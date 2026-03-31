„Destine ca-n filme”: un pionier al chirurgiei reconstructive şi singurul român la New York Film Academy, în dialog cu Iuliana Marciuc

publicat: Marţi, 31 Martie 2026

PROMO  TVR2 

Poveşti de viaţă desprinse parcă din filme ne aduce Iuliana Marciuc şi în ediţia din ultima zi de martie: „Dr. Ioan Lascăr – „Preţul succesului" şi Octavian Iacob – „Viziune şi ambiţie”. De la ora 20.00 la TVR 2.

 

Iuliana Marciuc
Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia din decembrie 1989, în zorii anului 1990, în grupul primelor crainice TV. Din toamna lui 2013, Iuliana prezintă, la TVR 2, „Destine ca-n filme", o producţie despre oameni obişnuiţi puşi în situaţii neobişnuite.
Destine ca-n filme
La „Destine ca-n filme" cunoaştem adevăraţi eroi care au trăit, cu voie sau fără voie, experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii cinematografice. În fiecare marți, de la ora 21:05, la TVR 2!

Bazându-se pe experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc îi provocă pe interlocutorii ei să povestească, la „Destine ca-n filme” despre acele clipe din viaţă care le-au schimbat destinul pentru totdeauna.

Prima astfel de poveste a ediţiei din 31 martie a emisiunii „Destine ca-n filme” îl aduce în faţa camerei de luat vederi pe dr. Ioan Lascăr, un profesionist al chirugiei reconstructive, care va vorbi cu sinceritate despre „Preţul succesului” său.

Invitatul Iulianei Marciuc impresiona încă din copilărie prin usurinţa cu care învăţa şi prin curiozitatea care îl împingea mereu mai departe. A devenit un pionier al chirurgiei reconstructive, redând speranţa a mii de pacienţi. În peste patru decenii de carieră, a realizat zeci de mii de operaţii şi a format generaţii de medici. Dar dincolo de luminile sălii de operaţie răzbătea uneori liniştea unei vieţi trăite în sacrificiu. Între succes şi singurătate, fiecare reuşită a purtat amprenta susţinerii soţiei. Sprijinul său tăcut a fost mereu soţia lui, a cărei iubire a însoţit fiecare reuşită. Despre toate acestea, în interviul realiza de Iuliana Marciu, la „Destine ca-n filme”, de la ora 20.00, pe TVR 2.

Şi tot atunci îl descoperim pe Octavian Iacob, un tânăr şi talentat regizor român, remarcat încă de la o vârstă fragedă prin creativitate şi ambiţie. A devenit singurul român acceptat la New York Film Academy, după ce a câstigat o competiţie internaţională cu filmul “Lust for Life” (2018). A intrat în lumea artistică încă de pe vremea când era copil, jucând în reclame şi producţii internaţionale. Ulterior, s-a afirmat ca regizor de videoclipuri muzicale pentru diverşi artişti. Ce idei îl animă pe regizorul cu „Viziune şi ambiţie”, vedem tot marţi

Eroi adevărați, oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite, care trăiesc în București precum și în alte orașe ale țării sunt cei pe care Iuliana Marciuc îi convinge săptămână de săptămână să îşi deschidă sufletul la „Destine can-filme”.

Producatorul Iuliana Marciuc iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc, muncesc. De asemenea, din dorința de a prezenta destinele unor personalități cunoscute  publicului, vedeta TVR realizează ediții-portret, precum cele cu soprana Felicia Filip, Doina Levintza și familia Pocorschi, dar și ediții in memoriam, ca cea dedicată artistului Ioan Luchian Mihalea.

foto: TVR, capturi emisie „Destine can-filme”

 

 

Tag-uri: Ioan Lascar, Iuliana Marciuc, Octavian Iacob, povesti de viata, TVR 2, „Destine ca-n filme”

