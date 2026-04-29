Arnold Schwarzenegger: „Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

PROMO

Un clasic al filmelor de acţiune şi o producţie de-a dreptul vizionară într-o epocă în care tehnologia era mult mai puţin avansată ca în zilele noastre, „Terminatorul"

Ideea pentru „Terminatorul” (THE TERMINATOR – SUA, 1984) a apărut în timp ce regizorul şi scenaristul James Cameron și producătoarea şi scenarista Gale Anne Hurd lucrau împreună la un alt film, „Bătălia dincolo de stele”. Filmările au început pe 19 martie 1984, la Los Angeles şi au durat zece săptămâni.

Într-un viitor distopic, reţeaua de inteligenţă artificială Skynet este pe cale să piardă războiul împotriva oamenilor, pe care aproape îi exterminase. Cu puţin timp înainte de a fi distrusă, Skynet reuşeşte să trimită un cyborg terminator în trecut, pentru a o ucide pe Sarah, mama lui John Connor, liderul mişcării de rezistenţă a oamenilor. Terminatorul (Arnold Schwarzenegger) are înfăţişare umană, este aproape indestructibil şi are o singură misiune: eliminarea lui Sarah Connor (Linda Hamilton), înainte ca aceasta să-l nască pe John. Tot din viitor vine şi un tânăr luptător de gherilă, Kyle Reese (interpretat de Michael Biehn), trimis să o protejeze pe Sarah, de care ajunge să se îndrăgostească.

James Cameron, care regizase recent „Piranha II”, știa că Schwarzenegger va fi Terminatorul perfect. „Pentru mine, Arnold este singurul actor care îl poate interpreta pe Terminator. Am știut imediat că va fi perfect”, a explicat el.

La rândul său, Arnold Schwarzenegger a fost convins din start de scenariul producţiei: „Am citit o mulțime de scenarii de acțiune-aventură”, a spus actorul, „și acesta este cu siguranță unul dintre cele mai bune pe care le-am citit vreodată. Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

Pentru Schwarzenegger, care jucase de curând eroul principal în marele succes internațional „Conan, barbarul”, ideea de a juca un super-ticălos în „Terminatorul” părea una bună. „În fiecare film în care am jucat, am avut mereu rolul eroului pozitiv”, a spus Schwarzenegger. „În acesta, în sfârșit, joc un personaj negativ, cu adevărat. Este destul de diferit pentru mine și îmi place”, declara el.

„Terminatorul” prezintă multe efecte speciale de machiaj, iar Stan Winston, nominalizat la premiul Oscar și cu două Emmy-uri câștigate pentru machiaj, recunoaște că munca pe care a făcut-o pentru acest film este una dintre cele mai complicate din toată cariera sa.

În „The Terminator" îi mai recunoaştem pe Paul Winfield, Lance Henriksen, Earl Boen, Rick Rossovich și Bess Motta.





Regia: James Cameron

Cu: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Lance Henriksen

sursă foto: Selecţie Film TVR