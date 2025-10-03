"Dincolo de alb și negru": Republica Moldova, pași importanți către integrarea europeană | VIDEO

Alegerile recente din Republica Moldova reprezintă un eveniment politic de o importanță considerabilă. Urmărim o ediție "Dincolo de alb și negru", sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

Ascensiunea și consolidarea forțelor pro-europene, sub conducerea președintei Maia Sandu, reprezintă un succes cu implicații profunde asupra viitorului țării. Societatea democratică moldovenească, diaspora angajată civic, România, prin consolidarea unui vecin cu valori comune, și Europa, într-un context marcat de ascensiunea extremismului, sunt toți beneficiari ai acestui rezultat.

Victoria semnifică o reconfigurare a peisajului politic moldovenesc. Cetățenii au exprimat, prin votul lor, o aspirație clară către o guvernare transparentă, responsabilă și ancorată în valorile democratice europene. Opțiunea depășește interesele partizane și reflectă o dorință colectivă de modernizare și integrare într-un sistem de valori mai larg, care să ofere perspective de dezvoltare durabilă și prosperitate.



Dincolo de aspectele politice, victoria este și una geopolitică, ancorând Republica Moldova în tabăra țărilor care susțin soluționarea conflictului din Ucraina prin tratative și sancționarea agresiunii. În contrapartidă, Rusia a suferit un eșec în ofensiva sa hibridă, deși nu va renunța la presiunile exercitate asupra Republicii Moldova. Victoria categorică a moldovenilor este, implicit, și a europenilor, reprezentând un pas important în consolidarea valorilor democratice și a parcursului european al Republicii Moldova.

Ediția evocă o serie de preocupări legate de apartenență, dialog și procesul democratic, atât în România, cât și în contextul diasporei. Este exprimată o îngrijorare față de sentimentul de alienare resimțit de mulți români care trăiesc în străinătate, adesea prinși între dorința de a se întoarce și dificultățile cu care se confruntă în țările de adopție.

Este subliniată importanța menținerii unui dialog constant și incluziv cu toți cetățenii, indiferent de opiniile lor, pentru evitarea fenomenelor de excludere sau marginalizare.



Republica Moldova, o națiune conștientă de propriile resurse, interese, prieteni și inamici, a demonstrat o rezistență remarcabilă. În ciuda tensiunilor geopolitice exacerbate de conflictul din Ucraina, și în ciuda amenințărilor directe, precum declarațiile virulente ale unor oficiali ruși, Moldova a făcut pași importanți către integrarea europeană.

Orientarea pro-europeană, deși contestată, reprezintă o speranță pentru un viitor stabil și prosper. Lupta pentru suveranitate și identitate este una continuă, dar determinarea Moldovei oferă un model de perseverență și speranță pentru națiunile aflate în circumstanțe similare.

Invitat Emil Hurezeanu, scriitor, fost ministru al Afacerilor Externe

Moderator Mihaela Crăciun.

