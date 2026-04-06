Modificări fiscale cu impact în 2026

Angela Avram lucrează pentru TVR din anul 1994. Este absolventă a Politehnicii din Bucureşti, în anul 1990 şi a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Teologie, în anul 1995. Angela vorbeşte fluent italiana, engleza şi franceza. Angela prezintă emisiunea Avocatul Dumneavoastră pe TVR Internaţional.

Este principalul program informativ al TVR Internaţional, adresat vorbitorilor de limba română din străinătate. Emisiunea cuprinde informații pe teme juridice, consulare, economice, medicale, sociale, însoțite și de explicații pentru o bună și corectă înțelegere a acestora de către telespectatori.

În aceasta ediție, în prima parte a emisiunii, sunt prezentate principalele modificări ale codului fiscal, care au impact în acest an, 2026. Vorbim despre taxe, impozite, TVA, e-factura și alte noi modificări în vigoare în acest an.

Invitat: Gabriel Gheorghe, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România

La rubrica info, dna Maria Grapini, europarlamentar, ne prezintă avantajele ce vor fi aplicate odată cu noul cod vamal european în piața din spațiul UE.

Vă invităm să urmăriți în premieră această ediție a emisiunii „Info Diaspora” luni, 6 aprilie, de la ora 20:00, pe TVR Internațional.

Producători: Aura Iosif și Angela Avram

Credit foto: Arhiva emisiunii „Info Diaspora”/Aura Iosif