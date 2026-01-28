Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

PROMO EUROVISION TVR1

Cunoscut jurnalist și producător TV, Doru Ionescu se alătură, în premieră, juriului Selecției Naționale Eurovision România. Cu o experiență de peste 35 de ani în jurnalismul muzical, autor a 17 volume despre rock, folk și jazz, Doru aduce în competiție un mix de profesionalism, pasiune pentru muzica de valoare și un ochi atent la tendințele internaționale, pregătit să evalueze și să promoveze piesele cu adevărat reprezentative pentru România.

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, printre juraţi se află și cel care se şi recomandă Doru Rocker Ionescu.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Cunoscut pentru pasiuna sa pentru rock, Doru Rocker Ionescu se declară încântat să fie jurat Eurovision: „Este o onoare peste tot ce am făcut eu până acum. Rolul meu aici este să promovez piese autentice, cu o amprentă românească distinctă, dar adaptate rigorilor și așteptărilor unei competiții europene.”

Din perspectiva jurnalistului, muzica trebuie să rămână în centrul atenției, chiar dacă show-ul și prezentarea contează, spune Doru Ionescu în interviul acordat TVR: „Trebuie ca melodia să fie prezentată cu artificii tehnice, coregrafice și lumini care să o evidențieze – pentru că la Eurovision spectacolele fac diferența.”

„Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România – ca nație, ca tradiție, ca moștenire culturală. Originalitatea se punctează foarte mult.”

„Cu siguranță vreau o piesă modernă care să ne reprezinte! Dar dacă iei acolo și un fluier, un caval, o drâmbă sau nai, acela va fi un plus care va conta în ceea ce mă privește.”

Doru apreciază valoarea fusion-ului între genuri și consideră că participarea la Eurovision este o ocazie de reafirmare a identității românești pe scena internațională. „E clar că mă interesează ca România să se claseze cât mai sus. Nu mă interesează, că e rock, folck, manea sau haos. Artistul trebuie să transmită. Chiar și cu gura închisă. Sunt artiști nu tocmai frumoși, care au făcut o carieră fantastică. Dar una e să fii frumos și să nu spui nimic, şi atunci e mai bine să taci... Fie să fii nu cel mai frumos, dar să comunici, să „treci”, cum se întâmplă cu actorii, dar și cu soliștii de rock, să treci pragul dintre scenă și public. Deci din start trebuie să îmi spui ceva!”

În analiza sa, mesajul, impactul imediat și conexiunea cu publicul sunt esențiale: „Trebuie să înceapă tare. La radio sau TV, de obicei nu dau melodiile întregi, le tai. Și întotdeauna când le editez, am grijă să înceapă tare, să te facă să fii atent și să asculți restul melodiei. Textul trebuie să fie creativ, chiar metaforic, nu banal.”

Mai multe despre viziunea lui Doru Ionescu asupra unei participări reușite a României la Eurovision 2026 pot fi descoperite în interviul integral disponibil pe TVR+.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

foto: TVR