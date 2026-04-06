Statul român: administrator slab sau partener stângaci pentru economie?

publicat: Vineri, 03 Aprilie 2026

RECOMANDARI  TVR1 

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Adrian MITROI,  profesor de finanțe comportamentale, şi pe domnul Lucian BONDOC, specialist în politici publice și mediul de afaceri.

 

Narcis Popescu
”Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune.” Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea ”Lumea financiară”, un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.
Alchimia banilor
O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

(w882) 2 alchimieStatul este un partener necesar în economie, doar că pe ansamblu, chiar dacă sunt zone întotdeauna și de competență și de bună credință, un stat nu are niciodată cum să fie la fel de eficient ca sectorul privat, pentru că nimeni nu are cum să aibă grijă de banii altuia, mai bine decât are grijă de proprii bani. Și, cumva, de aici pleacă destul de multe aspecte...necesitatea de a avea multă transparență, verificări, sancțiuni și o reală preanaliză regulată pe diverse zone, de unde s-a plecat, unde s-a ajuns, care sunt cauzele majorii unor costuri...cam 90% din cheltuielile statului se duc în prezent înspre zona de pensii și salarii. Și este un aspect cumva structural. Și un altul ține puțin și de stimulentele, să spun, pentru politicieni. Pentru că, pentru a fi realeși, este o tendință de a nu cere mai mult oamenilor nici muncă, nici taxe. Și atunci, pentru că așteptările generale sunt de a trăi cât mai bine, e o tendință de a ne împrumuta. Se întâmplă și în alte țări, nu doar la noi. La noi a fost mult mai accelerat și de multe ori și din cauza faptului că doar segmente reduse din populația Românei  au expunere la informație economică.

Lucian Bondoc

(w882) 3 alchimie… Probabil că aș vrea să mă uit în conotația pozitivă a acestei ineficiențe a statului...Banca Centrală, de exemplu, care este și a statului...întotdeauna intervine mai târziu decât am vrea noi sau mai repede în funcție de ciclu economic. La fel și instituțiile statului,  pare extrem de conservatoare, dar în situațiile de criză această abordare pare cea mai potrivită, pentru că privatul, așa cum îl știm noi, este cel care aduce prosperitate, inovație și evident că trage înainte, dar este și cel care, prin comportamentul oportunist, l-ați văzut ce ușor pleacă, dacă nu mai vede perspectivă...privatul o face fără să aibă cea mai mică temere de consecințe. Statul are responsabilitatea asta, nu poate face atât de ușor și atunci nouă percepția noastră, acest gen de ineficiență de care vorbim, este într-adevăr un cost pe care îl plătim, dar comportamentul mai puțin oportunist, serios mai angajat societății pe termen lung, îl vedem la stat. Și atunci vedeți că orice lucru în viață și cu atât mai mult în economie vine și cu plus, dar și cu minus...mai ales în situațiile de criză, cred că statul este mai bun.

Adrian Mitroi

(w882) 4 alchimie… În mod normal, statul ar trebui să fie contraciclic, când sectorul economic merge bine, statul să strângă bani, să fie ponderat și când sectorul economic merge prost, atunci să intervină, să mai reducă din taxe, să mai mărească salariile în sectorul public, pentru a stimula consumul. La noi, din păcate, de cele mai multe ori, statul s-a manifestat tot prociclic și, de aceea, crizele ne-au lovit foarte, foarte puternic...este evident că salariile medii în zona sectorului de stat sunt, de mulți ani în România, semnificativ peste media din privat, are o presiune și acolo, dar presiunea, din păcate, este în general negativă, pentru că, pe de o parte, împinge spre o ridicare de costuri artificiale și în privat, dar acesta, fiind în concurență cu alte țări, îi duce la o pierdere de competitivitate. Și de asemenea sunt oameni care sunt tentați să plece din privat către stat, pentru că e un regim în multe zone care este mai lax, la o remunerație mai mare...în multe alte țări se analizează mai mult, sunt consultări reale mult mai vaste, aștept mai mult și când adopt ceva am mult mai multă stabilitate. Această instabilitate în România...aproape că toate documentele către stat întotdeauna ridică problema predictibilității și instabilității legislative. Este o tendință mai mare de a reglementa puțin pompieristic. Fac ceva foarte rapid, după aceea mai modific odată, încă odată, încă odată până îmi iese. Și, de asemenea, modul în care se face, de multe ori lasă de dorit.

