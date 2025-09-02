loader
Confruntarea cuplurilor la „Drag de România mea!” |

publicat: Marţi, 02 Septembrie 2025

Sâmbătă, 06 septembrie, ora 20:00 şi duminică, 07 septembrie, ora 15:00, vă invităm la o confruntare plină de farmec, energie şi veselie, muzică și povești de suflet, doar la „Drag de România mea!  

 

Celebrăm dragostea împreună cu patru cupluri speciale, fiecare cu povestea proprie, relații trainice și umor aparte.

El vine din Oltenia, iar ea vine din Moldova.

Valentin Sanfira și Codruţa Filip​ se confruntă prin declarații de iubire, cântat, cultură generală şi voie bună.

Mai așezați si mai liniștiți, dar cu povești la fel de interesante și hazlii, sunt Olguța Berbec și Remus Novac, dar și maramureșenii Diana Cârlig și ​Ionuț Bledea.

(w882) TVR

Toți ne aduc și melodii pline de farmec și joc, într-o celebrare a diversității.

Cuplul cel mai longeviv din studio este format din Romeo și Alina Negoiasă, într-un cuvânt, grupul Alesis.

(w882) TVR

Surpriza emisiunii o reprezintă cuplul guest-star.

Este vorba despre Viorica și Ioniță de la Clejani și taraful lor, care ne încântă cu muzică de petrecere şi ne vorbesc despre cariera lor spectaculoasă recunoscută atât în ţară, cât şi în străinătate.

(w882) TVR

Ca de fiecare dată, alături de Fuego vor fi membrii trupei Supermarket, dar și baletul condus de coregraful Florin Mariș.

(w882) TVR

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00​

 

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU

 

 

 

