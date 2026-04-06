2026, un an metal-rock aniversar cu Petre Magdin, Tectonic 40 și gala „We are the Underground 2”

Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 23:00, la TVR Cultural

Remix De 25 de ani, „Remix" propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii metal-rockului nouăzecist, într-o ediție specială Remix dedicată anului triplu sărbătoresc 2026, în ordinea rubricilor:

De Paști, la Craiova, celebrul muzician (jazz, pop, rock!) și realizator TVR Petre Magdin urcă în postură de organizator și sărbătorit pe scena unui festival de două zile, care îi poartă numele și îi celebrează cele nu mai puțin de șapte decenii în muzica noastră.

Portretul Remix din urmă cu 15 ani nu putea lipsi, fie și citat pe scurt, din prima rubrică a emisiunii.

Nu numai prin muzica celor pe care i-a promovat, ci și prin artiștii care au cântat compozițiile lui Petre Magdin.

Anul 2026 mai comportă o aniversare, în același siaj – 40 de ani de la înființarea iconicului grup Tectonic. Dacă fanilor metal-rock tineri titulatura nu le spune prea multe, celor cu „vechime” în branșă liderul fondator Liviu Hoisan le impune cu siguranță respect și le readuce amintiri... de neuitat.

Formația sa a fost, dacă nu neapărat prima, cu siguranță stindardul metal-rockului autohton, de dinainte și de după Revoluția Română.

În câteva rânduri, echipa Remix a fost alături de proiectele lui Liviu, ba i-a organizat și vreo două sărbători… cu cântec, la Club A! Atenție, o rubrică care omagiază personaje care au făcut destule pentru fenomen, fără să se bată cu pumnul în piept, dispărute între timp, cărora mișcarea (dar cu siguranță emisiunea) le este datoare.

A doua ediție „We are the Underground”, din 23 - 24 ianuarie, a însemnat un regal metal cu nu mai puțin de nouă trupe, cu veterani nouăzeciști reveniți pe generoasa scenă de la Quantic. Nu întâmplător, coordonatorul organizării Alin Petruț, liderul fondator de la Gothic, a fost unul dintre primii colaboratori ai revistei Rocker (care a generat emisiunile radio, apoi TVR), având în colimator, de la înființare, muzica noastră a mai tare și underground. Rubrica principală a emisiunii iterează primii ani ai libertății cu membri din fiecare dintre cele nouă formații care au cântat mai ceva ca pe vremuri: Hathor, Evergreed, Kratos, Ultimatum, Grimegod, Avatar, Gothic, Taine, L.O.S.T.

.



Producător Doru Ionescu

Credite foto: arhiva Remix, TVR

.