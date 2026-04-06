Statul român: administrator slab sau partener stângaci pentru economie?

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Adrian MITROI, profesor de finanțe comportamentale, şi pe domnul Lucian BONDOC, specialist în politici publice și mediul de afaceri.

Narcis Popescu "Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune." Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea "Lumea financiară", un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

… Statul este un partener necesar în economie, doar că pe ansamblu, chiar dacă sunt zone întotdeauna și de competență și de bună credință, un stat nu are niciodată cum să fie la fel de eficient ca sectorul privat, pentru că nimeni nu are cum să aibă grijă de banii altuia, mai bine decât are grijă de proprii bani. Și, cumva, de aici pleacă destul de multe aspecte...necesitatea de a avea multă transparență, verificări, sancțiuni și o reală preanaliză regulată pe diverse zone, de unde s-a plecat, unde s-a ajuns, care sunt cauzele majorii unor costuri...cam 90% din cheltuielile statului se duc în prezent înspre zona de pensii și salarii. Și este un aspect cumva structural. Și un altul ține puțin și de stimulentele, să spun, pentru politicieni. Pentru că, pentru a fi realeși, este o tendință de a nu cere mai mult oamenilor nici muncă, nici taxe. Și atunci, pentru că așteptările generale sunt de a trăi cât mai bine, e o tendință de a ne împrumuta. Se întâmplă și în alte țări, nu doar la noi. La noi a fost mult mai accelerat și de multe ori și din cauza faptului că doar segmente reduse din populația Românei au expunere la informație economică.

… Probabil că aș vrea să mă uit în conotația pozitivă a acestei ineficiențe a statului...Banca Centrală, de exemplu, care este și a statului...întotdeauna intervine mai târziu decât am vrea noi sau mai repede în funcție de ciclu economic. La fel și instituțiile statului, pare extrem de conservatoare, dar în situațiile de criză această abordare pare cea mai potrivită, pentru că privatul, așa cum îl știm noi, este cel care aduce prosperitate, inovație și evident că trage înainte, dar este și cel care, prin comportamentul oportunist, l-ați văzut ce ușor pleacă, dacă nu mai vede perspectivă...privatul o face fără să aibă cea mai mică temere de consecințe. Statul are responsabilitatea asta, nu poate face atât de ușor și atunci nouă percepția noastră, acest gen de ineficiență de care vorbim, este într-adevăr un cost pe care îl plătim, dar comportamentul mai puțin oportunist, serios mai angajat societății pe termen lung, îl vedem la stat. Și atunci vedeți că orice lucru în viață și cu atât mai mult în economie vine și cu plus, dar și cu minus...mai ales în situațiile de criză, cred că statul este mai bun.

… În mod normal, statul ar trebui să fie contraciclic, când sectorul economic merge bine, statul să strângă bani, să fie ponderat și când sectorul economic merge prost, atunci să intervină, să mai reducă din taxe, să mai mărească salariile în sectorul public, pentru a stimula consumul. La noi, din păcate, de cele mai multe ori, statul s-a manifestat tot prociclic și, de aceea, crizele ne-au lovit foarte, foarte puternic...este evident că salariile medii în zona sectorului de stat sunt, de mulți ani în România, semnificativ peste media din privat, are o presiune și acolo, dar presiunea, din păcate, este în general negativă, pentru că, pe de o parte, împinge spre o ridicare de costuri artificiale și în privat, dar acesta, fiind în concurență cu alte țări, îi duce la o pierdere de competitivitate. Și de asemenea sunt oameni care sunt tentați să plece din privat către stat, pentru că e un regim în multe zone care este mai lax, la o remunerație mai mare...în multe alte țări se analizează mai mult, sunt consultări reale mult mai vaste, aștept mai mult și când adopt ceva am mult mai multă stabilitate. Această instabilitate în România...aproape că toate documentele către stat întotdeauna ridică problema predictibilității și instabilității legislative. Este o tendință mai mare de a reglementa puțin pompieristic. Fac ceva foarte rapid, după aceea mai modific odată, încă odată, încă odată până îmi iese. Și, de asemenea, modul în care se face, de multe ori lasă de dorit.

… Tendința noastră este pentru o viață mai bună, mai lungă, mai de calitate pentru noi și cei dragi...ăsta este motivul pentru care performăm și atunci, un stat care nu se îngrijește pentru o performanță mai bună a individului, este un stat care adaugă cu minus, cu risc...ai ce să-i impuți unui stat, mai ales în condiții de criză, și acum se vede, chit că el este contraciclic și la el ne uităm. Toată lumea așteaptă de la un stat care are buzunarele goale și el la momentul ăsta nu mai are spațiu de ajutor fiscal, monetar, nu poate nici într-un fel să ne ajute ca altădată, fiind supraîndatorat. Deci, tot la el ne uităm acum exact când este cel mai slab pregătit, pentru că privatul oportunist cum este și cum l-am văzut, ușor își ia jucăriile și pleacă.

Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor" - Raluca AMZĂR



