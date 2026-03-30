Documentar TVR 1: „Eddie Murphy: regele de culoare al Hollywoodului”

publicat: Luni, 30 Martie 2026

PROMO  TVR1 

Superstar al stand up-ului şi primul mare erou afro-american, cometa Eddie Murphy a luminat cerul divertismentului popular al anilor 1980-1990. Îl cunoaştem pe regele de culoare al Hollywoodului în documentarul semnat de Antoine Coursat - luni, 30 martie, ora 22.00.

 

Este numit regele de culoare al Hollywoodului. Eddie Murphy a ştiut să se facă acceptat de sistem şi a deschis porţile generaţiilor viitoare, dar acelaşi Eddie Murphy n-a încetat să atace şi să ironizeze o societate americană roasă de rasism. Râdem şi descoperim personalitatea unui mare actor urmărind documentarul „Eddie Murphy: regele de culoare al Hollywoodului” (EDDIE MURPHY: LE ROI NOIR D’HOLLYWOOD, Franţa, 2023) luni, 30 martie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Simbol popular în anii 1980 și 1990 și un comedian de geniu, Eddie Murphy nu a încetat niciodată să conteste America atunci când în discuţie sunt problemele identitare. Primul mare erou negru al cinematografiei apare astăzi drept un precursor care a revoluționat imaginea afro-americanilor și a deschis multe uși pentru comunitatea sa.

Un mic artist de stand-up încă necunoscut în 1980, un caricaturist de geniu, cel mai bine plătit comedian de la televiziunea americană, dar şi un sex-simbol, Eddie Murphy a fost mai presus de toate o prezenţă ultra-dorită de media și reprezentant al comicului în multiculturalismul american, în anii 1980 și 1990.

După o pauză de 25 de ani, este, în sfârșit sărbătorit peste tot și de toată lumea - de la tineri comedianți francezi precum Jean-Pascal Zadi până la vedetele americane ale râsului de astăzi (Chris Tucker, Chris Rock, Dave Chapelle etc.) - pentru influența sa pozitivă asupra evoluției mentalităților și contribuția sa la recunoașterea unui anumit umor „identitar”. Abia după ce întrebările legate de locul persoanelor de culoare în istoria, cultura și societatea noastră s-au impus în lume, regizorul Antoine Coursat pune sub semnul întrebării - în sfârșit - importanța primului mare erou afro-american din cinematografie.

Eddie Murphy este din nou în centrul atenției, odată cu lansarea a două noi filme: “You People” și a patra parte a serialului “Beverly Hills Cop”.

„Ce sfat ți-ai fi dorit să primești când ți-ai început cariera?”, a fost întrebat Eddie Murphy, iar răspunsul a venit fulgerător: „Niciunul. Aș vrea să nu urmez sfaturile. Fă-ți propriile preferințe. Și voi, copii, faceți ce vreți. Și dacă părinții voștri vor să faceți altceva, faceți ce vreți. Iar dacă ajungeți nemernici, hei, v-am spus să nu ascultați sfaturi, nu?”, declara simpaticul actor.

foto via Selecţie Film TVR, surse: © Jerome Prebois- Kipa-Sygma via Getty Images; © Lee CelanoWireImage for Hollywood Reporter via GettyImages; © Life Picture collection-Pond5; © Allan Tannenbaum Getty Images; © Life Picture collection-Pond5

Tag-uri: documentar, Eddie Murphy, Regele de culoare al Hollywoodului, TVR 1

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 1

Fie că stârnește admirație sau hohote de râs, Jean-Claude Van Damme rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale cinematografiei de acțiune. ...

Limite în practica sportivă de performanţă

Analiza practicii sportive de performanță evidențiază trei limite structurale majore care necesită intervenții corective riguroase pentru a ...

