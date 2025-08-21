Festivalul Internaţional „George Enescu” 2025 – Televiziunea Română aduce mai aproape muzica lumii

PROMO

Cel mai mare eveniment cultural al României – Festivalul „George Enescu”, ediţia XXVII – debutează duminică, 24 august, în direct la Televiziunea Română.

În perioada 24 august – 21 septembrie, telespectatorii vor urmări la TVR CULTURAL, TVR 1, TVR Internaţional şi TVR MOLDOVA cea mai impresionantă ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu”: zeci de concerte, interviuri în exclusivitate cu personalităţi internaţionale, dar şi concerte interdisciplinare, unde muzica clasică se întrepătrunde cu artele vizuale, dansul contemporan și multimedia.

Coproducător şi broadcaster oficial al Festivalului Internaţional „George Enescu” 2025, Televiziunea Română va transmite mii de minute de muzică clasică, podcasturi, interviuri în exclusivitate, dar şi informaţii în timp real, ce vor fi difuzate pe toate posturile TVR. Spectacolele în direct de la Sala Palatului, Ateneul Român, Muzeul Imersiv MINA, Teatrul Odeon, Teatrul Național şi Sala Radio vor fi anunțate atât pe canalele principale, cât și pe platformele online, astfel încât pasionații muzicii clasice să fie bine informaţi.

De şapte decenii, Televiziunea Română a fost martorul momentelor în care muzica a depăşit graniţele unei săli şi a transmis telespectatorilor săi fiecare acord. Astfel, pentru cei de acasă, marea muzică a ajuns mai aproape.

„Festivalul George Enescu este pentru mine o celebrare a spiritului creator care unește lumi, generații și sensibilități într-un singur limbaj – muzica. Îl privesc ca pe o sărbătoare a excelenței, unde tradiția și modernitatea se împletesc într-un dialog viu, mereu surprinzător. Fiecare ediție înseamnă nu doar concerte, ci întâlniri revelatoare cu idei, cu oameni și cu emoții ce rămân mult după ce cortina se lasă. Festivalul este dovada că România poate fi un centru al culturii universale, un loc unde visurile și sunetele lumii se regăsesc în armonie”, spune Valentina Băinţan, producător TVR Festivalul Internațional George Enescu.

Spectacolul de deschidere al Festivalului va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR CULTURAL şi TVR Internaţional, duminică 24 august, de la ora 20.00 şi va fi precedat de o ediţie specială (de la ora 19.00), cu intervenţii şi interviuri de pe covorul roşu realizate de moderatorul Marius Constantinescu. TVR Moldova va difuza deschiderea Festivalului Internaţional „George Enescu”, ediţia XXVII, luni 25 august, de la ora 21:40.

Sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, director artistic al Festivalului, Orchestra Filarmonicii George Enescu va interpreta alături de celebrul violonist Nemanja Radulović. Spectacolul, care include o premieră absolută: “Concertul pentru orchestră” de Dan Dediu, urmat de “Concertul pentru vioară și orchestră în re minor” de Aram Haciaturian și “Poema română op.1”, va avea loc la Sala Palatului şi va fi însoţit de proiecţii video imaginate de regizorii multimedia Nona Ciobanu şi Peter Košir.

„Pentru TVR, ediția cu numărul 27 a Festivalului Internațional “George Enescu” va însemna peste 70 de concerte înregistrate sau transmise în direct, interviuri în exclusivitate cu mari personalităţi ale muzicii clasice internaţionale, podcasturi inedite, dar şi informaţii în timp real, ce vor fi difuzate pe toate posturile Televiziunii Române. Festivalul Enescu este, pentru noi, un tur de forță logistic și emoțional. TVR vine cu tot arsenalul său tehnic și uman: care de transmisie performante, zeci de tehnicieni de sunet și imagine, regizori artistici și echipe editoriale dedicate, care trăiesc muzica la aceeași intensitate cu publicul din sală. Telespectatorii TVR vor avea parte de o acoperire amplă și generoasă pe posturile TVR Cultural, TVR 1, TVR Internațional şi TVR Moldova”, a adăugat Valentina Băinţan.





Concertele Festivalului Internațional „George Enescu” vor putea fi urmărite pe TVR CULTURAL şi vor fi precedate de talk show-uri şi ediţii speciale moderate de jurnaliştii Marius Constantinescu şi Cătălin Sava (prezentatori ai Festivalului Internațional „George Enescu”), Valentina Băinţan, Claudia Robu, Mirela Nagâţ, Daniela Zeca Buzura, Mihaela Crăciun şi Mihai Rădulescu.

Un program inovator pentru publicul tânăr

Se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor George Enescu, prilej de a aduce în prim-plan atât moștenirea sa artistică, cât și impactul profund asupra muzicii clasice universale. Peste 4.000 de artiști din România și din întreaga lume vor fi prezenți la București pentru a participa la a XXVII-a ediţie a Festivalului Internațional „George Enescu”. În cele 29 de zile de sărbătoare a muzicii clasice, vor avea loc peste 95 de concerte și spectacole pentru toate categoriile de public, grupate în șapte mari serii.

Printre cei mai importanți artiști invitați, pe care îi puteţi urmări la TVR, se numără dirijoarele Keri-Lynn Wilson şi Ustina Dubitsky, dirijorii Daniele Gatti, Sir Andras Schiff, Ivan Fischer şi Cristian Mandeal, pianiștii Rudolf Buchbinder, Martha Argerich şi Lucas & Arthur Jussen, violonceliștii Kian Soltani, Sol Gabetta şi Andrei Ioniță, mezzosopranele Judit Kutasi, Ruxandra Donose, Ramona Zaharia, tenorii Benjamin Bernheim, Gerhard Siegel, Nikolai Schukoff, baritonii Bogdan Baciu, Ionuț Pascu, bașii Vazgen Gazaryan, Alastair Miles, Riccardo Novaro și Andreas Bauer Kanabas.

Festivalul “George Enescu” va include peste 45 de interpretări din creația lui George Enescu, printre care Opera “Oedipe” în producția Operei Naționale București, semnată de Stefano Poda. Simfoniile, Rapsodiile Române, Suitele pentru orchestră, Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră, Balada pentru vioară și orchestră și multe alte lucrări camerale, corale și solistice vor fi interpretate de unele dintre cele mai importante orchestre din lume.

Ediția din acest an aduce o mare diversitate artistică, cu peste 80 de ansambluri din 28 de țări, incluzând orchestre simfonice, coruri și formații camerale care vor evolua atât în București, cât și în țară, dar și evenimente conexe precum expoziții dedicate lui George Enescu și proiecte inovatoare de realitate virtuală.

La propunerea maestrului Cristian Măcelaru, a fost alcătuit un program inovator, menit să atragă publicul tânăr. Astfel, pe lângă cunoscutele Serii de concerte de la Sala Palatului, Ateneu, Sala Radio, Sala Auditorium a MNAR sau concertele pentru copii de la Teatrul Odeon, va exista şi o serie care va combina muzica și artele vizuale – JTI Immersive Experience, la Muzeul MINA în serile de joi și vineri, de la ora 20:00.