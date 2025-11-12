Meseriile viitorului, traiul la limită al românilor, invazia de chilipiruri şi dependenţele – subiectele săptămânii la „Punctul critic”

De luni până joi, urmărim la TVR 1 o analiză lucidă și curajoasă a realităților care definesc România de astăzi. Ramona Avramescu ne aşteaptă de la ora 18.30, la „Punctul critic”.

Ramona Avramescu O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un răspuns clar de la Donald Trump, în privinţa angajamentului său pentru principiul apărării colective în NATO.

Punctul critic „Punctul critic” este un talk-show de analiză și dezbatere care aduce în prim-plan probleme majore ale societății românești, explicate și dezbătute din perspective multiple. Emisiunea moderată de Ramona Avramescu se vede la TVR 1 de luni până joi, de la ora 18.30.

Fiecare ediție a emisiunii prezentate de Ramona Avramescu deschide o dezbatere despre teme de interes major – economice, sociale sau umane – care ating viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. „Punctul critic” își propune să privească fără ocolișuri realitatea, să aducă argumente, date și mărturii, să provoace publicul la reflecție.

Luni, pe 10 noiembrie, în ediția cu tema „Meseria, brățară de aur”, dezbaterea pornește de la o întrebare esențială: mai este facultatea o condiție obligatorie pentru succes? Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, în care meseriile dispar și altele apar, „Punctul critic” analizează cum se poate adapta fiecare la noile realități ale pieței muncii. Ce profesii vor domina viitorul? De ce domenii cândva de vârf, precum IT-ul, par să piardă teren? Și, mai ales, cum putem rămâne relevanți într-o lume în care tehnologia și automatizarea rescriu permanent regulile jocului profesional?

Pe 11 noiembrie, tema discuției este una dureroasă, dar necesară: „România vulnerabilă – țara care trăiește de pe o zi pe alta”. Creșterea prețurilor la energie și majorarea TVA-ului au început deja să apese greu asupra bugetelor familiilor. Tot mai mulți români ajung să trăiască la limită, iar statisticile sunt alarmante: peste o treime dintre copiii din România sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. Clasa mijlocie se subțiază, orașele mici se golesc, iar inegalitățile sociale cresc într-un ritm îngrijorător. În România anului 2025, supraviețuirea devine o luptă zilnică, iar protecția socială rămâne adesea doar o promisiune...

„Punctul critic” de miercuri aduce în prim-plan un fenomen tot mai prezent în viața de zi cu zi: „Piața iluziei – România produselor contrafăcute. Ce preț plătim pentru produsele ieftine?”. Țara noastră este una dintre cele mai expuse din Uniunea Europeană la invazia de falsuri – de la haine și cosmetice, până la medicamente și piese auto. În 2024, autoritățile au confiscat peste 3,8 milioane de produse contrafăcute, însă fenomenul continuă să crească, alimentat de goana după chilipiruri și de cumpărăturile online. Mulți români aleg să închidă ochii la riscuri, fără să realizeze că prețul aparent mic se transformă în pierderi economice, probleme de sănătate și erodarea încrederii în piață. Aflăm mai multe de la invitaţii Ramonei Avramescu din 12 noiembrie.

Ultima ediţie a săptămânii propune o temă profund umană și tot mai prezentă în societatea contemporană: „Dependențe”. De la alcool, tutun și jocuri de noroc, până la rețelele sociale care au devenit parte din rutina zilnică, emisiunea explorează mecanismele ce duc la dependență și barierele care îi împiedică pe oameni să ceară ajutor. Cum se ajunge la recunoașterea problemei, care sunt semnele timpurii și ce soluții reale există pentru a rupe lanțul dependenței? Specialiști și oameni care au trecut prin aceste experiențe oferă răspunsuri și povești autentice despre lupta pentru echilibru. La „Punctul critic”, pe 13 noiembrie, de la 18.30, la TVR 1.