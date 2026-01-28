loader
Foto

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

RECOMANDARI  TVRI 

Medicina înseamnă mai mult decât tratamente și tehnologie. Înseamnă oameni care se întorc Acasă, care aleg să-și pună cunoștințele și experiența în slujba comunității din care fac parte. Înseamnă vindecare – nu doar a trupului, ci și a încrederii, a speranței, a legăturii dintre medic și pacient.

 

Măriuca Mihăilescu
Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".
Un doctor pentru dumneavoastră
Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare lunea, de la ora 15:00 și miercurea, de la ora 4:00.

La „Un doctor pentru dumneavoastră” vorbim despre puterea de a schimba vieți, despre medici care se reîntorc, despre oameni care cred că sănătatea se clădește împreună și despre șansa de a ne vindeca, nu doar individual, ci şi ca societate.

Medici pentru România - Întoarcerea care vindecă

(w882) ÃŽntoarcerDupă o experiență de 3 ani în Franța, cu stagii de pregătire în Germania și Polonia, Dr. Elena Cristina Mitrofan, medic primar pneumologie, a ales România. De peste 25 de ani, este alături de pacienți și, în același timp, s-a dedicat invățământului și cercetării. O carieră construită cu grijă, empatie și dorința de a lăsa ceva valoros generațiilor care vin. Autor a numeroase lucrări științifice publicate în reviste internaționale, Dr. Mitrofan este un medic care îmbină experiența clinică cu viziunea managerială și cu pasiunea pentru educație, reușind să pună în valoare tradiția școlii medicale ieșene și să o conecteze cu standardele medicinei europene.

(w882) ÃŽntoarcerDr. Elena Cristina Mitrofan este convinsă că ”schimbarea vine de la noi” și ne îndeamnă să fim conștienți că ”trebuie să luptăm în permanență”..

Medici care au schimbat lumea: Constantin Ion Parhon, pionier al endocrinologiei

Pe teritoriul românesc s-a născut endocrinologia, sub bagheta unui român - profesorul C.l.Parhon, omul de știință care a scris prima carte de endocrinologie din lume.
.
Deschizător de drumuri, dascăl pentru generații întregi de medici, prof. dr. Constantin Dumitrache, director al  Institutului de Endocrinologie "C.l. Parhon" în perioada 1990-2006, și-a dedicat întreaga carieră studierii endocrinologiei. Maxima sa preferată spunea totul despre misiunea vieții lui: «Fără hormoni tiroidieni, nu există civilizație».” Profesorul l-a evocat adesea pe Constantin Ion Parhon, părintele endocrinologiei românești, cel care știa să insufle speranță pacienților și să le redea încrederea în viitor.
.
Cu puțin timp înainte de a ne părăsi, la 83 de ani, profesorul Dumitrache ne-a oferit un ultim interviu – o mărturie despre viață, știință și misiunea medicului. Dincolo de importanța hormonilor tiroidieni și a carenței de iod, aflăm din gândurile și reflecțiile sale, în premieră, la televiziunea publică.

Darurile naturii

Mofetele, un dar al naturii transformat în terapie

(w882) ÃŽntoarcerBuziaș este singura stațiune balneoclimatică din Vestul țării cu profil terapeutic cardiovascular. Dr. Andreea Vătăman, medic specialist, director medical complex turistic balnear la Buziaș, vorbește despre procedurile pentru sănătate care au efecte dovedite mai ales pentru bolile cardiovasculare. Aflăm despre mofete, emanații naturale gazoase de dioxid de carbon, de obicei asociate cu izvoare minerale, cu potențial terapeutic.

(w882) ÃŽntoarcerDioxidul de carbon ajută la dilatarea vaselor de sânge, la îmbunătățirea circulației periferice și chiar la scăderea tensiunii arteriale.  Mofetele pot sprijini tratamentele pentru afecțiuni dermatologice, ginecologice, endocrine, reumatice cronice sau respiratorii și pot reduce efectele stresului oxidativ.

***

Urmăriți această ediție a emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră", luni, 2 februarie, de la ora  15:00 și în reluare sâmbătă, 7 februarie, de la ora 4:00.

***

Echipa emisiunii:

Prezentator: Măriuca Mihăilescu

Jurnaliști tv: Răzvan Petrișor, Lucian Băbeanu

Realizator & producător: Monica Ancuța Tiuntiuc

Credit foto: Monica Ancuța Tiuntiuc, cu excepția 2 foto Mofete Covasna

***

Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi

Vă reamintim că așteptăm opiniile și sugestiile pe pagina noastră de Facebook.

Puteți urmări edițiile emisiunii și pe TVR+.

.

Tag-uri: dr. Elena Cristina Mitrofan, Întoarcerea care vindecă, tvr i, Un doctor pentru dumneavoastră

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

În perspectiva profesorului universitar emerit Mihai Epuran, doctor în domeniul psihologiei sportului, performanța sportivă de înalt nivel nu ...

Vieți între frontiere: România în exil

  PROMO     TVRCULTURAL 

Vieți între frontiere: România în exil

O interpretare neconvențională a unuia dintre cele mai ample exoduri din Europa secolului XXI: cel al românilor. În „Emigrant Blues: un road ...

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

  RECOMANDARI     TVRI 

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

Medicina înseamnă mai mult decât tratamente și tehnologie. Înseamnă oameni care se întorc Acasă, care aleg să-și pună cunoștințele și experiența ...

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

  TVRINFO     TVRINFO 

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

Tragedia de la Cenei reprezintă un semnal de alarmă dureros asupra ineficienței mecanismelor actuale de protecție și intervenție în cazul ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Punctul pe AZI": Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei | VIDEO

Marți, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la "Punctul pe AZI" discutăm vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul ...

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

Televiziunea Română marchează momentul aniversar printr-o serie de programe speciale. Punctul central al sărbătorii va fi difuzarea, marți, 27 ...

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

  PROMO     TVRI   TVR3 

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

Actorul este sărbătorit la TVR cu ocazia împlinirii a 90 de ani, o viață dedicată scenei și cinematografiei românești. Pe 27 ianuarie, revedem, ...

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

  TVRINFO     TVRINFO 

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

Alături de prezentatoarele Stela Popa și Teodora Antonescu, „Ora de Știri”, care se difuzează zilnic, de la 18.00, la TVR INFO, prioritizează ...

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

Pianista Alice Sommer-Herz, în vârstă de 109 ani, supravieţuitoare a Holocaust-ului, a povestit cum a depăşit ororile trăite în lagărul de ...

De la primele patine la Milano Cortina 2026. Patinajul artistic şi visul României pe gheaţă

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

De la primele patine la Milano Cortina 2026. Patinajul artistic şi visul României pe gheaţă

Începând cu 6 februarie, cel mai important eveniment sportiv al iernii, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, va putea fi urmărit la ...

Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

Procesul de consultare a magistraților inițiat de președintele Nicușor Dan intră într-o etapă decisivă, accentul fiind pus în prezent pe ...

Cea mai bună practică este teoria bine aplicată

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cea mai bună practică este teoria bine aplicată

În viziunea profesorului emerit Mihai Epuran, doctor în psihologia sportului și recunoscut drept una dintre figurile fundamentale în dezvoltarea ...

Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR 2. ...

Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

Un film multi-premiat, cu o distribuţie de excepţie, care îi reuneşte pe inegalabilii Sophia Loren şi Marcello Mastroianni. „Ieri, azi, mâine” ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate