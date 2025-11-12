Vedetele știrilor, în pași de dans printre amintiri: Laura Fronoiu și Alina Stancu, la Nostalgia Imaginarium 2025

PROMO TVR1

Evenimentul care readuce spiritul anilor ’90–2000 i-a adunat pe iubitorii de muzică retro la Romexpo. Printre participanți, și prezentatoarele Telejurnalului, care au povestit despre legătura lor cu TVR și despre bucuria de a retrăi emoțiile adolescenței.

Devenit deja o tradiție, Nostalgia Imaginarium – „Fabrica de amintiri”, așa cum o numesc organizatorii – a revenit în 2025 la Romexpo, în weekendul 7–8 noiembrie, sub tema „O lume între trecut și viitor”. Evenimentul a transformat capitala într-un uriaș muzeu al emoțiilor, combinând energia disco a anilor ’90–2000 cu proiecții multimedia, instalații interactive și decoruri retro-futuriste.

Printre miile de participanți care au dansat până dimineața s-au numărat și prezentatoarele Laura Fronoiu și Alina Stancu, care au acceptat invitația de a retrăi atmosfera într-un cadru care îmbină perfect trecutul cu prezentul.

Pentru Laura Fronoiu, prezentatoarea care ne trezește în fiecare dimineață cu un zâmbet la Matinalul TVR, Nostalgia Imaginarium este o reîntoarcere la o perioadă fără griji, în care muzica românească însemna libertate și prietenie: „Nostalgia este o poartă deschisă în adolescența mea, în perioada în care ascultam muzică non-stop, mai ales muzică românească. Pentru mine, Nostalgia înseamnă distracție ca la 16 ani, fără griji și… fără bani”.

Aflați la evenimentul la care TVR este partener media, am aflat și că legătura Laurei cu Televiziunea Română este una profund personală: „TVR înseamnă acasă. Simplu, într-un cuvânt, pentru că întreaga mea viață se învârte, astăzi, în jurul TVR. Iar prima amintire cu Televiziunea Română... prima oară când m-am uitat la televizor. Nu mai știu programul, cel mai probabil desenele animate de sâmbăta, care erau cea mai mare bucurie pentru micii telespectatori pe vremea aceea. Atunci a început povestea mea cu TVR și continuă la fel de frumos.”

„Îmi place vibe-ul și îmi plac oamenii. E fantastic să vezi cum tinerii de azi fredonează aceleași piese din anii ’90 și 2000. Parcă timpul se oprește și toți dansăm în același ritm, indiferent de generație”, spune Alina Stancu care ne aduce în timpul săptămânii cele mai importante ştiri ale zilei în principala ediţie a Telejurnalului TVR 1.

Pentru ea, Nostalgia Imaginarium este un eveniment de suflet, la care revine an de an pentru atmosfera unică și energia tinerilor care redescoperă hiturile copilăriei.

Stand-up pe aripa avionului

Despre Televiziunea Română, Alina Stancu vorbește cu aceeași emoție cu care își amintește începuturile în carieră: „TVR-ul pentru mine acum este acasă. Este locul unde pot să-mi fac meseria cu decență, seriozitate și bucurie. E extraordinar să poți spune că vii la serviciu cu plăcere, iar TVR-ul îmi oferă exact această stare. E extrem de important să poți să spui, mai ales în vremurile pe care le traversăm acum, că faci, ceea ce faci, cu mare plăcere. Prima întâlnire pe care am avut-o cu TVR-ul a fost o întâlnire cu un stand-up pe care l-am făcut pe aripa unui avion utilitar pe care România îl primise de la Franța. Operatorul de la momentul respectiv a spus, Alina, știu că e primul tău stand-up în TVR, dar n-ai vrea să-l faci chiar pe aripa avionului? Am zis, de ce nu? Hai să încercăm! Ceea ce s-a și întâmplat! Îmi aduc aminte cu plăcere de momentul acela, pe care acum, la aproape la 15 ani distanță, probabil că nu l-aș mai face. Dar a fost grozav!”.

Ediția 2025 a Nostalgia Imaginarium a adus decoruri tematice inspirate din „anii nebuni de liceu”, instalații vizuale de mari dimensiuni și experiențe imersive care au unit generațiile prin dans și amintiri. Evenimentul a reușit, încă o dată, să confirme că muzica și emoțiile nu au vârstă — iar pentru prezentatoarele Telejurnalului, să ofere o seară în care profesia, amintirile și bucuria de a trăi s-au împletit firesc, sub luminile colorate ale unei „fabrici de amintiri”.