Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2025 și-a ales câștigătorii

Tinerii laureați, cei mai talentați interpreți și instrumentiști ai folclorului românesc, au fost anunțați într-un cadru festiv, s-au oferit premii și aplauze binemeritate.

MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI a mers către Alice-Olivia Ghile, o îndrăgită interpretă de muzică populară din județul Sălaj, studenta a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima". Premiul a fost înmânat de Laura Abibula Stroe, director al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

După extraordinarele seri ale Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2025, primite cu entuziasm de un public numeros de toate vârstele, care a ales să se bucure de întâlnire cu vedetele folclorului românesc și cu talentații concurenți, atât în Piațeta Perla din Mamaia, cât și în fața micului ecran, urmărind evenimentul transmis live la TVR 2, TVR Folclor, TVRi și TVR Moldova, „Mamaia Folclor” 2025 și-a desemnat vineri, 29 august, câștigătorii.

Publicul iubitor de muzică populară, cultură și tradiții autentice, din toate zonele etnofolclorice ale țării, a urmărit Gala Laureaților prezentată de cunoscuta realizatoare TVR Iuliana Tudor și interpretul Aurelian Temișan. Artiștii au fost acompaniați de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, condusă de maestrul Cezar Cazanoi. Premiile au fost înmânate de membrii juriului.

Secțiunea Interpretare vocală:

Premiul al III-lea DELIA GANDORE (Vaslui) – premiul a fost oferit de Alina Onel, director economic al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada“.

Premiul al II-lea LARISA CÎRLUGEA (Gorj) - premiul a fost oferit de Daniela Roxana Gibescu, dr. etnomuzicolog, membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania.

Premiul I ȘTEFAN ȚÎRDEA (Neamț), un tânăr care duce tradiția Pipirigului mai departe - premiul a fost oferit de Elise Stan, prof. dr. etnomuzicolog, realizator de emisiuni la TVR.

Secțiunea interpretare instrumentală:

Premiul al III-lea ALEXANDRU SÂRBUȘCĂ, Oltenia (clarinet) - premiul a fost oferit de maestrul coregraf Ștefan Coman.

Premiul al III-lea CRISTIAN ANDREI CIAUȘU, Brăila (nai) - premiul a fost oferit de Doina Ișfănoni, etnolog, istoric de artă și cercetător la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București.

Premiul I TUDOR CIPRIAN VÂRCIU, Țara Moților (taragot) – premiul a fost oferit de Valentin Marin, manager la Radio Antena Satelor, parte a Societății Române de Radiodifuziune.