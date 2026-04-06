Industria IT, paşi spre inovaţie cu valoare adăugată

Când vorbim despre tehnologia informaţiei, ne referim la divizii locale ale multinaţionalelor, la companii româneşti care au crescut spectaculos şi la start-up-uri inovative, care atrag din ce în ce mai mult atenţia fondurilor de investiţii.
O ţară care ştie să susţină şi să valorifice acest capital, care găseşte nişe de dezvoltare pentru ca firmele să pătrundă pe pieţele internaţionale, este o ţară puternică, este un stat cu autorităţi cărora le pasă de oameni şi de nivelul de trai al acestora. Unde se situează România, aflăm din emisiunea „Investiţi în România!”, moderator şi producător Cristina Leorenţ, difuzată marţi, 7 aprilie, de la ora 20:00, la TVR Internaţional.
Sectorul de tehnologia informaţiilor este dezvoltator de business, iar dorinţa antreprenorilor este de a trece de la o piaţă de outsourcing, la crearea propriilor produse şi servicii cu valoare adăugată mare. Despre potenţialul IT-ului din România, în context regional şi internaţional, despre măsurile de stimulare a investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi integrarea românilor din diaspora în industria de profil, discutăm cu EDUARD CREŢESCU, preşedintele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii.
Se spune că sunt trei piloni principali ai unei societăţi: primul este educaţia, cel de-al doilea... educaţia şi al treilea... tot educaţia. Atunci când este făcută temeinic are rezultate notabile pe toate palierele comunităţii, însă, când lipseşte creează probleme structurale greu de rezolvat, chiar şi pe termen lung. Rolul cadrelor didactice şi al familiei este esenţial, dar şi instrumentele de învăţare adaptate vremurilor sunt foarte importante. Despre dezvoltarea de software educaţional inovativ, într-o perioadă cu multe provocări, vorbim cu ALEX MĂLUREANU, antreprenor, investitor companie de e-learning din Bucureşti.
eYou, o nouă platformă de social media gândită în România, ca o alternativă europeană, va intra în competiţie cu reţelele tradiţionale ale giganţilor globali. Creatorii sunt doi întreprinzători francezi, stabiliţi la Bucureşti de mulţi ani. Aflată în etapa de prelansare, aplicaţia a atras finanţări din partea unui fond de tip venture capital, care investeşte în firme aflate în stadii incipiente. Mai multe detalii aflaţi de la GRÉGOIRE VIGROUX, antreprenor în serie, fondator aplicație eYou şi MATEI DUMITRESCU, partener fond internaţional de investiţii, prezenţi în reportajul realizat de jurnalista Roxana Ghiţulescu.
Emisiunea „Investiţi în România!" este difuzată la TVR Internațional, marţi, 7 aprilie, ora 20:00 şi în reluare, miercuri, 8 aprilie, orele 4:00 şi 12:00.
INVITAŢI
- EDWARD CREŢESCU - preşedinte Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii
- ALEX MĂLUREANU - antreprenor, investitor companie de e-learning, Bucureşti
- GRÉGOIRE VIGROUX - antreprenor în serie, fondator aplicație eYou
- MATEI DUMITRESCU - partener fond internaţional de investiţii
