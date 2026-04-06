„Destine ca-n filme”, cu Iuliana Marciuc, la TVR 2: Andreea şi Andrei Darie, voce pentru cei fără auz

publicat: Luni, 06 Aprilie 2026

O nouă poveste de viaţă desprinsă parcă din filme! Iuliana Marciuc îi are invitaţi în ediţia din 7 aprilie pe Andreea și Andrei Darie, care au devenit, încă din copilărie, puntea dintre două lumi. De la ora 20.00 la TVR 2.

 

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia din decembrie 1989, în zorii anului 1990, în grupul primelor crainice TV. Din toamna lui 2013, Iuliana prezintă, la TVR 2, „Destine ca-n filme", o producţie despre oameni obişnuiţi puşi în situaţii neobişnuite.
La „Destine ca-n filme" cunoaştem adevăraţi eroi care au trăit, cu voie sau fără voie, experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii cinematografice. În fiecare marți, de la ora 21:05, la TVR 2!

Cu multă sensibilitate şi răbdare, Iuliana Marciuc îi provocă pe interlocutorii ei să povestească, la „Destine ca-n filme” despre acele clipe din viaţă care le-au schimbat destinul pentru totdeauna. În ediţia din 7 aprilie, ora 20.00, la TVR 2, Andreea și Andrei Darie ne copleşesc vorbind despre „Farmecul tăcerii”.

Andreea și Andrei Darie au devenit încă din copilărie puntea dintre două lumi.

Ea a urcat încet și încăpățânat spre o carieră în drept, hotărâtă să fie văzută pentru ceea ce știe, nu pentru ceea ce nu aude. El a dat bacul de 7 ori, pentru că materialele nu erau adaptate pentru persoanele surde, și a schimbat drumul din Resurse Umane către consultanță în Limba Semnelor Române (LSR) și educație în grădiniță. Împreună formează o familie mică și zgomotoasă, renăscută odată cu copiii lor, și ei cu deficiență de auz.

Împreună ei luptă pentru accesibilitate, incluziune și sunt voce pentru cei fără auz. Îi cunoaştem la „Destine ca-n filme”, marţi, 7 aprilie, ora 20.00, la TVR 2.

Eroi adevărați, oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite, care trăiesc în București precum și în alte orașe ale țării sunt cei pe care Iuliana Marciuc îi convinge săptămână de săptămână să îşi deschidă sufletul la „Destine can-filme”.

Producatorul Iuliana Marciuc iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc, muncesc. De asemenea, din dorința de a prezenta destinele unor personalități cunoscute publicului, vedeta TVR realizează ediții-portret, precum cele cu soprana Felicia Filip, Doina Levintza și familia Pocorschi, dar și ediții in memoriam, precum cea dedicată artistului Ioan Luchian Mihalea.

Prezintă: Iuliana Marciuc,

Producător: Iuliana Marciuc;

Realizator: Constantin Lupescu;

Redactor: Dana Ilie

foto: capturi emisiune TVR

