic și imperial este atins la Veliko Târnovo, capitala celui de-al Doilea Țarat Bulgar.

Așezat strategic între colinele Tsarevets și Trapezitsa, orașul devine un centru de putere comparabil cu marile capitale ale vremii.

Aici, modelul bizantin este reinterpretat, iar ideea de stat capătă o dimensiune sacră.

Biserica Patriarhală, palatul regal și numeroasele lăcașuri de cult conturează imaginea unei societăți în care puterea politică și cea spirituală funcționează într-un echilibru complex.

Tot la Veliko Târnovo, Biserica Sfinții 40 de Mucenici oferă o perspectivă profundă asupra legăturii dintre istorie și memorie. Nu este doar un monument, ci un spațiu în care trecutul este interiorizat și trăit. Mormintele conducătorilor, inscripțiile și simbolistica locului transformă vizita într-o experiență de reflecție asupra durabilității și sensului.

Ultima etapă a călătoriei este Arbanasi, un sat care sintetizează într-o formă intimă și contemplativă moștenirea culturală și spirituală a regiunii. Bisericile sale, decorate integral cu fresce, reprezintă nu doar expresii artistice remarcabile, ci și o formă de transmitere vizuală a credinței și a tradiției. Aici, influențele bizantine se împletesc cu cele occidentale, creând un spațiu unic în care arta devine limbaj universal.

Prin acest parcurs, „Ecourile Imperiului"  propune o reinterpretare a ideii de imperiu.

Nu ca structură de dominație, ci ca rețea de influențe culturale și spirituale care au modelat identitatea europeană. Imperiile prezentate nu sunt doar entități politice dispărute, ci surse vii de valori, idei și modele de organizare.

Mesajul central al proiectului, în deplină consonanță cu misiunea SACRA EUROPA, este acela că durabilitatea unei civilizații nu se bazează pe forță, ci pe capacitatea de a crea sens, de a educa și de a transmite mai departe. Cultura, credința și memoria devin astfel pilonii unei continuități care depășește granițele geografice și epocile istorice.

Prin forța narativă, densitatea informațională și coerența conceptuală, acest proiect se adresează atât publicului larg, cât și mediului academic, cultural și jurnalistic. El oferă nu doar o perspectivă asupra trecutului, ci și un instrument de reflecție asupra prezentului și viitorului Europei.

„Ecourile Imperiului" este doar o documentare a unor locuri, ci o invitație la regăsirea fundamentelor comune ale identității europene. Într-o epocă marcată de fragmentare și accelerare, proiectul reamintește că adevărata coeziune se construiește în timp, prin valori împărtășite și prin memoria vie a unei civilizații care continuă să se redefinească.

Astfel, SACRA EUROPA își reafirmă rolul de mediator între trecut și prezent, între patrimoniu și conștiință contemporană, oferind publicului nu doar informație, ci sens și direcție.

* * *

Sezon Nou
.
Producător: Elena Dinu
Credit foto: Elena Dinu
.

Tag-uri: bulgaria medievala, Cap compas, sacra europa, transformare permanenta a trecutului in sensuri noi, TVR 2

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate