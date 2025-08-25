Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2025 și-a ales câștigătorii

După trei zile de competiție și spectacol de înaltă ținută, Marele Trofeu merge către melodia „Prima iubire ești tu”, o creație semnată de Adrian Daminescu, în interpretarea Cristinei Sofia Damian. Festivalul „Mamaia” 2025 continuă în direct la TVR 2 și TVR Folclor cu Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, 27-29 august.

Cea de-a 62-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” a fost, fără îndoială, una care va rămâne în amintirea publicului. Pe scenă s-au succedat artiști talentați, recitaluri de excepție susținute de artiști consacrați, dar și prestații impresionante ale tinerelor talente aflate în plină ascensiune. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2025 și-a desemnat câștigătorii, după spectacole pline de emoție și aplauze. TVR 2 a transmis în direct cele trei seri ale festivalului, prezentate de Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, la rândul lor foști concurenți ai Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”.

Atmosferă de gală pe tot parcursul weekendului, iar scena de la malul mării a vibrat sub pașii unor nume mari ale muzicii românești. În juriu s-au aflat figuri emblematice ale lumii artistice, nume consacrate care conferă festivalului o valoare incontestabilă, fiecare purtând cu sine experiența unei vieți dedicate muzicii.: Horia Moculescu, Marcel Pavel, Corina Chiriac, Liana Stanciu și Monica Anghel, care au avut o misiune dificilă, alegând câștigătorii dintre zeci de concurenți talentați.

Emoții mari duminică seară, 24 august, în cadrul Galei Laureaților. Aici, au fost acordate premiile pentru secțiunile Interpretare și Creație, iar toate privirile au fost ațintite spre cel mai râvnit premiu al serii: Trofeul Festivalului.

Melodia câștigătoarea a ediției 2025 a fost desemnată „Prima iubire ești tu”, o creație semnată de Adrian Daminescu în interpretarea Cristinei Sofia Damian. Trofeul a fost înmânat de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, alături de un premiu consistent în valoare de 50.000 de lei.

Premiile pentru secțiunile Interpretare și Creație:

Secțiunea Interpretare:

Premiul I – Ionuț Danil (premiu oferit de Monica Amghel), a interpretat melodia semnată de Adi Bărar, „Dacă ploaia s-ar opri”

Premiul II – Alexandra Serenada Sîrghi (premiu oferit de Marcel Pavel), a interpretat melodia semnată de Adrian Daminescu, „România”

Premiul III – Eduard Anghelescu (premiu oferit de Liana Stanciu), a interpretat melodia semnată de Viorel Gavrilă, „Vei fi mereu”.

Secțiunea Creație:

Premiul I – „Te-am iubit”, compozitor Sergiu Rudichi, interpret Delia Racu (premiu oferit de compozitoul Ionel Tudor)

Premiul II – „I need someone”, compozitor Ovi Jacobsen, interpret Ovi Jacobsen (premiu oferit de Ana Maria Ștefan, director artistic al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

Pemiul III – „Mi-e dor”, compozitor Moni-k, solist Romeo Zaharia (premiul a fost oferit de Corina Chiriac).