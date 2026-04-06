„Dansăm pentru viață!” - Vindecarea începe din interior: TVR aduce în prim-plan munca nevăzută a specialiștilor în suport psiho-emoțional de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei

TVR 1 difuzează un reportaj amplu dedicat rolului esențial al suportului psihologic în lupta cu cancerul, joi, 9 aprilie, de la ora 21:00. („Dansăm pentru viață!” se difuzeaza simultan și la TVR Internațional).

Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei, marcată oficial pe 9 aprilie 2025, este o zi de responsabilizare colectivă cu rol de conștientizare a impactului emoțional, psihologic și social al diagnosticului oncologic. Această zi afirmă, la nivel internațional, un adevăr esențial: fără abordare multidisciplinară a cancerului și fără suport psihologic specific, îngrijirea pacientului rămâne incompletă. Astfel, mintea echilibrată, tonusul psihic și ghidarea oferită de specialiști ajută la vindecare, în timp ce accesarea grupurilor de suport psiho-oncologic funcționează ca un catalizator al eliberării stigmei asociate cu cancerul.

O inițiativă națională susținută de TVR





În transmiterea acestui mesaj către publicul larg, Televiziunea Română s-a alăturat demersului Asociației „Restart la viață” de a crește vizibilitatea breslei din România, de Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei.

Studiourile teritoriale TVR Cluj, TVR Iași și TVR Târgu-Mureș s-au alăturat inițiativei TVR1. Jurnaliști ai televiziunii publice din București și din țară au stat de vorbă cu medici și cu psiho-oncologi din institute și spitale din România, unde îngrijirea oncologică și paliativă este oferită printr-o abordare multidisciplinară.

„Ca jurnalist de presă scrisă și televiziune, am căutat să mediatizez informații valoroase, care educă și aduc claritate cu privire la subiecte sensibile. Ca fost pacient oncologic, am ales să împărtășesc public experiența mea, cu scop educativ și inspirațional și continui să mă implic și să creez proiecte care promovează prevenția, echilibrul în stilul de viață și sănătatea psiho-emoțională.”, a declarat Delia Apostol Hanzelik, jurnalist senior TVR.

De asemenea, echipele TVR au fost prezente în grupurile de suport psiho-oncologic pentru a sta de vorbă cu pacienți și s-au alăturat, ulterior, școlilor de dans care au jucat un rol vital în aducerea mesajului asociației în piețele publice din țară.

Pe 9 aprilie, dansăm pentru viață!





Dansul – ca act civic non-comercial, non-politic, deschis publicului larg – transformă un concept abstract într-un moment național vibrant de solidaritate. Vizibil și de impact: „Dansăm pentru viață!”. Prin dans, prin mișcare și stimularea stării de bine, prin alăturarea generațiilor, se arată că un pacient oncologic nu este singur în lupta lui cu boala, ci este susținut de familie, prieteni, colegi și specialiști, un întreg grup de suport.

„Fiecare om poartă cu el o poveste care poate fi, de cele mai multe ori, sursă de inspirație pentru cei din jur. Cu lacrimi, bucurii, tristeți și binecuvântări, așa se scriu toate filele din cartea vieții unei persoane. Însă, pentru cei care luptă zi de zi cu boala, provocările sunt cu atât mai mari, dar la fel este și puterea. Poveștile eroilor le descoperim atunci când ascultăm cu sufletul și rămânem cu inima deschisă. La fel a făcut și echipa TVR Iași, care, într-o zi obișnuită din săptămână, a spus «Da!» proiectului care pune în lumina reflectoarelor binele și sănătatea, dar, mai presus de toate, pune accentul pe comunitate, pentru că doar împreună ne putem vindeca prin iubire, susținere, emoție și un sistem medical care vede omul în toată splendoarea lui”, a afirmat Steliana Orășanu, TVR Iași.

Flash-mob-uri sincronizate în marile orașe din România





Mesajul va fi amplificat printr-o suită de flash-mob-uri coregrafice organizate simultan în mai multe orașe din țară – București, Cluj, Brașov și Iași. Participanții – psihologi, pacienți sau foști pacienți oncologici, aparținători și membri ai comunităților locale – vor interpreta o coregrafie unitară, construită pe o coloană sonoră originală. Momentul artistic va fi completat de mărturii și intervenții editoriale.

„Cu ocazia Zilei Mondiale a Psiho-Oncologului, am avut ocazia de a fi parte dintr-o campanie de conștientizare care a adus în prim-plan nu doar realitățile dure ale luptei împotriva cancerului, ci și dimensiunea profund umană a acestei experiențe. Dincolo de statistici și tratamente, mi-am propus ca, printr-o serie de reportaje, să reușesc să transmit emoția, fragilitatea și speranța prin ochii și sufletul unui reporter. Această experiență jurnalistică a depășit granițele obișnuite ale relatării obiective. A devenit o călătorie personală, marcată de întâlniri cu pacienți, familii și specialiști care luptă zi de zi nu doar cu boala, ci și cu stigmatul, teama și singurătatea.

Fiecare poveste spusă a fost o lecție despre curaj, vulnerabilitate și nevoia de sprijin emoțional. Prin intermediul reportajelor, mesajul a fost unul clar și necesar: lupta împotriva cancerului nu este doar medicală, ci și psihologică. Accesul la sprijin psiho-oncologic este esențial, iar apelul către public este unul direct – controalele regulate pot salva vieți, iar apelul la ajutor psihologic nu trebuie să fie însoțit de rușine sau reținere. În lupta împotriva cancerului, fiecare voce contează. Iar mesajul rămâne unul esențial: nu ești singur”, a transmis Mădălina Vlăsceanu, TVR Cluj.

Prin această inițiativă, TVR nu doar a reflectat un eveniment, ci l-a construit editorial, consolidându-și rolul de instituție publică activă în promovarea sănătății și coeziunii sociale.

Evenimentele au avut loc în Piața Matei Corvin – Cluj; Piața Sfatului – Brașov; Institutul Regional de Oncologie – Iași și Parcul Herăstrău (Piața Charles de Gaulle) – București.

Un demers inițiat de „Restart la Viață”

În România, Asociația Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viață” a fost prima organizație care a marcat Ziua Mondială a Psiho-Oncologiei, în 2025, printr-un eveniment online dedicat informării și educației publicului și profesioniștilor.

Organizația este un actor național recunoscut în domeniul psiho-oncologiei, acreditat de Colegiul Psihologilor din România, precum și de instituții profesionale din domeniul medical și social, ca furnizor de formare și organizator de manifestări științifice de interes public.

„Psiho-oncologia este un domeniu consacrat la nivel internațional de aproximativ 50–60 de ani. Dr. Jimmie C. Holland este considerată fondatoarea acestui domeniu, contribuind decisiv la formarea unor psihologi specializați în răspunsul integrat la nevoile bio-psiho-sociale ale pacienților oncologici. Demersul meu a vizat inițierea și susținerea alinierii Romaniei la standardul de ingrijire europen si mondial al pacientului oncologic”, a declarat psihologul Lidia Stoica, Președinta Asociației Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viață.

„Dansăm pentru viață!” devine astfel un demers care aduce un mesaj important mai aproape de oameni, într-un mod simplu și ușor de înțeles. Prin imagini, emoție și implicare, inițiativa reușește să transforme o idee complexă într-un moment de solidaritate la nivel național, care unește oameni din întreaga țară: joi, 9 aprilie, de la ora 21:00, la TVR 1 (Emisiunea se difuzeaza simultan și la TVR Internațional).

Credit foto: Capturi emisiune

