Arnold Schwarzenegger: „Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026

Un clasic al filmelor de acţiune şi o producţie de-a dreptul vizionară într-o epocă în care tehnologia era mult mai puţin avansată ca în zilele noastre, „Terminatorul” se vede la TVR 1 vineri, 1 mai, de la ora 20.00.

 

Ideea pentru „Terminatorul” (THE TERMINATOR – SUA, 1984) a apărut în timp ce regizorul şi scenaristul James Cameron și producătoarea şi scenarista Gale Anne Hurd lucrau împreună la un alt film, „Bătălia dincolo de stele”. Filmările au început pe 19 martie 1984, la Los Angeles şi au durat zece săptămâni.

Într-un viitor distopic, reţeaua de inteligenţă artificială Skynet este pe cale să piardă războiul împotriva oamenilor, pe care aproape îi exterminase. Cu puţin timp înainte de a fi distrusă, Skynet reuşeşte să trimită un cyborg terminator în trecut, pentru a o ucide pe Sarah, mama lui John Connor, liderul mişcării de rezistenţă a oamenilor. Terminatorul (Arnold Schwarzenegger) are înfăţişare umană, este aproape indestructibil şi are o singură misiune: eliminarea lui Sarah Connor (Linda Hamilton), înainte ca aceasta să-l nască pe John. Tot din viitor vine şi un tânăr luptător de gherilă, Kyle Reese (interpretat de Michael Biehn), trimis să o protejeze pe Sarah, de care ajunge să se îndrăgostească.

James Cameron, care regizase recent „Piranha II”, știa că Schwarzenegger va fi Terminatorul perfect. „Pentru mine, Arnold este singurul actor care îl poate interpreta pe Terminator. Am știut imediat că va fi perfect”, a explicat el.

La rândul său, Arnold Schwarzenegger a fost convins din start de scenariul producţiei: „Am citit o mulțime de scenarii de acțiune-aventură”, a spus actorul, „și acesta este cu siguranță unul dintre cele mai bune pe care le-am citit vreodată. Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

Pentru Schwarzenegger, care jucase de curând eroul principal în marele succes internațional „Conan, barbarul”, ideea de a juca un super-ticălos în „Terminatorul” părea una bună. „În fiecare film în care am jucat, am avut mereu rolul eroului pozitiv”, a spus Schwarzenegger. „În acesta, în sfârșit, joc un personaj negativ, cu adevărat. Este destul de diferit pentru mine și îmi place”, declara el.

„Terminatorul” prezintă multe efecte speciale de machiaj, iar Stan Winston, nominalizat la premiul Oscar și cu două Emmy-uri câștigate pentru machiaj, recunoaște că munca pe care a făcut-o pentru acest film este una dintre cele mai complicate din toată cariera sa.

În „The Terminator” îi mai recunoaştem pe Paul Winfield, Lance Henriksen, Earl Boen, Rick Rossovich și Bess Motta. Un film oricând de neratat, vineri, 1 mai, de la ora 20.00, la TVR 1.

Regia: James Cameron

Cu: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Lance Henriksen

sursă foto: Selecţie Film TVR

Oamenii de afaceri fac apel la stabilitate și solicită un pact asumat de toate partidele

  TVRINFO     TVRINFO 

Oamenii de afaceri fac apel la stabilitate și solicită un pact asumat de toate partidele

Scena politică de la București este marcată de o instabilitate accentuată, în contextul în care o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus ...

Arnold Schwarzenegger: „Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

  FILM     TVR.RO 

Arnold Schwarzenegger: „Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

Un clasic al filmelor de acţiune şi o producţie de-a dreptul vizionară într-o epocă în care tehnologia era mult mai puţin avansată ca în zilele ...

Sedentarismul în România, la un nivel alarmant

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sedentarismul în România, la un nivel alarmant

Conform datelor furnizate de Special Eurobarometer 525 - Sport and Physical Activity, un procent covârșitor de 62% dintre cetățenii români ...

