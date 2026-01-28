Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

RECOMANDARI TVRI

Medicina înseamnă mai mult decât tratamente și tehnologie. Înseamnă oameni care se întorc Acasă, care aleg să-și pună cunoștințele și experiența în slujba comunității din care fac parte. Înseamnă vindecare – nu doar a trupului, ci și a încrederii, a speranței, a legăturii dintre medic și pacient.

Măriuca Mihăilescu Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".

Un doctor pentru dumneavoastră Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare lunea, de la ora 15:00 și miercurea, de la ora 4:00.

La „Un doctor pentru dumneavoastră” vorbim despre puterea de a schimba vieți, despre medici care se reîntorc, despre oameni care cred că sănătatea se clădește împreună și despre șansa de a ne vindeca, nu doar individual, ci şi ca societate.

Medici pentru România - Întoarcerea care vindecă

După o experiență de 3 ani în Franța, cu stagii de pregătire în Germania și Polonia, Dr. Elena Cristina Mitrofan, medic primar pneumologie, a ales România. De peste 25 de ani, este alături de pacienți și, în același timp, s-a dedicat invățământului și cercetării. O carieră construită cu grijă, empatie și dorința de a lăsa ceva valoros generațiilor care vin. Autor a numeroase lucrări științifice publicate în reviste internaționale, Dr. Mitrofan este un medic care îmbină experiența clinică cu viziunea managerială și cu pasiunea pentru educație, reușind să pună în valoare tradiția școlii medicale ieșene și să o conecteze cu standardele medicinei europene.

Dr. Elena Cristina Mitrofan este convinsă că ”schimbarea vine de la noi” și ne îndeamnă să fim conștienți că ”trebuie să luptăm în permanență”..

Medici care au schimbat lumea: Constantin Ion Parhon, pionier al endocrinologiei

Pe teritoriul românesc s-a născut endocrinologia, sub bagheta unui român - profesorul C.l.Parhon, omul de știință care a scris prima carte de endocrinologie din lume.

.

Deschizător de drumuri, dascăl pentru generații întregi de medici, prof. dr. Constantin Dumitrache, director al Institutului de Endocrinologie "C.l. Parhon" în perioada 1990-2006, și-a dedicat întreaga carieră studierii endocrinologiei. Maxima sa preferată spunea totul despre misiunea vieții lui: «Fără hormoni tiroidieni, nu există civilizație».” Profesorul l-a evocat adesea pe Constantin Ion Parhon, părintele endocrinologiei românești, cel care știa să insufle speranță pacienților și să le redea încrederea în viitor.

.

Cu puțin timp înainte de a ne părăsi, la 83 de ani, profesorul Dumitrache ne-a oferit un ultim interviu – o mărturie despre viață, știință și misiunea medicului. Dincolo de importanța hormonilor tiroidieni și a carenței de iod, aflăm din gândurile și reflecțiile sale, în premieră, la televiziunea publică.

Darurile naturii

Mofetele, un dar al naturii transformat în terapie

Buziaș este singura stațiune balneoclimatică din Vestul țării cu profil terapeutic cardiovascular. Dr. Andreea Vătăman, medic specialist, director medical complex turistic balnear la Buziaș, vorbește despre procedurile pentru sănătate care au efecte dovedite mai ales pentru bolile cardiovasculare. Aflăm despre mofete, emanații naturale gazoase de dioxid de carbon, de obicei asociate cu izvoare minerale, cu potențial terapeutic.

Dioxidul de carbon ajută la dilatarea vaselor de sânge, la îmbunătățirea circulației periferice și chiar la scăderea tensiunii arteriale. Mofetele pot sprijini tratamentele pentru afecțiuni dermatologice, ginecologice, endocrine, reumatice cronice sau respiratorii și pot reduce efectele stresului oxidativ.

***

Urmăriți această ediție a emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră", luni, 2 februarie, de la ora 15:00 și în reluare sâmbătă, 7 februarie, de la ora 4:00.

***

Echipa emisiunii:

Prezentator: Măriuca Mihăilescu

Jurnaliști tv: Răzvan Petrișor, Lucian Băbeanu

Realizator & producător: Monica Ancuța Tiuntiuc

Credit foto: Monica Ancuța Tiuntiuc, cu excepția 2 foto Mofete Covasna

***

Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi

Vă reamintim că așteptăm opiniile și sugestiile pe pagina noastră de Facebook.

Puteți urmări edițiile emisiunii și pe TVR+.

.