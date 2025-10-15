Paul Surugiu-Fuego deschide sezonul 15 „Drag de România mea!” – 7 ani de muzică, invitaţi legendari și povești românești

PROMO TVR2

La TVR 2, sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 20:00 şi duminică, 19 octombrie 2025, ora 15:00, Fuego sărbătorește „Drag de România mea!” cu un show reinventat și un personaj-surpriză din Republica Moldova.

Paul Surugiu - Fuego Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25 de ani, actor, pictor și devotat om de scenă, promotor al artei de calitate și al frumosului, în toate formele sale posibile. Un tânăr care a crescut cu bunătatea pe chip, cu bun simț, maturizându-și glasul prin poezie, făcând din notele muzicale o vocație pe viață.

Drag de România mea! Paul Surugiu-Fuego prezintă un show spectaculos sâmbăta, de la ora 20.00 (şi în reluare duminica, de la 15.00), la TVR 2, care îmbină poveştile de ieri şi azi cu muzica exclusiv românească şi care aduce calitatea în prim plan. Cel de-al XII-lea sezon al emisiunii „Drag de România mea!” a debutat, la TVR 2, pe 24 martie, cu un concert aniversar, ce a marcat 30 ani de carieră, susţinut de Paul Surugiu Fuego la Sala Palatului.

Show-ul „Drag de România mea!” revine la TVR 2 cu un nou sezon spectaculos, dedicat premierelor, provocărilor, schimbărilor de stil și divertismentului de calitate.

Paul Surugiu-Fuego invită telespectatorii să celebreze șapte ani și 15 sezoane de muzică bună, oameni speciali, povești fascinante și energie debordantă.

Acest sezon aduce o noutate savuroasă: în platou și în culise își va face apariția un personaj aparte, care îi va da bătăi de cap lui Fuego, provocându-l și stricându-i planurile într-un mod amuzant și plin de farmec. Este vorba despre Gabriel Nebunu, artistul basarabean considerat revelația scenei din Republica Moldova — un tânăr carismatic, extrem de popular în mediul online și plin de... nebunie frumoasă.

O ediție de gală cu invitați de excepție





Prima ediție a sezonului este marcată de duete inedite, emoții și momente de colecție, celebrând muzica românească și artiștii care o duc mai departe cu pasiune.

- Emilia Dorobanțu vine însoțită de „Izvorașul”, cel mai nou ansamblu profesionist din România, condus de dirijorul Nicolae Drăghia. Împreună, vor aduce în platou cele mai frumoase cântece și jocuri populare de pe plaiurile mehedințene.

- Natalia Barbu, artista care a reprezentat de două ori Republica Moldova la Concursul Eurovision, revine pe scena TVR 2 pentru a povesti despre familie, a accepta provocări muzicale și a crea un moment romantic alături de Fuego.

- Surpriza emisiunii este prezența, în premieră, a legendarei trupe Holograf. Cei cinci artiști emblematici vor împărtăși amintiri, confesiuni și vor interpreta șlagăre de aur din impresionantul lor repertoriu.

Ca de fiecare dată, Paul Surugiu-Fuego va încânta publicul cu melodii proprii, acompaniat de trupa Supermarket și baletul condus de Florin Mariș.