Autenticitate, amintiri, reveniri şi proiecte îndrăzneţe la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Autenticitate, amintiri, reveniri şi proiecte îndrăzneţe la „Drag de România mea!”

O nouă gală a diversității, cu multe momente speciale și invitați de seamă vă așteaptă sâmbătă, ora 20.00 şi duminică, ora 15.00, la TVR 2.

„Dezacorduri de pace”, o formă de luciditate

  PROMO     TVR1 

„Dezacorduri de pace”, o formă de luciditate

Două voci puternice, un dialog fără patimă: Dana Chera și Monica Ghiurco despre noul pariu editorial de la TVR 1 (în fiecare miercuri, de la ora ...

România se confruntă cu o presiune financiară de o amploare fără precedent

  TVRINFO     TVRINFO 

România se confruntă cu o presiune financiară de o amploare fără precedent

Creșterea accelerată a datoriei publice a ajuns să afecteze în mod direct fiecare cetățean. La finalul anului 2024, povara financiară raportată ...

La mal de Mediterană, la mal de Nil. „Hai-Hui... cu Marina!” prin fascinantul Egipt

  PROMO     TVR2 

La mal de Mediterană, la mal de Nil. „Hai-Hui... cu Marina!” prin fascinantul Egipt

Au colindat temple antice, au călărit cămile, au tăcut prin moschei, s-au târguit prin bazaruri (unde era să fie vândută...), s-au plimbat cu ...

Începem luna mai cu muzică: Concertul Il Volo în Agrigento se vede la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Începem luna mai cu muzică: Concertul Il Volo în Agrigento se vede la TVR 1

O locaţie „exclusivistă” din sudul Italiei, un trio italian cu milioane de admiratori în toată lumea... şi melodii care au cucerit nenumărate ...

„AI idee?!” – un nou proiect educaţional la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„AI idee?!” – un nou proiect educaţional la TVR 2

Din 27 aprilie, Corina Dobre ne invită la informare şi cunoaştere. „AI idee?!” se difuzează de luni până vineri, de la ora 16.00, la TVR 2.

Despre Eurovision... cu pasiune, la „Tonomatul DP2”

  PROMO     TVR2 

Despre Eurovision... cu pasiune, la „Tonomatul DP2”

Robert Lukian, Ștefan von Korch și Dreea se numără printre invitații ediției din 30 aprilie, care aduce și detalii din culisele participării ...

David Popovici, cinci medalii la Campionatele Naţionale de la Otopeni

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici, cinci medalii la Campionatele Naţionale de la Otopeni

David Popovici a încheiat participarea la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni cu un palmares impresionant, adjudecându-și a cincea ...

Nicuşor Dan: Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicuşor Dan: Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator

Administrația Prezidențială a anunțat organizarea unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii ...

Dosar MoldoMuzicoRama: Rock’n’Botoșani – o ediție de suflet pentru echipa Remix!

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Dosar MoldoMuzicoRama: Rock’n’Botoșani – o ediție de suflet pentru echipa Remix!

Doru Ionescu vă invită la Rock'n'Botoșani cu Sir Blues Vali Răcilă, Fără Zahăr, Moonlight Breakfast, The Kryptonite Sparks, Ovidiu Cernăuțeanu, ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Transnistria. Viața în zona gri" | VIDEO

Dincolo de cifrele și rapoartele oficiale, regiunea transnistreană ascunde realități complexe și dificile, reflectate în viețile oamenilor care ...

Ada Milea, „eroarea de sistem” care spune adevărul, la „Rețeaua de idoli”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

Ada Milea, „eroarea de sistem” care spune adevărul, la „Rețeaua de idoli”, pe TVR 2

Luni, 27 aprilie, de la ora 20:00, Irina Păcurariu ne invită la o întâlnire-eveniment cu Ada Milea, artista care a transformat absurdul, ironia ...