Lucian Bondoc

(w882) 5 alchimie… Tendința noastră este pentru o viață mai bună, mai lungă, mai de calitate pentru noi și cei dragi...ăsta este motivul pentru care performăm și atunci, un stat care nu se îngrijește pentru o performanță mai bună a individului, este un stat care adaugă cu minus, cu risc...ai ce să-i impuți unui stat, mai ales în condiții de criză, și acum se vede, chit că el este contraciclic și la el ne uităm. Toată lumea așteaptă de la un stat care are buzunarele goale și el la momentul ăsta nu mai are spațiu de ajutor fiscal, monetar, nu poate nici într-un fel să ne ajute ca altădată, fiind supraîndatorat. Deci, tot la el ne uităm acum exact când este cel mai slab pregătit, pentru că privatul oportunist cum este și cum l-am văzut, ușor își ia jucăriile și pleacă.

Adrian Mitroi

Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor” - Raluca AMZĂR

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„A fost iadul pe pământ”! „Broșteni, 2025. Cronica unui dezastru” deschide noul sezon „Dosar România”, la TVR 1

Forța naturii, lipsa de responsabilitate și spectacolul politic clădit pe suferința oamenilor. O tragedie, care, extrapolată, e povestea unei ...

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

Emisiunea „Omul și timpul” propune, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural, un dialog despre putere, influență regională și felul în care deciziile ...

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

Duminică, 5 aprilie, TVR SPORT aduce de la Blaj una dintre cele mai importante zile ale sezonului voleibalistic intern: finalele Cupei României ...

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Mel Gibson – portretul unui titan căzut și reinventat, la TVR Cultural

O figură care a încins ecranele, a rupt box office-ul și a sfidat convențiile. Mel Gibson a fost iubit, urât, blamat și aplaudat cu aceeași ...

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul nu înseamnă doar răzvrătire și nonconformism, ci și memorie, renaștere culturală și continuitate. Despre toate acestea vorbeşte ...

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Modelul de gândire iraţională elaborat de Albert Ellis și aplicabilitatea lui în sport

Gestionarea anxietății în sportul de înaltă performanță reprezintă o componentă esențială a pregătirii mentale, fiind strâns legată de modul în ...

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Documentarul „Mafii şi bănci”, episodul final al seriei, la TVR INFO

Documentarul în trei episoade „Mafii și bănci” (Mafias et banques, Franța, 2023), realizat sub regia și narațiunea lui Christophe Bouquet după un ...

Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!”, de Florii, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!”, de Florii, la TVR 1

Iuliana Tudor ne invită să ne bucurăm de sărbătoarea Floriilor alături de nume mari ale folclorului românesc şi de reprezentanţi ai tinerei ...

2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 23:00, la TVR Cultural

Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

Pe 4 și 11 aprilie, de la ora 18:30, la TVR Cultural, „Memorialul durerii” aduce pe ecrane două episoade în premieră din seria „Uniunea ...

Gigi Căciuleanu la Muzeul MINA – Spectacolul ONIRIUS se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Gigi Căciuleanu la Muzeul MINA – Spectacolul ONIRIUS se vede la TVR Cultural

Telespectatorii TVR Cultural văd sâmbătă un spectacol imersiv de dans, lumină și proiecții, o parabolă despre despărţiri, căutări, regăsiri. Şi ...

Statul român: administrator slab sau partener stângaci pentru economie?

  RECOMANDARI     TVR1 

Statul român: administrator slab sau partener stângaci pentru economie?

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 12:30, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Adrian MITROI,  profesor de finanțe comportamentale, şi pe ...

Priorităţile în educaţia preuniversitară din România

  RECOMANDARI     TVRI 

Priorităţile în educaţia preuniversitară din România

„Arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele” este definiția pe care o ...

Floriile: Intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Floriile: Intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim

Sărbătoarea Floriilor ne amintește de Intrarea lui Iisus în Ierusalim, înainte de Pătimirile Sale. B ărbați, femei și copii cu ramuri verzi ...

Constantin Dinulescu, la 93 de ani de luciditate și memorie vie, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Constantin Dinulescu, la 93 de ani de luciditate și memorie vie, invitat la „Rețeaua de idoli”

Irina Păcurariu aduce în prim-plan povestea unui destin remarcabil al teatrului și filmului românesc, luni, 6 aprilie, de la ora 20:05, la TVR 2.

