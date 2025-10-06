Investițiile în presa de interes public, o urgenţă economică globală

În cadrul Adunării Generale a ONU, un grup de 11 economiști de top – printre care laureații Premiului Nobel, Joseph E. Stiglitz și Daron Acemoğlu – atrag atenția asupra valorii economice esențiale a mass-mediei de interes public în era inteligenței artificiale.

Raportul lor, intitulat „The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media”, arată că presa liberă nu este doar un pilon democratic, ci și un element crucial pentru stabilitatea și dezvoltarea economică.

Într-un context marcat de dezinformare şi o eră dominată atât de inteligența artificială, cât și de scăderea veniturilor mass-mediei, experții cer guvernelor să creeze un cadru solid pentru o informare liberă și de încredere.

„Instituţiile mass-media de interes public sunt ca băncile centrale ale economiei informaționale: oferă încrederea necesară pentru ca sistemul să funcționeze”, subliniază raportul.

Pentru a răspunde provocărilor, Forum on Information and Democracy a reunit "The High-level Panel on Public Interest Media" (Grupul la Nivel Înalt pentru Mass-media din Instituţile Publice), unde economiști de prestigiu din întreaga lume au analizat cauzele crizei și au propus un plan concret de acțiune.

“Informația este un bun public pe care forțele pieței nu îl vor furniza niciodată la nivelul cerut de societatea modernă. Modelele actuale de afaceri eșuează, iar pe măsură ce veniturile se mută spre platformele online, entități puternice pot co-opta sau reduce la tăcere presa independentă. În mod alarmant, sprijinul statului pentru mass-media de interes public rămâne scăzut, mai ales în comparație cu resursele considerabile alocate propagandei de către regimurile autocratice”, se arată în „The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media”.

Pentru a combate criza, economiştii fac un apel către toate guvernele angajate în promovarea creșterii economice și a prosperității democratice să investească în noi modele de sprijin și protecție pentru o presă liberă și independentă, care să reglementeze mai eficient piața și să reducă decalajul informațional.

Raportul „The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media” este semnat de:

- Prof. Daron Acemoğlu, laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice 2024, profesor universitar la MIT, co-director al Inițiativei „Shaping the Future of Work” a MIT și cercetător afiliat la nou-înființatul Blueprint Labs al MIT

- Prof. Philippe Aghion, profesor la Collège de France, INSEAD și London School of Economics

- Prof. Sir Tim Besley, profesor universitar de economie și științe politice și titular al catedrei W. Arthur Lewis pentru Economie a Dezvoltării în cadrul Departamentului de Economie de la London School of Economics

- Prof. Dr. Francesca Bria, profesor onorific la IIPP, UCL Londra, lider al proiectului EuroStack, președintă a facilității New European Bauhaus a Comisiei Europene, președintă a Agenției pentru Inovare ART-ER, Italia.

- Prof. Dame Diane Coyle, profesor de politici publice, Universitatea din Cambridge

- Dr. Obiageli Ezekwesili, președinta Human Capital Africa și fondatoarea Școlii de Politică, Politici Publice și Guvernanță

- Prof. Mariana Mazzucato, profesoară de economie a inovației și valorii publice la University College London (UCL) și directoare fondatoare a Institutului UCL pentru Inovație și Scop Public (IIPP)

- Prof. Atif Mian, profesor John H. Laporte, Jr., promoția 1967, de economie, politici publice și finanțe la Universitatea Princeton

- Prof. Andrea Prat, profesor de afaceri la Columbia Business School și profesor de economie în cadrul Departamentului de Economie al Universității Columbia

- Dr. Vera Songwe, președintă și fondatoare a Facilitații pentru Lichiditate și Sustenabilitate și cercetătoare principală nerezidentă în cadrul Programului pentru Economie Globală și Dezvoltare, Brookings Institution

- Prof. Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice 2001, profesor la Universitatea Columbia, fondator și co-președinte al Inițiativei pentru Dialog în Politici Publice și economist-șef al Institutului Roosevelt.

Despre Forumul pentru Informație și Democrație

Forumul pentru Informație și Democrație (FID) facilitează implementarea Parteneriatului Internațional pentru Informație și Democrație, lansat de Franța în 2019 și susținut de 56 de state semnatare din întreaga lume.

Forumul a fost fondat de Reporteri fără Frontiere (RSF) împreună cu un grup de instituții de prestigiu care activează în domeniile drepturilor digitale, mass-mediei și drepturilor omului. FID a publicat cadre politice de referință pe teme care variază de la "Cum să punem capăt infodemiilor" (2020) la "Impactul inteligenței artificiale asupra integrității informaționale" (2024), trecând prin "Regimurile de responsabilizare online" (2023) și "Sustenabilitatea mass-mediei" (2021).

Prin mobilizarea țărilor în jurul unor subiecte specifice – precum Ucraina și Luxemburg în privința sistemelor de mesagerie privată sau Brazilia și Armenia în legătură cu dezinformarea privind schimbările climatice – Forumul urmărește să se asigure că propunerile de reglementare și autoreglementare destinate combaterii crizei informaționale rămân aliniate principiilor democratice.

"The High-level Panel on Public Interest Media" este sprijinit de Fondul Internațional pentru Mass-media de Interes Public, o inițiativă multilaterală concepută pentru a susține presa independentă de interes public în țările cu venituri mici și medii.