CAMPANIA „OMUL ANULUI 2025”. „Toate aceste exemple, toți acești oameni ne dau speranță și ne dau curajul să continuăm ceea ce fiecare dintre noi face!”

Alți doi eroi urcă pe scena „Omul Anului 2025”, în cea de-a patra ediție a campaniei prin care Televiziunea Română aduce în prim-plan oameni buni care fac România mai frumoasă. Telespectatorii TVR 1 îi vor cunoaștepe în această seară, începând cu ora 22.00, iar reluarea este programată pentru sâmbătă, 4 octombrie, la ora 14.30.

Așa cum ne-am obișnuit, în Studioul TVR 1 le vor fi alături susținătorii, prietenii și artiștii care le împărtășesc valorile. Eroii acestei seri sunt SARA TURETTA, cea care a creat „URME DE BUCURIE” la Cernavodă, un centru de excelență unde pot fi salvate toate viețuitoarele care au nevoie de ajutor, dar și pe DAVID STESCU, un adolescent pasionat de fotografie și de film, care a reușit să învingă limitările autismului și să creeze proiectul ”FACES OF AUTISM”, în care ne dezvăluie lumea văzută prin ochii copiilor cu autism.

„Toate aceste exemple, toți acești oameni ne dau speranță și ne dau curajul să continuăm ceea ce fiecare dintre noi face și nu face ușor! Pentru că nu e așa...binele se face greu!”, spune Carmen Uscatu, membru al juriului. „E o luptă, e o bătălie, e o dorință de a face mai bine lucrurile pe care deja le faci sau mai mult decât ai făcut... e o dorință continuă”.

Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci, gazdele campaniei „Omul Anului 2025” , îi vor mai avea invitați pe Carmen Uscatu, președinta și cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, care le va fi alături ca membru al juriului, actorul Istvan Teglas și Miță Georgescu, alături dei... BERE GRATIS!

„Este extraordinar! Cu toții avem într-o zi 24 de ore; unii reușesc să facă mai mult, alții mai puțin și cred că ceea ce reușesc cei doi eroi să facă este din pasiune și cu pasiunea aceasta, cum spuneți voi, reușesc să mute munții și să devină niște exemple. Sunt un rezervor de energie pentru noi toți ceilalți. Ne arată că se poate!”, a concluzionat Carmen Uscatu.

Timp de o săptămână de la premieră, publicul va putea vota eroul preferat folosind platforma omulanului.tvr.ro. Acolo se regăsesc toate informațiile legate de campania OMUL ANULUI 2025: portretele protagoniștilor, noutăți despre emisiile săptămânale, regulamentul de vot și multe alte articole interesante. Nu uitați că împreună construim rețeaua de bine ce înconjoară România și împreună alegem OMUL ANULUI 2025!

„​Cred că fiecare om ar trebui să-și pună problema să participe activ în societate. Într-o formă sau alta. Și cred că cel mai important lucru este ca finalitatea să fie vizibilă. Și să fie și promovată. Pentru că așa cum și Carmen, de exemplu, și Oana au făcut foarte multe lucruri, oamenii sunt convinși că pot participa când văd visul îndeplinit.E o încurajare”, a spus artistul Mihai Georrgescu. „Atunci când se întâmplă ceva în jurul tău, remarci dacă un om reacționează sau nu. De la un câine care șchiopătează sau de la o vrăbiuță care e mâncată de o pisică.Dacă ai puține emoții în momentul ăla, înseamnă că poți să faci ceva. Când un om are sensibilitate, are sensibilitate raportat la orice”, a adăugat solistul formației „Bere Gratis”.

SARA TURETTA – „URME DE BUCURIE”

Sara are o poveste de viață incredibilă. Sara Turetta este Președintă și Fondatoare a asociației „URME DE BUCURIE”. După ani de voluntariat în adăposturile din Milano, în 2001 Sara a decis să se dedice situației dramatice a câinilor fără stăpân din România, după ce a văzut situația atroce de aici în timpul unei călătorii în august 2001. Angajată la o agenție de publicitate de prestigiu din Milano, în 2002 Sara își dă demisia pentru a putea administra nou-demaratul proiect de sterilizare de la Cernavodă. După un parcurs îndelungat în România, despre care a povestit în volumul autobiografic „Urme de Bucurie” (Ed. Humanitas, 2022), Sara s-a întors la Milano unde se ocupă full-time de strângerea de fonduri, de relațiile cu instituțiile din România și din Europa precum și de dezvoltarea organizației. Reportaj realizat de Cătălin Apostol.

DAVID STESCU – ”UNIȚI, FERICȚI ȘI CĂLĂTORI”

David este un adolescent talentat, pasionat de film și de fotografie. Încurajat de părinți, David are un blog, dar și un cont de instagram, unde puteți urmări poate cel mai complet jurnal al unui copil cu autism. David este diagnosticat cu Autism înalt funcțional. David a reușit însă ca, de doi ani, să comunice celorlalți lumea pe care o vede el cu ajutorul fotografiilor. A creat proiectul multimedia ”FACES OF AUTISM”, în care prezintă cât mai multe detalii despre cei la fel ca el: „Cu cât înțelegi mai mult lumea copiilor, tinerilor și adulților cu autism, cu atât vei vedea că și ei sunt la fel ca noi, cu talente variate, interese, abilități și nevoi diverse. Sunt la fel ca noi. Diferiți. Reportaj realizat de Manuela Aldea.

„Omul Anului 2025” este campania Televiziunii Române care aduce în prim plan „eroii de lângă noi”, oameni care ne inspiră și ne determină să ne recăpătăm speranța într-un viitor mai bun. Este o campanie de suflet, ajunsă la alt treilea sezon, o campanie a recunoștinței, în care descoperim împreună eroi adevărați, care au forța de​ a schimba destine.