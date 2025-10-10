Începe noul sezon „Ediţie Limitată”, la TVR CULTURAL. Mari creatori culturali ai momentului sunt invitaţii lui Marius Constantinescu

Prozatorul cubanez Leonardo Padura, al cărui roman „Bărbatul care iubea câinii" este una dintre marile cărţi ale secolului în spaţiul literar al Americii Latine, este primul invitat al lui Marius Constantinescu. Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 14:00, la TVR Cultural și online pe TVR+

Sâmbăta, la TVR CULTURAL, Marius Constantinescu ne introduce într-un veritabil spectacol de idei, dialoguri memorabile cu personalităţi din întreaga sferă a artelor, „Ediție limitată” fiind un spațiu de reflecție și conversație culturală fără granițe.

În noul sezon, „Ediţie limitată” continuă să le propună telespectatorilor TVR CULTURAL interviuri premium cu unii dintre cei mai importanţi creatori culturali ai momentului. Seria este deschisă de prozatorul cubanez Leonardo Padura, al cărui roman „Bărbatul care iubea câinii" este una dintre marile cărţi ale secolului în spaţiul literar al Americii Latine. Padura a oferit un interviu consistent echipei TVR CULTURAL cu ocazia traducerii şi lansării romanului în România. Urmărim ediţia pe 11 octombrie, de la ora 14.00, la TVR CULTURAL.

Vor urma, la „Ediţie limitată”, designer-ul Mihai Manciu, o apariţie singulară în lumea modei din România, mezzo-soprana Judit Kutasi, cu o carieră internaţională incontestabilă şi cineastul Serge Celibidachi, autorul mult aşteptatului biopic „Cravata galbenă", despre legendarul lui tată, dirijorul Sergiu Celibidache.

Alţi invitaţi ai sezonului vor fi scriitoarea Ioana Pârvulescu, regizoarea Nona Ciobanu, iar o ediţie întreagă va fi dedicată expoziţiei „Brâncuşi. Sculptând cu lumina", vernisată la Centrul Internaţional pentru Cultură din Cracovia, parte definitorie a Sezonului România-Polonia 2025.

„Ediţie Limitată”, sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 14:00, la TVR Cultural și online pe TVR+

Producător: Bianca Sărăţeanu

